Международный День вышиванки отмечают каждый третий четверг мая. В этом году праздник яркого этнического стиля приходится 18 мая.

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

Идея проведения такого праздника возникла в Черновицком национальном университете весной в 2006 году. Один из студентов Игорь Житарюк пришел на пары в вышиванке, которая тогда была не очень популярной одеждой на каждый день. Студентка Леся Воронюк предложила всем в университете прийти в вышитых рубашках. На первую такую ​​акцию собралось не более 10 студентов c факультетов истории, политологии и международных отношений. По словам одного из организаторов Всемирного дня вышиванки Александра Ткачука, дата проведения такого праздника — третий четверг мая — возникла не сразу, но первоочередная идея одеть вышиванку касалась именно буднего дня, а не праздничного. Поэтому впоследствии остановились именно на третьем четверге мая. С тех пор День вышиванки эволюционировал из небольшой студенческой акции в глобальное международное движение для украинцев по всему миру. Сегодня этот день отмечают более чем в 70 странах мира.

Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини

Несколько лет назад дизайнер Вита Кин одела в украинские вышиванки многих знаменитостей по всему миру: в ее платьях с традиционной вышивкой появлялись Деми Мур, Дита фон Тиз, Кэтрин Зета-Джонс и многие другие.

Несколько лет назад дизайнер Вита Кин одела в украинские вышиванки многих знаменитостей по всему миру: в ее платьях с традиционной вышивкой появлялись Деми Мур, Дита фон Тиз, Кэтрин Зета-Джонс и многие другие.

Исследователи вышивки насчитывают более 200 старинных швов на основе 20 техник. Вышивка крестиком, которую многие считают традиционно украинской, пришла к нам из Европы только в XIX веке.

древние магические символы скрытые в узорах Традиция вышивать рубашки в Украине имеет историю, которая начинается еще в дохристианские времена. Древнейшие вышиванки имели магический смысл - они были оберегами, причем это значение сохранилось и после распространения христианства.



Вышивание считалось ритуалом, а символы, изображенные на узорах вышиванки, имели магическое значение. Круг Фото: folkmoda.net Один из древнейших языческих символов солнца, который означает божественную жизненную энергию, непрерывность бытия и вечность.



Кроме того, круг с точкой внутри может символизировать центр мироздания. Также круг может быть символом божественной чистоты и ассоциироваться с венком невесты.



Один из древнейших языческих символов солнца, который означает божественную жизненную энергию, непрерывность бытия и вечность.



Кроме того, круг с точкой внутри может символизировать центр мироздания. Также круг может быть символом божественной чистоты и ассоциироваться с венком невесты.

Леніє Умерова / Фото: надані родичами Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини — розповів Умеров Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи — розповіла Ольга Скрипник,

голова Кримської правозахисної групи голова Кримської правозахисної групи

Мировое дерево Фото: folkmoda.net Мировое дерево или Дерево жизни символизирует тройную модель мироздания: подземное царство, земной мир и небесное царство. Кроме того, корни дерева могут символизировать прошлое, ствол - настоящее, а крона - будущее.



В украинской вышивке символ может иметь вид разветвленного дерева, колоска, снопа, ветви или виноградной лозы. В нем сочетается идея единения трех миров и образ рода и продолжения жизни.



Мотив Мирового дерева чаще всего встречается на крупных вышитых рушныках, но есть и на вышиванках. Леніє Умерова / Фото: надані родичами Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини — розповів Умеров Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи — розповіла Ольга Скрипник,

голова Кримської правозахисної групи голова Кримської правозахисної групи

Ромб Фото: folkmoda.net Ромб является символом плодородия, мужского и женского начала, а ромб с точкой посредине - засеянного поля, которое означало благополучие и достаток.



Ромб также символизирует борону - инструмент, который готовит поле к засеванию.



В украинской вышивке часто встречается ромб с крючками (усиками), который называют "жаба" и который также является символом плодовитости, поскольку древние верования связывали это животное с небесной влагой, дающей жизнь.



Традиционно узоры, в основе которых был ромб, вышивали на свадебной одежде девушки. Кроме того, одежда с ромбами должна была носить женщина после того, как забеременеет, и вплоть до рождения ребенка - этот символ считался оберегом. Леніє Умерова / Фото: надані родичами Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини — розповів Умеров Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи — розповіла Ольга Скрипник,

голова Кримської правозахисної групи голова Кримської правозахисної групи

Трикутник Фото: folkmoda.net Треугольник символизирует единство трех миров: земного, подземного и небесного. Кроме того, он является символом трех стихий - воды, огня и воздуха, а также христианской Троицы.



Треугольники, которые касаются друг друга вершинами, символизируют мир и антимир, а место соприкосновения - переход между ними.



Иногда между треугольниками вышивали линию, символизирующую зеркало, в котором один мир отражается в другом и наоборот. Леніє Умерова / Фото: надані родичами Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини — розповів Умеров Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи — розповіла Ольга Скрипник,

голова Кримської правозахисної групи голова Кримської правозахисної групи

Шевроны Фото: folkmoda.net Фигура, похожая на треугольник, но без основы, называется шеврон. Шевроны, обращенные вершиной вниз, символизируют женскую или материальную сущность, те, вершина которых направлена вверх, - мужскую или духовную.



Линейный орнамент из шевронов выглядит как ломаная лента с ритмическим чередованием.



Интересно, что шеврон с вершиной вверху является одним из древнейших знаков, и встречается еще в рисунках палеолита. Тогда этот знак символизировал гору или землю. Леніє Умерова / Фото: надані родичами Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини — розповів Умеров Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи — розповіла Ольга Скрипник,

голова Кримської правозахисної групи голова Кримської правозахисної групи

Спираль Фото: folkmoda.net Волнистые линии или зигзаги на вышиванках символизируют воду. В частности, изображение вертикально расположенных параллельных зигзагов обозначает дождь. Горизонтальные волнистые линии символизируют небесную влагу.



Спираль на узоре также говорила о быстротечности времени и циклическом движении солнечного диска по небу. Леніє Умерова / Фото: надані родичами Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини — розповів Умеров Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи — розповіла Ольга Скрипник,

голова Кримської правозахисної групи голова Кримської правозахисної групи

Крест Жіноча сорочка початку XX століття з Чернігівської області / Riwnodennyk / uk.wikipedia.org Символизирует идею центричности пространства.



Прямой крест - символ солнца, бога, мужского начала. Косой крест - символ луны и женского начала.



Если эти две фигуры накладываются друг на друга, образуется двойной крест или восьмилучевая звезда - символ объединения мужского и женского начал.



Крест считался оберегом от злых духов. Еще в дохристианские времена пересечение двух линий символизировало встречу земного с небесным.



Кроме того, крест означает гармонию четырех стихий: огня, воды, земли и воздуха. Леніє Умерова / Фото: надані родичами Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини — розповів Умеров Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи — розповіла Ольга Скрипник,

голова Кримської правозахисної групи голова Кримської правозахисної групи

Сварга (свастика) Фото: folkmoda.net Сварга (свастика) - это крест в движении, является символом солнечного культа, а у древних украинцев она ассоциировалась с силой домашнего очага и семейным счастьем.



Правосторонняя сварга символизирует движение за солнцем, она была символом семейного очага, левосторонняя сварга - символом оберегового духовного пламени.



В украинской вышивке есть также мотив так называемой полной сварги - когда левосторонний и правосторонний варианты этой фигуры накладываются (народное название этой фигуры - круторожки). Это символ гармонии, созданной двумя уравновешенными потоками. Леніє Умерова / Фото: надані родичами Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини — розповів Умеров Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи — розповіла Ольга Скрипник,

голова Кримської правозахисної групи голова Кримської правозахисної групи

S-образные мотивы Фото: folkmoda.net Этот символ в Украине имеет несколько названий: "ключи", "гесики", "ужи". Он выглядит как половина свастики или недописанная цифра 8.



Знак символизирует путь к совершенству, земные "тяжелые" воды (в отличие от небесных), материнскую влагу Земли, которая дает жизнь урожаю. Считалось, что одежда с такими символами оберегает человека от негативных воздействий.



По словам исследователей, в древние времена символ означал также змею, которая ассоциировалась с водой. Змей считался хранителем подземного мира, символизировал мужскую сущность, плодородие и оплодотворение.



Рядами S-образных узоров вышивали подолы женских рубах, чтобы они оберегали материнскую сущность. Леніє Умерова / Фото: надані родичами Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини — розповів Умеров Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи — розповіла Ольга Скрипник,

голова Кримської правозахисної групи голова Кримської правозахисної групи

Полная мальва или восьмилучевая звезда Жіноча сорочка другої половини XIX століття із села Холми Корюківського району Чернігівської області / Riwnodennyk / uk.wikipedia.org Символ образуется наложением прямого креста (символ мужского начала, Солнца) и косого креста (символ женского начала, Луны), ее также называют Звездой Матери, символ часто присутствует на иконах Богородицы.



Эта фигура является одной из самых популярных в украинской вышивке. Леніє Умерова / Фото: надані родичами Першого разу нібито вона не віддавала документи, другого — нібито вона не віддавала телефон, третього — начебто вона не виходила з машини, чинила опір. Четвертого у них фантазії не вистачило, знову написали, нібито вона не вийшла з машини — розповів Умеров Постійні “адмінки” [адмінарешти] проти неї, як ми й думали, були затягуванням часу для фальсифікації кримінальної справи — розповіла Ольга Скрипник,

голова Кримської правозахисної групи голова Кримської правозахисної групи