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день вышиванки

Какими были традиционные украинские вышиванки, интересные факты, история и традиции

Международный День вышиванки отмечают каждый третий четверг мая. В этом году праздник яркого этнического стиля приходится 18 мая.

История

Идея проведения такого праздника возникла в Черновицком национальном университете весной в 2006 году. Один из студентов Игорь Житарюк пришел на пары в вышиванке, которая тогда была не очень популярной одеждой на каждый день. Студентка Леся Воронюк предложила всем в университете прийти в вышитых рубашках.

На первую такую ​​акцию собралось не более 10 студентов c факультетов истории, политологии и международных отношений.

По словам одного из организаторов Всемирного дня вышиванки Александра Ткачука, дата проведения такого праздника — третий четверг мая — возникла не сразу, но первоочередная идея одеть вышиванку касалась именно буднего дня, а не праздничного.

Поэтому впоследствии остановились именно на третьем четверге мая. С тех пор День вышиванки эволюционировал из небольшой студенческой акции в глобальное международное движение для украинцев по всему миру. Сегодня этот день отмечают более чем в 70 странах мира.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

— розповів Умеров

Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи

розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи

Малоизвестные факты о вышиванке

1

Исследователи вышивки насчитывают более 200 старинных швов на основе 20 техник. Вышивка крестиком, которую многие считают традиционно украинской, пришла к нам из Европы только в XIX веке.

2

Фрагменты украинской вышивки использовали многие известные дизайнеры и дома моды, среди которых Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce&Gabbana. Дизайнер одежды Анастасия Ершова отмечает тренд вышиванок в моде — циклический.

3

Несколько лет назад дизайнер Вита Кин одела в украинские вышиванки многих знаменитостей по всему миру: в ее платьях с традиционной вышивкой появлялись Деми Мур, Дита фон Тиз, Кэтрин Зета-Джонс и многие другие.

4

Несколько лет назад дизайнер Вита Кин одела в украинские вышиванки многих знаменитостей по всему миру: в ее платьях с традиционной вышивкой появлялись Деми Мур, Дита фон Тиз, Кэтрин Зета-Джонс и многие другие.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

— розповів Умеров

Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи

розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи

Карта образцов вышивки по регионам

В каждом регионе Украины есть свои традиционные узоры вышиванки.
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Житомирская
Закарпатская
Ивано-Франковская
Киевская
Кировоградская
Львовская
Полтавская
Ровенская
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Хмельницкая
Черкасская
Черновицкая
Черниговская
Луганская
Запорожская
Одесская
Херсонская
Донецкая
Николаевская
Крым

древние магические символы скрытые в узорах

Традиция вышивать рубашки в Украине имеет историю, которая начинается еще в дохристианские времена. Древнейшие вышиванки имели магический смысл - они были оберегами, причем это значение сохранилось и после распространения христианства.

Вышивание считалось ритуалом, а символы, изображенные на узорах вышиванки, имели магическое значение.

Круг

Фото: folkmoda.net
Один из древнейших языческих символов солнца, который означает божественную жизненную энергию, непрерывность бытия и вечность.

Кроме того, круг с точкой внутри может символизировать центр мироздания. Также круг может быть символом божественной чистоты и ассоциироваться с венком невесты.

Один из древнейших языческих символов солнца, который означает божественную жизненную энергию, непрерывность бытия и вечность.

Кроме того, круг с точкой внутри может символизировать центр мироздания. Также круг может быть символом божественной чистоты и ассоциироваться с венком невесты.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

— розповів Умеров

Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи

розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи

Мировое дерево

Фото: folkmoda.net
Мировое дерево или Дерево жизни символизирует тройную модель мироздания: подземное царство, земной мир и небесное царство. Кроме того, корни дерева могут символизировать прошлое, ствол - настоящее, а крона - будущее.

В украинской вышивке символ может иметь вид разветвленного дерева, колоска, снопа, ветви или виноградной лозы. В нем сочетается идея единения трех миров и образ рода и продолжения жизни.

Мотив Мирового дерева чаще всего встречается на крупных вышитых рушныках, но есть и на вышиванках.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

— розповів Умеров

Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи

розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи

Ромб

Фото: folkmoda.net
Ромб является символом плодородия, мужского и женского начала, а ромб с точкой посредине - засеянного поля, которое означало благополучие и достаток.

Ромб также символизирует борону - инструмент, который готовит поле к засеванию.

В украинской вышивке часто встречается ромб с крючками (усиками), который называют "жаба" и который также является символом плодовитости, поскольку древние верования связывали это животное с небесной влагой, дающей жизнь.

Традиционно узоры, в основе которых был ромб, вышивали на свадебной одежде девушки. Кроме того, одежда с ромбами должна была носить женщина после того, как забеременеет, и вплоть до рождения ребенка - этот символ считался оберегом.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

— розповів Умеров

Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи

розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи

Трикутник

Фото: folkmoda.net
Треугольник символизирует единство трех миров: земного, подземного и небесного. Кроме того, он является символом трех стихий - воды, огня и воздуха, а также христианской Троицы.

Треугольники, которые касаются друг друга вершинами, символизируют мир и антимир, а место соприкосновения - переход между ними.

Иногда между треугольниками вышивали линию, символизирующую зеркало, в котором один мир отражается в другом и наоборот.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

— розповів Умеров

Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи

розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи

Шевроны

Фото: folkmoda.net
Фигура, похожая на треугольник, но без основы, называется шеврон. Шевроны, обращенные вершиной вниз, символизируют женскую или материальную сущность, те, вершина которых направлена вверх, - мужскую или духовную.

Линейный орнамент из шевронов выглядит как ломаная лента с ритмическим чередованием.

Интересно, что шеврон с вершиной вверху является одним из древнейших знаков, и встречается еще в рисунках палеолита. Тогда этот знак символизировал гору или землю.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

— розповів Умеров

Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи

розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи

Спираль

Фото: folkmoda.net
Волнистые линии или зигзаги на вышиванках символизируют воду. В частности, изображение вертикально расположенных параллельных зигзагов обозначает дождь. Горизонтальные волнистые линии символизируют небесную влагу.

Спираль на узоре также говорила о быстротечности времени и циклическом движении солнечного диска по небу.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

— розповів Умеров

Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи

розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи

Крест

Жіноча сорочка початку XX століття з Чернігівської області / Riwnodennyk / uk.wikipedia.org
Символизирует идею центричности пространства.

Прямой крест - символ солнца, бога, мужского начала. Косой крест - символ луны и женского начала.

Если эти две фигуры накладываются друг на друга, образуется двойной крест или восьмилучевая звезда - символ объединения мужского и женского начал.

Крест считался оберегом от злых духов. Еще в дохристианские времена пересечение двух линий символизировало встречу земного с небесным.

Кроме того, крест означает гармонию четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

— розповів Умеров

Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи

розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи

Сварга (свастика)

Фото: folkmoda.net
Сварга (свастика) - это крест в движении, является символом солнечного культа, а у древних украинцев она ассоциировалась с силой домашнего очага и семейным счастьем.

Правосторонняя сварга символизирует движение за солнцем, она была символом семейного очага, левосторонняя сварга - символом оберегового духовного пламени.

В украинской вышивке есть также мотив так называемой полной сварги - когда левосторонний и правосторонний варианты этой фигуры накладываются (народное название этой фигуры - круторожки). Это символ гармонии, созданной двумя уравновешенными потоками.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

— розповів Умеров

Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи

розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи

S-образные мотивы

Фото: folkmoda.net
Этот символ в Украине имеет несколько названий: "ключи", "гесики", "ужи". Он выглядит как половина свастики или недописанная цифра 8.

Знак символизирует путь к совершенству, земные "тяжелые" воды (в отличие от небесных), материнскую влагу Земли, которая дает жизнь урожаю. Считалось, что одежда с такими символами оберегает человека от негативных воздействий.

По словам исследователей, в древние времена символ означал также змею, которая ассоциировалась с водой. Змей считался хранителем подземного мира, символизировал мужскую сущность, плодородие и оплодотворение.

Рядами S-образных узоров вышивали подолы женских рубах, чтобы они оберегали материнскую сущность.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

— розповів Умеров

Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи

розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи

Полная мальва или восьмилучевая звезда

Жіноча сорочка другої половини XIX століття із села Холми Корюківського району Чернігівської області / Riwnodennyk / uk.wikipedia.org
Символ образуется наложением прямого креста (символ мужского начала, Солнца) и косого креста (символ женского начала, Луны), ее также называют Звездой Матери, символ часто присутствует на иконах Богородицы.

Эта фигура является одной из самых популярных в украинской вышивке.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

— розповів Умеров

Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи

розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи

Кривой танец

Фото: folkmoda.net
Название этого узора связывают с обрядовым танцем, который украинские девушки традиционно исполняли весной. Его также называют бесконечником и меандром (плавный кругообразный изгиб русла реки, происходит от греческого названия реки Большой Мендерес в Малой Азии).

В давней украинской символике узор ассоциируется с водой и гармоничным течением жизни. Символизирует жизненный путь и одновременно вечное бытие.

Такие узоры нередко встречаются на Гуцульщине, Волыни, Киевщине, Кубани и Полтавщине, часто они являются орнаментом мужских рубашек, символизируют в таком случае силу и жизненную энергию.
Леніє Умерова / Фото: надані родичами

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

— розповів Умеров

Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи

розповіла Ольга Скрипник,
голова Кримської правозахисної групи

10 интересных фактов об украинской вышитой этнической одежде

1

Вышиванка — это праздничная, а не повседневная одежда. В будни украинцы носили так называемые «будэнки» — неброские рубашки, а на праздники надевали богато вышитые сорочки.

2

Вышивка наносилась прежде всего с сакральной целью, как оберег, защищая части тела, незакрытые одеждой. Некоторые вышиванки изначально создавались как ритуально-обрядовые.

3

Своими особенными вышиванками может похвалиться не только каждый регион Украины, а даже отдельные села. Сорочки могут отличаться по фасону, цвету, узору.
Вышивка крестиком на конопляном полотне характерна для Слобожанщины / Фото: Instagram.com/etno_lviv

4

Раньше вышивание было исключительно женским занятием. Традиционно, прежде чем начать вышивать, девушка постилась, молилась и мыла руки. Сейчас вышивают не только женщины, но и мужчины.

5

Вышивка одной сорочки может занимать от двух недель до трех лет — в зависимости от сложности техник.
Вишиванка з Сумщини / Фото: Instagram.com/etno_lviv

6

Тончайшая вышивка «белым на белом» была распространена среди европейской знати и украинской шляхты, которая носила вышитое таким образом нижнее белье и нательные сорочки.
Фото: Instagram.com/be.etno

7

Первым соединил вышиванку с обычной одеждой Иван Франко. Он надевал ее под пиджак и с современным нарядом. Именно в таком виде писателя изобразили на 20-гривневой купюре.

8

В наше время исследователи вышивки насчитывают более 200 старинных швов на основе 20 техник вышивания (среди них гладь, колосковый шов, низь, узелки, шнурочек, крученый шов, вырезание, выкалывание, козлик, плетенка, мережка).
Фото: Instagram.com/ryabokonfactory

9

Популярные нынче маки как элемент узора практически не использовались в традиционной украинской вышивке, поскольку символизировали печаль и смерть, а широкое распространение получили в конце XX века.

10

Фрагменты украинской вышивки использовали и продолжают использовать многие известные дизайнеры и дома моды, среди которых Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce&Gabbana.

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