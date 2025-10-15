Ничего для ветерана без ветерана и программа ФЕРМА*: как в Киевстар меняют представление о поддержке людей, прошедших через войну
* Факультет экологического равновесия и ментальности (Фото: Киевстар)
Две истории о том, как украинский бизнес начинает работать не только с кризисами, но и с людьми, которые через эти кризисы прошли
В январе 2023 года в HR-департаменте Киевстар состоялся разговор, который еще полгода назад никто бы не решился начать вслух. Первые сотрудники компании, которые ушли на фронт, должны были вернуться. Но как встретить человека, который был на войне? Что такое «рабочее место» для того, кто только что вышел из окопа? Кто должен сделать первый шаг: компания или ветеран? И готовы ли в офисе к тому, что вернется уже другой человек?
Так родилась программа
Светлана Кончанина,
В команде, которая создавала программу, не было ни одного ветерана. Это быстро изменили. Потому что одна из главных ошибок — говорить о военных вместо того, чтобы слушать их. Семьи ветеранов тоже нуждаются в поддержке. И коллектив, который не подготовлен к возвращению человека с фронта, может непреднамеренно сделать процесс болезненным. Но не все можно предусмотреть. Даже с лучшими инструкциями случаются моменты, к которым не готовы ни руководители, ни коллеги.
Возвращение военных совпало с новой волной усталости среди тех, кто все это время держался на грани. Психологическое выгорание, тревога, хроническая усталость — все это стало частью повседневности даже тех, кто ни дня не был на передовой. Весной 2024 Киевстар запускает новую инициативу — программу ФЕРМА.
Это не психологический гигиенический минимум, а целая платформа с фокусом на ментальное здоровье, экологичность, смыслы, безопасность.
Программа собрала более тысячи участников уже в первый год. Лекции, группы поддержки, мастер-классы, вебинары, марафоны — темы касаются всего, что формирует стойкость: от сна и питания до переживания потерь, понимания травмы, культуры инклюзии.
Обе эти программы — ответ на запрос внутри самой компании. Они начались не с презентаций, а с простого вопроса: что вам действительно нужно? Они не о KPI, не о целях, а об усталости, потере смыслов — обо всем том, что долгое время было табу в корпоративной среде. Считалось, что эти темы слишком приватные. Но когда все приватное становится публичным: война, потери, мобилизация, страх за родных — компания либо реагирует, либо теряет связь с реальностью. Киевстар выбрал первое.
Эти процессы не об удобстве. Иногда они болезненны, неидеальны, с ошибками. Но именно в этом и есть зрелость: не искать простых решений, а менять среду так, чтобы она выдерживала напряжение. Не разово, а системно. Тогда компания может быть не просто работодателем, а точкой опоры.