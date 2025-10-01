Боец с позывным Кокос (имя и фамилия не разглашаются из соображений безопасности), 40 лет, снайпер спецподразделения Центра спецопераций «А» СБУ, родом из Днепра, в армии с 2014 года.

Легенда среди снайперов — так за глаза характеризуют бойца с позывным Кокос его руководители из Центра спецопераций «А» СБУ.

Бывший юрист и директор предприятия по переработке вторичного сырья, этот 40-летний ас участвовал в нескольких сверхсложных операциях на фронте.

Весной 2022 года под Изюмом на Харьковщине Кокос вместе с побратимами спас из окружения группу бойцов 25-й Сичеславской отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Среди них было много раненых, но ребята не сдавались. Да и делать этого было не стоит, — россияне расстреливали всех пленных.

Имея в распоряжении только ярко-красный гражданский внедорожник, который не успели перекрасить, группа спецназовцев СБУ решила прорваться через вражеские позиции. Под прикрытием огня Кокоса и его побратимов, красная машина промчалась через поля к посадкам, где ждали спасения украинские десантники. Россияне были настолько шокированы дерзостью маневра, что не успели среагировать — внедорожник с ранеными уже прорвался обратно, к своим.

Чуть позже судьба снайпера изменилась, когда во время эвакуации раненого медика его группа попала под ракетный обстрел. Осколок снес Кокосу часть верхней челюсти вместе с зубами и губой, другие осколки сломали руку, попали в колено и застряли под черепом. Шестнадцать операций, долгие месяцы восстановления, импланты для наращивания костей челюсти — но снайпер не сдался.

В начале зимы 2023−2024 годов Кокос вернулся в строй и сразу оказался в аду Авдеевки. На руинах коксохимического комбината его снайперская пара за каждое дежурство уничтожала до 15 оккупантов. «Вся местность там была просто усеяна трупами россиян», — вспоминает он о тех днях. Среди прочего Кокос с расстояния 960 м попал во вражеского снайпера, который скрывался в блиндаже. Причем врагу удалось выстрелить первым, но украинец успел немного отвести голову, и пуля лишь скользнула по его шлему.

Сейчас Кокос, который в свое время с четвертой попытки попал на службу в СБУ, продолжает свою «работу» на передовой. «Мы воюем на своей земле, ради победы, за наши семьи», — говорит он.