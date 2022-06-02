Вывезено 200 тысяч. Зеленский назвал подлым преступлением депортацию украинских детей в РФ 2 июня, 01:47 Цей матеріал також доступний українською Украинские дети в бомбоубежище Славянска (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что депортация украинских детей в Россию является одним из самых подлых преступлений российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 1 июня

«Россия проводит преступную политику депортации наших людей, силой вывозит и взрослых, и детей. Это одно из самых подлых российских военных преступлений. Всего вывезено более 200 тысяч детей. Это и сироты из детских домов, и дети с родителями, и дети, разлученные со своими семьями», — заявил Зеленский.



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Глава государства отметил, что Украина научит Россию неотвратимости наказания за свои преступления.

«Неотвратимость наказания — это тот принцип, которому Украина научит Россию. Но, прежде должны научить тому, что Украину не покорить, что наши дети не станут собственностью оккупантов», — заявил президент.

1 июня — Международный день защиты детей. С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину около 250 детей погибли, более 420 получили ранения.

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