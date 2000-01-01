древние магические символы скрытые в узорах
Традиция вышивать рубашки в Украине имеет историю, которая начинается еще в дохристианские времена. Древнейшие вышиванки имели магический смысл - они были оберегами, причем это значение сохранилось и после распространения христианства.
Вышивание считалось ритуалом, а символы, изображенные на узорах вышиванки, имели магическое значение.
Круг
Фото: folkmoda.net
Один из древнейших языческих символов солнца, который означает божественную жизненную энергию, непрерывность бытия и вечность.
Кроме того, круг с точкой внутри может символизировать центр мироздания. Также круг может быть символом божественной чистоты и ассоциироваться с венком невесты.
Один из древнейших языческих символов солнца, который означает божественную жизненную энергию, непрерывность бытия и вечность.
Кроме того, круг с точкой внутри может символизировать центр мироздания. Также круг может быть символом божественной чистоты и ассоциироваться с венком невесты.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами
Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини
— розповів Умеров
Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи
—
розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи
Мировое дерево
Фото: folkmoda.net
Мировое дерево или Дерево жизни символизирует тройную модель мироздания: подземное царство, земной мир и небесное царство. Кроме того, корни дерева могут символизировать прошлое, ствол - настоящее, а крона - будущее.
В украинской вышивке символ может иметь вид разветвленного дерева, колоска, снопа, ветви или виноградной лозы. В нем сочетается идея единения трех миров и образ рода и продолжения жизни.
Мотив Мирового дерева чаще всего встречается на крупных вышитых рушныках, но есть и на вышиванках.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами
Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини
— розповів Умеров
Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи
—
розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи
Ромб
Фото: folkmoda.net
Ромб является символом плодородия, мужского и женского начала, а ромб с точкой посредине - засеянного поля, которое означало благополучие и достаток.
Ромб также символизирует борону - инструмент, который готовит поле к засеванию.
В украинской вышивке часто встречается ромб с крючками (усиками), который называют "жаба" и который также является символом плодовитости, поскольку древние верования связывали это животное с небесной влагой, дающей жизнь.
Традиционно узоры, в основе которых был ромб, вышивали на свадебной одежде девушки. Кроме того, одежда с ромбами должна была носить женщина после того, как забеременеет, и вплоть до рождения ребенка - этот символ считался оберегом.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами
Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини
— розповів Умеров
Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи
—
розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи
Трикутник
Фото: folkmoda.net
Треугольник символизирует единство трех миров: земного, подземного и небесного. Кроме того, он является символом трех стихий - воды, огня и воздуха, а также христианской Троицы.
Треугольники, которые касаются друг друга вершинами, символизируют мир и антимир, а место соприкосновения - переход между ними.
Иногда между треугольниками вышивали линию, символизирующую зеркало, в котором один мир отражается в другом и наоборот.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами
Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини
— розповів Умеров
Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи
—
розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи
Шевроны
Фото: folkmoda.net
Фигура, похожая на треугольник, но без основы, называется шеврон. Шевроны, обращенные вершиной вниз, символизируют женскую или материальную сущность, те, вершина которых направлена вверх, - мужскую или духовную.
Линейный орнамент из шевронов выглядит как ломаная лента с ритмическим чередованием.
Интересно, что шеврон с вершиной вверху является одним из древнейших знаков, и встречается еще в рисунках палеолита. Тогда этот знак символизировал гору или землю.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами
Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини
— розповів Умеров
Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи
—
розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи
Спираль
Фото: folkmoda.net
Волнистые линии или зигзаги на вышиванках символизируют воду. В частности, изображение вертикально расположенных параллельных зигзагов обозначает дождь. Горизонтальные волнистые линии символизируют небесную влагу.
Спираль на узоре также говорила о быстротечности времени и циклическом движении солнечного диска по небу.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами
Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини
— розповів Умеров
Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи
—
розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи
Крест
Жіноча сорочка початку XX століття з Чернігівської області / Riwnodennyk / uk.wikipedia.org
Символизирует идею центричности пространства.
Прямой крест - символ солнца, бога, мужского начала. Косой крест - символ луны и женского начала.
Если эти две фигуры накладываются друг на друга, образуется двойной крест или восьмилучевая звезда - символ объединения мужского и женского начал.
Крест считался оберегом от злых духов. Еще в дохристианские времена пересечение двух линий символизировало встречу земного с небесным.
Кроме того, крест означает гармонию четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами
Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини
— розповів Умеров
Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи
—
розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи
Сварга (свастика)
Фото: folkmoda.net
Сварга (свастика) - это крест в движении, является символом солнечного культа, а у древних украинцев она ассоциировалась с силой домашнего очага и семейным счастьем.
Правосторонняя сварга символизирует движение за солнцем, она была символом семейного очага, левосторонняя сварга - символом оберегового духовного пламени.
В украинской вышивке есть также мотив так называемой полной сварги - когда левосторонний и правосторонний варианты этой фигуры накладываются (народное название этой фигуры - круторожки). Это символ гармонии, созданной двумя уравновешенными потоками.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами
Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини
— розповів Умеров
Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи
—
розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи
S-образные мотивы
Фото: folkmoda.net
Этот символ в Украине имеет несколько названий: "ключи", "гесики", "ужи". Он выглядит как половина свастики или недописанная цифра 8.
Знак символизирует путь к совершенству, земные "тяжелые" воды (в отличие от небесных), материнскую влагу Земли, которая дает жизнь урожаю. Считалось, что одежда с такими символами оберегает человека от негативных воздействий.
По словам исследователей, в древние времена символ означал также змею, которая ассоциировалась с водой. Змей считался хранителем подземного мира, символизировал мужскую сущность, плодородие и оплодотворение.
Рядами S-образных узоров вышивали подолы женских рубах, чтобы они оберегали материнскую сущность.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами
Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини
— розповів Умеров
Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи
—
розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи
Полная мальва или восьмилучевая звезда
Жіноча сорочка другої половини XIX століття із села Холми Корюківського району Чернігівської області / Riwnodennyk / uk.wikipedia.org
Символ образуется наложением прямого креста (символ мужского начала, Солнца) и косого креста (символ женского начала, Луны), ее также называют Звездой Матери, символ часто присутствует на иконах Богородицы.
Эта фигура является одной из самых популярных в украинской вышивке.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами
Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини
— розповів Умеров
Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи
—
розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи
Кривой танец
Фото: folkmoda.net
Название этого узора связывают с обрядовым танцем, который украинские девушки традиционно исполняли весной. Его также называют бесконечником и меандром (плавный кругообразный изгиб русла реки, происходит от греческого названия реки Большой Мендерес в Малой Азии).
В давней украинской символике узор ассоциируется с водой и гармоничным течением жизни. Символизирует жизненный путь и одновременно вечное бытие.
Такие узоры нередко встречаются на Гуцульщине, Волыни, Киевщине, Кубани и Полтавщине, часто они являются орнаментом мужских рубашек, символизируют в таком случае силу и жизненную энергию.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами
Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини
— розповів Умеров
Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи
—
розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи