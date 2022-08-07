День воздушных сил ВСУ. Как украинские летчики приближают победу 7 августа, 07:06 Сюжет Самыми тяжелыми для украинских летчиков стали первые две недели войны (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces via Facebook)

7 августа Украина отмечает 16-й День Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

НВ напоминает историю праздника и рассказывает, как украинские летчики приближают победу в войне с российскими оккупантами.

Как появился день Воздушных сил ВСУ

27 июня 2007 года президент Украины Виктор Ющенко своим указом поручил ежегодно отмечать первое воскресенье августа как День Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Такое решение глава государства мотивировал важным значением этого рода войск «в обеспечении обороноспособности государства».

Видео дня

Одновременно Ющенко отменил указ своего предшественника Леонида Кучмы от 1997 года, согласно которому в Украине ежегодно в первое воскресенье июля отмечали день Войск противовоздушной обороны.

Таким образом, в 2022 году Украина будет отмечать 16-й день Воздушных сил ВСУ.

Главные факты о Воздушных силах ВСУ

Воздушные силы существуют в составе ВСУ с 2004 года и были созданы путем объединения двух других: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Структурно украинские Воздушные силы состоят из командования, воздушных командований, Харьковского национального университета Воздушных сил, воинских частей и учреждений непосредственного подчинения.

В состав Воздушных сил ВСУ входят различные рода авиации (бомбардировочная, истребительная, штурмовая, разведывательная, транспортная авиация) и рода войск (зенитные, ракетные и радиотехнические).

Также в состав Воздушных сил входят отдельные воинские части и подразделения специальных войск (разведывательные, инженерные, радиационной, химической и бактериологической защиты, связи, автоматизированных систем управления и радиотехнического обеспечения, радиоэлектронной борьбы, метеорологического обеспечения, части материально-технического и медицинского обеспечения и другие).

На вооружении украинских Воздушных cил — самолеты МиГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Ил-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ту-134, вертолеты Ми-8, Ми-9, зенитные ракетные комплексы С-300 и другие.

На данный момент в Белом доме изучают возможность предоставить Украине американские истребители. А в середине июля Палата представителей США приняла проект закона об оборонной политике на сумму $840 млрд, часть из которых должна пойти на обучение украинских пилотов работе на истребителях F-15 и F-16. По словам спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, украинские пилоты смогут освоить эти истребители примерно за полгода.

«Призрак Киева»

Еще в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, 27 февраля, СБУ сообщила об украинском пилоте, которого прозвали «призрак Киева», якобы сбившем 10 российских самолетов.

История о «призраке Киева» приобрела популярность в соцсетях и вышла за пределы Украины. В частности, в конце апреля газета The Times сообщила, что «призрак Киева» погиб, сбив 40 вражеских самолетов.

По версии издания, им был 29-летний майор Степан Тарабалка.

О гибели Тарабалки 13 марта 2022 года в бою с превосходящими силами оккупантов 23 марта сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

В сообщении говорится, что летчику было посмертно присвоено звание Героя Украины, и он был удостоен ордена Золота Зірка. Сколько вражеских самолетов он сбил, не упоминается.

Однако еще 17 марта в интервью НВ, отвечая на вопрос, является ли история о «призраке Киева», сбивающего российские самолеты десятками, только легендой, советник главы Офиса президента Алексей Арестович ответил:

«Мы много сбиваем, и я не думаю, что это один летчик. Это скорее группа таких Призраков Киева».

После публикации Times аналогичное заявление сделало Командование Воздушных сил ВСУ.

Герой Украины Степан Тарабалка не «Призрак Киева» и он не сбил 40 самолетов. Призрак Киева — это супергерой-легенда, чью фигуру создали украинцы! Это скорее сборный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных Сил, защищающих небо столицы. Которые внезапно появляются там, где их не ждут!" — заявили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

27 марта на сайте Цензор.НЕТ появилось интервью с «Призраком Киева», имя которого не раскрывается из соображений безопасности. В материале отмечается, что «на его счету — более 22 сбитых вражеских самолетов и крылатых ракет».

«Ну вы знаете об этой примете — если человека при жизни причислили к погибшим, то он будет долго жить. Я в это искренне верю», — комментирует в этом интервью «Призрак Киева» слухи о своей гибели.

«Призрак Киева» стал также героем японской манги. Сообщалось, что манга выйдет и на украинском языке.

14 июня спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал на брифинге о том, что первые две недели войны стали для украинских летчиков самыми тяжелыми. На тот момент у российских оккупантов было превосходство в небе от одного к шести до одного до десяти. Однако сейчас противник боится воздушных столкновений с украинскими Воздушными Силами и пытается избегать ближних боев.

"…Киев охраняет 40-я бригада тактической авиации, откуда, собственно, и возник образ Призрака Киева, собирательный образ наших военных летчиков. Тогда они [вместе с 39-й бригадой из Житомирской области] приняли на себя тяжелые удары. Они приняли на себя удар защиты столицы, которая была целью номер один для оккупантов", — сказал он.

Погибшие герои

Степан Тарабалка — не единственный героически погибший в борьбе с российскими оккупантами украинский летчик. Имена некоторых из них сообщали пресс-служба Воздушных сил ВСУ и АрміяInform.



В первый же день войны, 24 февраля, погибли майор Дмитрий Коломиец и подполковник Вячеслав Ерко.

Майор Коломиец вступил в бой в первые часы войны, когда большинство украинцев о ней еще не подозревали. Он героически отвлек на себя огонь вражеской авиации, чтобы спасти товарищей, понимая, что идет на смерть.

Майор Дмитрий Коломиец / Фото: armyinform.com.ua

28 февраля ему посмертно присвоили звание Героя Украины и удостоили ордена Золота Зірка.

Вячеслав Ерко погиб в бою с вражеской авиацией в Киевской области, во время которого были сбиты пять самолетов оккупантов.

Подполковник Вячеслав Ерко / Фото: Бригада тактичної авіації м.Васильків via Facebook

25 февраля погиб подполковник Геннадий Матуляк. В этот день он уничтожил колонну оккупантов под Гостомелем и снова отправился выполнять боевое задание в Вышгородский район Киевской области, сообщала АрміяInform.

Подполковник Геннадий Матуляк / Фото: armyinform.com.ua

Около 7 утра его самолет подбил российский истребитель и Матуляк попытался вывести самолет, так как под ним был большой развлекательный комплекс. Когда он собирался катапультироваться, его самолет был подбит во второй раз и загорелся. Он упал в лесополосе в нескольких километрах от населенного пункта.

28 февраля Геннадию Матуляку посмертно было присвоено звание Героя Украины.

2 марта погиб пилот 40-й бригады тактической авиации майор Александр Бринжала. О его последнем бое рассказывал Юрий Игнат на брифинге 14 июня.

«Один случай, когда два истребителя МиГ-29 взлетели на перехват, казалось, четырех высокотехнологичных российских истребителей-бомбардировщиков. Когда они разошлись, их стало 12. Было четыре точки — стало 12 самолетов. Но наши пилоты не сменили курс, пошли в бой прямо на них. В результате этого воздушного боя мы потеряли пилота Александра Бринжалу, он героически погиб. Второй пилот выполнил задание и вернулся на базу. Оккупанты потеряли в том бою три своих дорогих высокотехнологичных самолета», — сказал спикер Воздушных сил.

2 апреля Бринжале посмертно было присвоено звание Героя Украины.

26-летний капитан Егор Середюк погиб 15 апреля. С начала войны он успел совершить больше 25 боевых вылетов, иногда по несколько за день. На момент гибели Середюка, его дочери было всего восемь месяцев.

Капитан Егор Середюк с женой Татьяной / Фото: armyinform.com.ua

20 апреля ему посмертно присвоили звание Героя Украины, а незадолго до гибели — 22 марта — наградили орденом Богдана Хмельницкого III степени.

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