1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц . Уже четвертый год украинские военные сдерживают полномасштабное вторжение России, стремящейся прекратить существование украинского народа и его государства.

За это время изменилось само представление о войне и эффективных тактиках и стратегиях боевых действий, ведь Силы обороны Украины первыми в мире массово применили оружие XXI века — различные типы дронов — ликвидировав с их помощью большую часть российской бронетехники и сотни тысяч оккупантов.

Сейчас украинские бойцы продолжают сдерживать войска страны-агрессора, которые значительно превосходят их количественно на самых горячих направлениях. NV публикует инфографику с главными цифрами об украинском войске, которые стоит знать каждому украинцу.