Две истории о том, как украинский бизнес начинает работать не только с кризисами, но и с людьми, которые через эти кризисы прошли

В январе 2023 года в HR-департаменте Киевстар состоялся разговор, который еще полгода назад никто бы не решился начать вслух. Первые сотрудники компании, которые ушли на фронт, должны были вернуться. Но как встретить человека, который был на войне? Что такое «рабочее место» для того, кто только что вышел из окопа? Кто должен сделать первый шаг: компания или ветеран? И готовы ли в офисе к тому, что вернется уже другой человек?

Так родилась программа 4.5.0. Наконец дома. В ней не было места для шаблонов, потому что ни у кого в Украине не было готового алгоритма реинтеграции мобилизованных работников. Киевстар начал с простого: спросил самих ветеранов, что им нужно. Кто-то говорил, что «вернуться к работе немедленно, иначе сойду с ума». Кто-то — «дайте время, я не выдержу open space после передовой». Оказалось, что возвращение к гражданской жизни происходит не за день и даже не за неделю. В среднем — полтора года.

Светлана Кончанина, руководитель департамента по привлечению и развитию талантов в Киевстар

«Мы отказались от подхода, когда компания придумывает поддержку самостоятельно, без участия самих ветеранов. Наш принцип: ничего для ветерана без ветерана», — объясняет руководитель департамента по привлечению и развитию талантов в Киевстар Светлана Кончанина.

В команде, которая создавала программу, не было ни одного ветерана. Это быстро изменили. Потому что одна из главных ошибок — говорить о военных вместо того, чтобы слушать их. Семьи ветеранов тоже нуждаются в поддержке. И коллектив, который не подготовлен к возвращению человека с фронта, может непреднамеренно сделать процесс болезненным. Но не все можно предусмотреть. Даже с лучшими инструкциями случаются моменты, к которым не готовы ни руководители, ни коллеги.

«Возвращение мобилизованных — процесс, в котором мы не имеем права на ошибку. Но эти ошибки все равно будут. Главное — как мы на них реагируем», — говорит она.

Возвращение военных совпало с новой волной усталости среди тех, кто все это время держался на грани. Психологическое выгорание, тревога, хроническая усталость — все это стало частью повседневности даже тех, кто ни дня не был на передовой. Весной 2024 Киевстар запускает новую инициативу — программу ФЕРМА.

Это не психологический гигиенический минимум, а целая платформа с фокусом на ментальное здоровье, экологичность, смыслы, безопасность.

«ФЕРМА — это о заботе, а не о сервисе. Это о том, чтобы уметь остановиться и спросить себя: „Как я?“ И иметь на это пространство», — рассказывает Светлана Кончанина.

Программа собрала более тысячи участников уже в первый год. Лекции, группы поддержки, мастер-классы, вебинары, марафоны — темы касаются всего, что формирует стойкость: от сна и питания до переживания потерь, понимания травмы, культуры инклюзии.

Обе эти программы — ответ на запрос внутри самой компании. Они начались не с презентаций, а с простого вопроса: что вам действительно нужно? Они не о KPI, не о целях, а об усталости, потере смыслов — обо всем том, что долгое время было табу в корпоративной среде. Считалось, что эти темы слишком приватные. Но когда все приватное становится публичным: война, потери, мобилизация, страх за родных — компания либо реагирует, либо теряет связь с реальностью. Киевстар выбрал первое.

«Мы строим не систему заботы, а систему взаимной поддержки. Где каждый имеет право не справляться, не прятаться, не держать все в себе», — объясняют в компании.

Эти процессы не об удобстве. Иногда они болезненны, неидеальны, с ошибками. Но именно в этом и есть зрелость: не искать простых решений, а менять среду так, чтобы она выдерживала напряжение. Не разово, а системно. Тогда компания может быть не просто работодателем, а точкой опоры.