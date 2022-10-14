«Это будет победа всего нашего народа». Зеленский обратился к украинцам в День защитников и защитниц Украины — полный текст 14 октября, 10:18 Зеленский обратился к украинцам в День защитников и защитниц на склонах Витачива (Фото:ОПУ)

В пятницу, 14 октября, президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Он записал свое обращение с благодарностью всем украинцам, в частности, военным, дипломатам, волонтерам, на склонах Витачева в Киевской области.

Зеленский заявил, что победой над российской армией Украина ответит всем, кто на протяжении веков пытался посягнуть на ее территории.

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НВ публикует полный текст обращения украинского президента.

Великий народ великой страны!

14 октября мы отмечаем День защитников и защитниц Украины. Это день тех, кто борется. Это день того, за что мы боремся. Это день того, какой победы мы добьемся.

Столетие назад Украина чтила этот день. И век после нас будет чтить.

14 октября мы благодарим. Спасибо всем, кто сражался за Украину в прошлом. И всем, кто борется за нее теперь. Всем, кто побеждал тогда. И всем, кто обязательно победит сейчас. Победим так, что это увенчает успехом борьбу многих поколений нашего народа. Народа, который всегда больше всего хотел одного — свободы. Для себя и своих детей. Для нашей культуры.

Место, где я сейчас нахожусь, указывает на истоки нашего украинского пути. Это склоны Витачева. Здесь был один из самых древних форпостов Руси-Украины. Еще во времена Ольги, Святослава и Владимира Великого. Здесь собирались на княжеский съезд Святополк, Мономах, Андрей и Олег. Здесь ставил первый крест Андрей Первозванный. По этим водам ходили казацкие чайки. Эти берега видели разных захватчиков и героев. Здесь на склонах смотрел на Днепр и утесы Тарас Шевченко. Это место — свидетель более тысячелетия нашей истории и ее важного урока.

Украинскую землю пытались захватить и поработить. Украинский народ пытались покорить и уничтожить. И тысячу лет назад, и в ХХ веке. Но сюда приходят украинцы. Здесь говорят о нашей истории. Здесь звучит украинский язык. Здесь стоит часовня, построенная по эскизу Шевченко.

Были разные периоды, разные угрозы. Но Украина выстояла. Причина одна — это наши защитники и защитницы. Это наш народ, который сражается за свое право на жизнь. На Руси. На Сечи. Во времена национально-освободительной борьбы. Против нацистской оккупации. И против рашистов.

Этот нынешний враг в своем зле объединяет, кажется, всех врагов нашей государственности, которые были ранее. И победой над этим врагом мы ответим всем врагам, посягающим на Украину, на тех, кто жил, кто живет и кто будет жить на нашей земле.

Это будет победа всего нашего народа.

Это будет победа Вооруженных сил Украины. Наши Сухопутные войска, пехота, танкисты, ракетные войска и артиллерия.

Это будет победа наших Воздушных сил, наших зенитчиков, наших операторов дронов.

Это будет победа наших Военно-Морских сил, наших морских пехотинцев. Наших десантно-штурмовых войск. Нашей разведки. Сил особых операций. Службы безопасности Украины.

Это будет победа пограничников, Национальной гвардии, Нацполиции, терробороны, связистов.

Это будет победа каждого и каждой, кто не оставит и следа на украинской земле от той армии, которая заявляла, будто она — вторая на планете.

Это будет победа наших героев, которые сейчас в российском плену. Тех, кому сложнее всего. Сложнее всего остаться украинцами и сохранить украинское, когда они — среди убийц. Но мы помним. Мы помним и делаем все, чтобы вернуть каждого, каждого своего героя. Мы никого не оставим в плену.

Мир видит, что украинцы не теряют человечности ни при каких обстоятельствах. Враг может ударить по нашим городам, но никогда — по нашему достоинству.

Рашисты сожгли музей Сковороды, десятки церквей, сотни школ и детских садов… Но они ничего не могут сделать против нашей философии. Против того, что украинцы слышат, видят и знают с детства.

Российские ракеты еще способны согнать украинцев в бомбоубежища, но никто из наших людей там не дрожит. Украинцы поют в укрытиях.

Мы защищаем свою свободу. Свою душу. Свою землю. Свой Киев. Свое Запорожье. Свою Одессу. Свои Днепр и Николаев. Свой Кривой Рог. Свой Никополь. Свой Хмельницкий. Свой Львов. Свою Винницу.

То, что мы уберегли и будем всегда защищать. Свою Житомиркую, Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую области.

То, что мы не отдали и будем всегда беречь. Свой Херсон, Донецк и Луганск, свой Крым.

Мы. Мы все. Великий народ великой страны. Все, кто сражается и работает ради того, чтобы Украина жила. Дипломаты, сформировавшие мощнейшую в истории глобальную коалицию для помощи Украине. Волонтеры, закрывающие любые потребности — и на земле, и в воздухе, и даже в космосе. Журналисты, распространяющие правду об Украине и об этой войне, поддерживающие наш дух, нашу уверенность, нашу информированность. Транспортники, которые меняют цепочки снабжения и обеспечивают Украину всем необходимым. Энергетики, побеждающие тьму круглосуточно. Строители, восстанавливающие разрушенное врагом. Наши героические медики, наши спасатели, саперы, учителя, государственные служащие, местное самоуправление, фермеры, промышленники.

Народ, побеждающий террор. Миллионы людей, каждый на своем месте приближающий решающий день — день победы. День победы в войне за нашу свободу. В войне за независимость для всех наших людей во всех уголках Украины.

В войне за право на жизнь и для народа, и для государства, имя которым — Украина.

В войне за наши ценности. В войне за нашу память и традицию, традицию воли.

В этой войне все зависит от тебя. От того что ты делаешь. От того, кому помогаешь. И от того, кто пришел нам помочь.

Мир с нами. Больше, чем когда-либо в нашей истории. В том числе и это делает нас сильнее, чем когда-либо в нашей истории.

Но так же, как и когда-либо в нашей истории, будущее зависит от конкретных людей.

От тех, кто прямо сейчас в окопах и на боевых постах. Сыновья, братья и родители. Дочери, сестры и матери. Украинцы и украинки, которым я сейчас хочу сказать главные слова.

Вы — самое дорогое, что у нас есть. Каждый и каждая.

Против вас — рашистские танки, «зеки» и наемники. Мародеры, насильники и те, кто сошел с ума от пропаганды. Тысячи людей, чья жизнь не стоит ничего для их государства. Их бросают в атаки, у них за спинами — «заградотряды», их не считают и даже не забирают, когда они гибнут. Они не знают, ради чего им жить, а потому так ничтожно теряют данную им Богом жизнь.

За тобой же, Украинский Воин, — миллионы людей, точно знающих, ради чего живут. С тобой, Воин, в окопе — все наше государство, все, что у нас есть и так дорого для нас. С тобой — будущее детей. Золото побед наших спортсменов. Наша поэзия, искусство, наука. С тобой — София и Дворец Потоцких. Наша Хортица и Лавра. Рядом с тобой наша Сотня Небесная. И уважение наше, наша вера и наша любовь. Потому что государство наше — это мать для всех защитников и защитниц.

За тобой — Украина, точно знающая, чего хочет и что ценит. За тобой — история, которая шла до этих героических дней долгие века, чтобы сейчас ты, Украинский Воин, направил ее в правильное русло навсегда. В правильное — для Украины.

Я знаю, что тебе очень тяжело. Я знаю, как на тебя давит этот враг. Я знаю, что они делают. Но я знаю, что ты крепок, и мы сделаем все, чтобы ты был еще крепче.

Я знаю, что ты уверен, и мы сделаем все, чтобы усилить твою уверенность.

Я знаю, что ты приближаешь победу, как только можешь, и мы сделаем все, чтобы ускорить ее.

Мы все — миллионы и миллионы. Великий народ великой страны!

Я поздравляю с Днем защитников и защитниц Украины!

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы!

С Днем Украинского казачества!

14 октября в Украине отмечают День защитников и защитниц. В этом году страна встречает его в условиях полномасштабной войны с РФ. Российские оккупанты продолжают выпускать ракеты по украинским городам, но украинские военные шаг за шагом освобождают украинские территории.

Накануне Дня защитников и защитниц Зеленский призвал украинцев быть особенно внимательными и не игнорировать воздушные тревоги, поскольку РФ попытается испортить праздник для украинцев.