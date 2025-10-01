Силы обороны в цифрах. Главные данные об украинской армии ко Дню защитников и защитниц — инфографика NV
Украинские военные настраивают для боя гексакоптер Vampire, 2025 год (Фото: 14 ОМБр ім. князя Романа Великого)
1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц. Уже четвертый год украинские военные сдерживают полномасштабное вторжение России, стремящейся прекратить существование украинского народа и его государства.
За это время изменилось само представление о войне и эффективных тактиках и стратегиях боевых действий, ведь Силы обороны Украины первыми в мире массово применили оружие XXI века — различные типы дронов — ликвидировав с их помощью большую часть российской бронетехники и сотни тысяч оккупантов.
Сейчас украинские бойцы продолжают сдерживать войска страны-агрессора, которые значительно превосходят их количественно на самых горячих направлениях. NV публикует инфографику с главными цифрами об украинском войске, которые стоит знать каждому украинцу.