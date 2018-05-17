День вышиванки. Что известно об истории и обычаях праздника

День вышиванки отмечается каждый третий четверг мая. Идея проведения такого праздника возникла в Черновицком национальном университете весной в 2006 году. Об относительно молодом празднике популяризации украинских обычаев - в сюжете Радио НВ.

Как возник праздник вышиванки

Один из студентов Игорь Житарюк пришел на пары в вышиванке, которая тогда была не очень популярной одеждой на каждый день. Студентка Леся Воронюк предложила всем в университете прийти в вышитых рубашках.

На первую такую ​​акцию собралось не более 10 студентов из факультетов истории, политологии и международных отношений, рассказал один из организаторов Всемирного дня вышиванки Александр Ткачук. По его словам, дата проведения такого праздника, третий четверг мая, возникла не сразу. Однако первоочередная идея одеть вышиванку касалась именно буднего дня, а не праздничного.

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Поэтому впоследствии остановились именно на третьем четверге мая. С тех пор День вышиванки эволюционировал с небольшой студенческой акции в глобальное международное движение для украинцев по всему миру.

Этот день отмечают более чем в 70 странах мира. 17 мая в международных аэропортах, при пересечении границы пограничники будут вручать всем иностранцам информационные буклеты, которые будут касаться элемента украинской культуры - вышиванки, а также традиций ношения этого элемента этнической одежды, отметил Ткачук.

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Исследователи вышивки насчитывают более 200 старинных швов на основе 20 техник. Вышивка крестиком, которую многие считают традиционно украинской, пришла к нам из Европы только в XIX веке.

Традиционный 20-й столичный Марш в вышиванках проходит на День Киева в конце мая. Однако из-за проведения финала Лиги Чемпионов шествие в вышитых рубашках перенесено на субботу 19 мая. Все желающие соберутся возле Золотых Ворот в 11:00 и пройдут колонной по центральным улицам Киева.

Малоизвестные факты о вышиванке

Фрагменты украинской вышивки использовали многие известные дизайнеры, среди которых Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana. Дизайнер одежды Анастасия Ершова отмечает тренд вышиванок в моде - циклический.

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Несколько лет назад Вита Кин надела в вышиванки многих известных людей по всему миру. По ее словам, после этого была вспышка моды на вышиванки. Дизайнеры не только делали сами рубашки, но и без углубления в украинскую культуру шили вещи с вышивками.

Напомним, что в четверг утром по случаю Дня вышиванки людей в национальной украинской одежде в Киеве пропускать на двух станциях метро бесплатно.