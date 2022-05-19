«Вышиванка — это наш паспорт». Коллекционер украинской одежды — об истории и настоящем вышитых сорочек 19 мая, 07:47 Цей матеріал також доступний українською В коллекции Богдана Петричука более 200 вышитых сорочек (Фото:Богдан Петричук via facebook)

Традиционно в третий четверг мая Украина отмечает День вышиванки. В этом году праздник выпадает на 19 мая. Почему вышиванка так популярна сегодня, рассказывает коллекционер Богдан Петричук.

Коллекция



Ежегодно в третий четверг мая отмечается Всемирный день вышиванки. Этот праздник родился из студенческой акции, которую в 2006 году предложила провести студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк. По ее инициативе студенты вуза договорились о дне, когда все вместе придут на пары в вышиванках. Уже через пару лет идею подхватили и студенты других вузов, а в 2011 году Книга рекордов Гиннеса зафиксировала мировой рекорд: наибольшее количество людей в вышиванках в одном месте — более 4 тыс. человек на центральной площади Черновцов.

Видео дня

«Когда зарождался День вышиванки, я в то время также учился в Черновцах на историческом факультете, но не был знаком с Лесей Воронюк. Мы познакомились гораздо позже, когда я стал больше заниматься шитьем», — рассказывает в интервью НВ украинский коллекционер Богдан Петричук.

В его коллекции более 200 экземпляров старинных сорочек. Самая старая относится к середине 19 в. Самая дорогая — стоимостью более 1 тыс. долларов.

«В моей коллекции преимущественно гуцульские сорочки: из Косовского, Верховинского районов Ивано-Франковской области. Меня интересуют именно старые сорочки. Вышиванки попадают в мою коллекцию разными способами: это и базар в Косове, и перекупщики, и интернет, и аукционы, и знакомые, и обмен между коллекционерами. Кроме того, есть также элементы ткачества, украшения, интерьерные элементы, такие как подушки, ковры, скатерти и другое», — описывает свою коллекцию Богдан Петричук.

Манера вышивки и цветовые гаммы, которые использовались для изготовления вышиванок, могли отличаться в зависимости от региона, где были изготовлены наряды. Больше вышивки, и, соответственно, больше труда прилагали к созданию праздничных вышиванок — такие хранили в сундуках. Те же сорочки, которые были частью ежедневного наряда, были вышиты меньше, рассказывает Богдан Петричук. Каждая вещь, говорит он, имела свое предназначение.





Вид женского головного убора — переметка, конец ХІХ в., село Бабин, Косовская община на Франковщине. Из коллекции старинной одежды Богдана Петричука / Фото: Богдан Петричук via facebook

Изменения

Украинцы носили вышиванки испокон веков. Однако о старейших образцах известно очень мало — сохранились разве что церковные вещи или шляхетская одежда. Наиболее известно сейчас о вышиванках 19 в. Также — об отдельных, но очень редких образцах из 18 в.

«У меня очень мало образцов вышиванок, которые были изготовлены после Второй мировой войны, потому что тогда изменилась и традиция, и какие-то материалы. С приходом советского союза, когда популяризировали прессу, советские издания начали печатать схемы вышивок — это повлияло на готовый продукт. Начали создаваться разные объединения, артели, произошел некий процесс обобщения. Старая вышивка отходит, но появляется что-то новое», — объясняет исследователь.

Он также размышляет над термином «шароварщина» — его используют для обозначения определенного способа репрезентации украинской культуры, в том числе и через одежду. Речь идет о транслировании несколько стереотипных и поверхностных представлений о том, как выглядят и чем занимаются украинцы.

Вышитая сорочка из коллекции Богдана Петричука / Фото: Богдан Петричук via facebook

«Был такой период при СССР и такая политика Союза: при каждом учреждении должны были быть коллективы, которые таким образом наряжались. Сидел художник, разрабатывавший эти костюмы, и, соответственно, люди это носили. Так создался образ того, что мы потом видели: эти шапки, красные атласные штаны», — комментирует этот момент Богдан Петричук. На самом же деле, добавляет он, это совсем не соответствует реальности, потому что издавна украинцы наоборот пытались производить как можно более дорогие и качественные вещи. Так, чтобы каждая вещь служила как можно дольше.

«Сейчас шароварщина уже ушла в прошлое. Есть некоторые народные коллективы, которые до сих пор используют эти образы, но это скорее исключение. Ведь одевать такие большие коллективы — нелегко», — объясняет исследователь традиционной украинской одежды.

На то, чтобы создать одну вышиванку, нужно потратить немало времени. Наши предки могли потратить на изготовление одной свадебной сорочки ручной работы от полугода, а иногда и больше. Обычную, не праздничную, могли сшить где-то за две-три недели, рассказывает Богдан Петричук. Он объясняет, сколько времени тратит на создание одной вышиванки сейчас:

«Если говорить о машинных сорочках, то мне нужен один день, чтобы вышить один рукав, еще один день — на другой рукав, потом еще один день на вышивку других деталей. К примеру, еще день на воротник, день на манжеты, и полдня на другое. Если же я шью вручную, то это еще два дня, чтобы полностью сшить всю сорочку».

Настоящее

Богдан Петричук говорит: несмотря на то, что в больших городах, таких как, например, Киев, вышиванки снова приобрели большую популярность только за последние несколько лет, на его родной Гуцульщине такие сорочки носить в принципе не переставали. Они всегда были и остаются популярными среди людей: вышитые сорочки носят на праздники в течение всего года, наряжаются в них на свадьбу. Богдан Петричук добавляет:

Сорочки из коллекции Богдана Петричука / Фото: Богдан Петричук via facebook

«Вышиванки — это наш паспорт, наше лицо. Это то, что отличает нас от других. То же самое, что для Индии — сари, а для Японии — кимоно. Одежда — это важно. Это способ самовыражения».

Вспоминаем в разговоре также и костюмы музыкантов из группы Kalush Orchestra на песенном конкурсе Евровидение в итальянском Турине. Львовская дизайнерка и коллекционерка старинной одежды Роксоляна Шимчук одолжила исполнителям два уникальных кептаря из своей коллекции. Этим вызвала критику со стороны других исследователей традиционных украинских костюмов, мол, таким коллекционным вещам не место на сцене. Однако Богдан Петричук объясняет: никто не дал бы уничтожить старинную одежду умышленно.

«Роксоляна Шимчук давно занимается исследованием старых вещей и коллекционирует их. Она имеет в своей коллекции разные вещи, но артистам из Kalush Orchestra дала то, что можно было бы надевать».

Исследователь отмечает: постоянно носить старые вещи, например, вышиванки, принадлежавшие прабабушкам и прадедушкам, действительно не очень удачная идея. Каждая стирка уничтожает вещь и со временем сорочка становится более тусклой. Однако добавляет: если это семейная сорочка, хранившаяся в семейной коллекции много лет, такие вещи нужно и даже стоит надевать — например, для фотосессии. Но, конечно, не для ежедневного употребления.

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