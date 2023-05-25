ПЦУ будет просить перенести праздник Дня защитников и защитниц Украины на 1 октября 25 мая, 12:41 Это нужно, чтобы государственный праздник совпадал с религиозным по новому календарю (Фото:Mateusz Butkiewicz/Unsplash)

Православная церковь Украины будет просить государственные органы перенести праздник Дня защитников и защитниц Украины с 14 октября на 1 октября. Об этом сказал митрополит Переяславский и Вишневский Александр в интервью для Радио Свобода.

Митрополит объяснил, что это нужно, чтобы государственный праздник совпадал с религиозным по новому календарю.

«…Покрова и День Государственности. Фактически это только два праздника, которые мы отмечаем совместно с государством, которые совпадают с церковными праздниками, государственные даты», — сказал он.

Видео дня

Сейчас Украина празднует День защитников и защитниц Украины 14 октября. Этот день является официальным выходным. Этот праздник имеет исторические связи с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы, который согласно принятому Православной Церковью Украины Новоюлианскому календарю приходится на 1 октября.

24 мая Православная церковь Украины в Киеве приняла переход на новый календарь.

Таким образом, с 1 сентября 2023 года большинство христиан в Украине, в частности, будут отмечать Рождество 25 декабря, а не 7 января. Это не коснется Пасхи и Троицы.

Инфографика: NV

Инфографика: NV