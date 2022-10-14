«Никто и ничто не остановит нас». Зима 22-го — уже часть мировой истории, мы выдержали вражеский удар, а теперь возвращаем свое — Залужный 14 октября, 10:13 Валерий Залужный (Фото:www.facebook.com/CinCAFU)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в День защитников и защитниц Украины заявил, что зима 22-го — уже часть мировой истории.

«Зима 22-го – уже часть мировой истории. Мы выдержали мощный вражеский удар. Показали, что значит быть украинцем, иметь смелость бороться за свою свободу», — говорится в публикации на странице Залужного в Facebook.

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Залужный заявил, что в жестоких боях, под стальным дождем российских снарядов, мы держались за каждый клочок своей земли.

«Остановили враждебное нашествие и похоронили миф о непобедимости российской армии. А теперь мы возвращаем свое. Никто и ничто не остановит нас. Мы выбрали путь воинов и идем вперед. Весь мир восторженно и с надеждой смотрит на нас», — говорится в сообщении.

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. В этом году этот день страна встречает в условиях полномасштабной войны с РФ. Российские оккупанты продолжают выпускать ракеты по украинским городам, но украинские военные шаг за шагом освобождают украинские территории.

Накануне Дня защитников и защитниц Зеленский призвал украинцев быть особенно внимательными и не игнорировать воздушные тревоги, так как РФ попытается испортить праздник для украинцев.