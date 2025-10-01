Украина отмечает День защитников и защитниц: как он объединил традиции козачества, УПА и праздник Покрова

С июля 2021 года праздник переименовали в День защитников и защитниц Украины, чтобы способствовать чествованию воинов обоих полов (Фото: ОП)

1 октября Украина отмечает День защитников и защитниц — государственный праздник, который совпадает с религиозным праздником Покрова Пресвятой Богородицы и Днем украинского казачества. После изменения церковного календаря два года назад его дата была перенесена с 14 октября на 1 октября.

В этот день в Украине чествуют всех тех, кто защищал и защищает страну: отдают дань павшим защитникам, благодарят действующих военнослужащих, ветеранов, участников всех украинских национально-освободительных движений, военных медиков и правоохранителей, пограничников и работников оборонного сектора.

На сегодня, по данным опроса Международного республиканского института, 94% украинцев одобряют действия ВСУ, 69% украинцев считают Силы обороны Украины наиболее эффективной институцией, а 64% украинцев считают их основой своей устойчивости во время войны — это первое место по всем показателям.

В 2025 году День защитников и защитниц пришелся на среду и должен был бы быть выходным, однако из-за действия военного положения остается обычным рабочим днем.

Украина отмечает этот праздник уже более 10 лет. В 2014 году тогдашний президент страны Петр Порошенко отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля, который во времена СССР был известен как День Советской армии и Военно-морского флота. Одновременно Порошенко учредил 14 октября как День защитника Украины. Поэтому с 2015 года День защитника Украины является государственным праздником и нерабочим днем. 14 июля 2021 года Верховная Рада переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины — для того, чтобы способствовать надлежащему чествованию воинов обоих полов и освещать роли военнослужащих гендерно сбалансировано.

Дата 14 октября была выбрана, поскольку по юлианскому календарю, которого до 2023 года придерживались Православная церковь Украины и Украинская греко-католическая церковь, именно в этот день отмечался праздник Покрова Пресвятой Богородицы. В украинской традиции праздник тесно связан с идеей защиты от врагов: украинские козаки считали Богородицу своей заступницей, а праздник Покрова — важнейшим в своем календаре.

В 2023 году, на втором году полномасштабной войны России, Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) решили перешли на новоюлианский календарь вместо юлианского, которого придерживается российская церковь. Именно с тех пор День защитников и защитниц Украины отмечают 1 октября.

Козачество, праздник Покрова и освободительная война УПА: что стоит знать об истоках Дня защитников

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечают христиане восточного обряда (православные и греко-католики). Легенды о его истоках различаются, однако обычно речь идет об эпизоде, когда Богородица якобы явилась жителям Константинополя, защитив их от нашествия. По одной версии, город взяло в осаду войско киевского князя Аскольда (IX в.), по другой — силы мусульман-сарацинов или агарян (так византийцы называли арабов) в X в.

Жители города обратились к Божьей матери с просьбой о спасении, после чего она якобы появилась перед людьми и покрыла их своим покровом (омофором). Вражеские войска отступили, Константинополь спасли, легенда осталась в летописных памятниках, а в Византии впоследствии стали праздновать день Покрова Пресвятой Богородицы.

После принятия православия князем Владимиром праздник «перекочевал» в Киевскую Русь. В летописях есть упоминания о том, как князь Ярослав Мудрый отдает Киев и всю Русь «под покров Божьей Матери».

В украинской традиции праздник оказался тесно связан с идеей защиты от врагов, напоминает Институт национальной памяти. Многие православные церкви, построенные во времена Киевской Руси, а затем и в гетманской Украине, были посвящены Покрову Богородицы. Старейшая из сохранившихся — Покровская церковь в селе Сутковцы Хмельницкой области, заложенная в XV в. еще как крепость.

День украинского козачества традиционно совпадал с праздником Покрова, поскольку украинские козаки считали Богородицу своей заступницей. Церковь Покрова Богородицы была центральной в крупных козацких поселениях (Сечах). Часто именно 14 октября, согласно юлианскому календарю, козаки проводили свои вече, выбирая нового кошевого атамана или старшину, утверждал украинский историк Дмитрий Яворницкий (XIX — начало XX в.), один из ранних исследователей украинского козачества.

В годы расцвета украинского козацкого государства, Гетманщины, чествование Покрова Богоматери приобрело наибольший масштаб. На этот период, особенно во время гетмана Ивана Мазепы, приходится активное строительство Покровских церквей, создание икон на эту тему.

Так за праздником 14 октября закрепилось еще одно название — Козацкая Покрова. С этим днем ассоциировали военную честь, отвагу, мужество.

Поэтому и для Украинской повстанческой армии (УПА) 14 октября стало знаковым днем. Хотя историки дискутируют о разных датах формального создания Украинской повстанческой армии, считается, что 14 октября 1942 года в городе Сарны (Ровенская область) было сформировано первое подразделение (сотня) УПА во главе с полевым командиром Сергеем Качинским («Остапом»). Качинский был военным референтом Организации украинских националистов (крыла во главе со Степаном Бандерой) в Ровенской области.

В годы Второй мировой войны УПА возникла как военно-политическая формация украинского освободительного движения и была единственной силой, которая декларировала целью своей борьбы создание независимого украинского государства.

УПА действовала в Украине до сентября 1949 года, после чего была реорганизована в вооруженное подполье, деятельность которого продолжалась до начала 1960 годов. На протяжении всего периода немецкой оккупации украинских территорий УПА вела борьбу против войск гитлеровской Германии. Кроме того, весь период своего существования Повстанческая армия считала своим врагом и СССР — как государство, виновное в массовых политических репрессиях в Украине, организации Голодомора и депортациях населения.

В 1944 году был создан орган политического руководства УПА и всего освободительного движения — аналог парламента, который назывался Украинской главной освободительной радой (Украинская главная освободительная рада, укр. УГВР). Именно УГВР в 1947 году своим постановлением закрепила за 14 октября традицию праздновать День создания УПА — отдельно подчеркнув отсылку к козацким традициям гетманской Украины.

«День 14 октября, совпадающий с историческим козацким праздником Покрова, учреждается как праздничный день УПА», — говорилось в этом постановлении.

День УПА в Украине продолжают отмечать 14 октября — его не переносили после изменения церковного календаря. «День создания УПА 14 октября, потому что это историческая дата, а не религиозный праздник. Она не переносится из-за изменения церковного календаря», — отмечал экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.