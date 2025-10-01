Военный с позывным Тоха (имя и фамилия не разглашаются из соображений безопасности), 35 лет, заместитель командира 1-го мехбатальона 3-й отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр), родом из Сарн Ровенской области, в армии с 2022 года.

Когда-то Тоха учил детей и взрослых единоборствам, но война сделала из него штурмовика, который повоевал чуть ли не на всех самых горячих участках восточного фронта.

Одним из самых памятных стал для воина штурм промзоны в конце 2022 года, во время Бахмутской кампании.

Задача выглядела несложной, ведь на месте должно было бы «не быть серьезного противника». Но такое представление сложилось из-за отсутствия точных разведданных.

«Мы начинаем продвигаться, и нас с трех сторон кроют огнем — с того направления, где не должно быть врага, с промзоны, с пятиэтажек, — вспоминает теперь бывший тренер. — Мы начинаем вести бой на три стороны. По нам работает артиллерия и летит все, что только есть. У нас появляются первые раненые. И тогда поступает команда об отходе».

После того как бойцы вернулись на исходные рубежи, а раненых эвакуировали, они решили повторить атаку. «Я набросал „план-капкан“: подъезжает техника, мы быстро в нее запрыгиваем, летим по полю (300−400 м до промзоны), врываемся, убиваем врагов и занимаем территорию», — рассказал Тоха.

Однако реализовать все идеально не удалось. Трое бойцов, которые проводили рекогносцировку маршрута (обследовали местность для сбора данных), попали под огонь танков и артиллерии, а один из них, с позывным Ярый, подорвался на мине и потерял пол икры на ноге.

Тоха с медиком и еще одним бойцом пошли спасать побратимов пешком, вызвали поддержку по рации, а затем для эвакуации подъехал БТР. Через некоторое время ракета HIMARS прилетела по дому, который кишел врагами, а украинцы загрузили раненого побратима в бронетранспортер и отошли. Но и здесь им не повезло: БТР подорвался на мине, поэтому Яра пришлось на руках переносить через реку Бахмутка в тыл.

В конце концов команде Тохи удалось все — и спасти раненого побратима, и удержать позиции под плотным огнем.

«Все наши успехи и наше развитие возможны исключительно благодаря людям. Потому что мы — украинцы, и война для нас — дело личное», — говорит теперь боец.