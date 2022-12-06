«Любой благодарности мало». Как украинцы в соцсетях поздравляют своих защитников с Днем ВСУ 6 декабря, 15:43 Украинские военные стреляют из гаубицы M777 (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

6 декабря украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины. На фоне полномасштабной войны России против Украины это один из самых значительных праздников года.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский уже поздравили украинских воинов.

Кроме того, глава государства опубликовал в своих социальных сетях видео рядом со стелой на въезде в город Славянск Донецкой области.

Видео дня

«Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. На Донбассе зона боевых действий стала больше, а борьба — более тяжелой», — сказал он.

НВ собрал поздравления украинских защитников с Днем ВСУ в соцсетях.

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк в своем поздравлении отметил, что ВСУ гонят врага с украинской земли, а российские пропагандисты произносят «ВСУ» через силу, выражая страх.

Также он подчеркнул, что ВСУ совершают подвиг, рискуя жизнью и теряя собратьев, и являются мечом, «несущим наказание за Бучу, Мариуполь, за разрушенные семьи, за униженные судьбы».

«ВСУ — это ежедневное приближение Великой Победы. Вечная память и слава погибшим Героям. Молитвы о наших воинах. Они дерутся за каждого украинца. С днем Вооруженных Сил Украины!» — говорится также в поздравлении Яценюка.

Бывший президент Украины и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко в своем поздравлении с днем ВСУ отметил, что в эти дни решается, будет ли существовать Украина и жить ее народ.

«Жизнь каждого из нас в руках Вооруженных Сил Украины. От мужества, мастерства, самоотверженности солдат и офицеров зависит абсолютно все — от тепла и света в наших домах до позиции наших международных партнеров», — подчеркнул он.

Также Порошенко напомнил, что ВСУ спасли украинцев в тяжелейшие дни февраля, «одержали славные победы под Киевом, Харьковом, Херсоном, на просторах Черного моря и в воздухе над нашей страной».

«Украинское искусство войны уже изучают во всех военных академиях мира. А еще они радикально изменили понимание Украины по всему миру. Нация, имеющая таких рыцарей, уверенно занимает должное место в мировой политике, истории и культуре. Вчерашние скептики прибывают в Киев, чтобы признать, что Украина необходима Объединенной Европе, потому что ВСУ является ключевым элементом европейской безопасности», — добавил пятый президент Украины.

Он также написал, что день ВСУ не только профессиональный, но и большой государственный праздник.

«Мы гордимся вами, дорогие наши воины, непоколебимые женщины и мужчины в рядах ВСУ! Слава вам и низкий поклон, пусть Господь хранит вас на дорогах войны и дарит победу и мир вам и всему нашему народу!», — закончил свое поздравление Порошенко.

Политик и волонтер Сергей Притула опубликовал на своей странице в Twitter видеопоздравление.

Украинская волонтер, военнослужащая и общественная активистка Алина Михайлова на своей странице в Facebook отметила, что в ее военном билете есть запись: «Военную присягу принял „8“ апреля 2022 года» и в «официальных отношениях» с Вооруженными силами она уже восьмой месяц.

" Впервые, почти за 4 года на войне, — 6 декабря я официально принимаю поздравления как военнослужащая. И принять это решение «помогла» мне россия, начав полномасштабную войну в моей стране. Спасибо побратимам, что рядом! И поздравляю! К победе!" - написала она также.

Михайлова опубликовала и более короткое поздравление на своей странице в Twitter со скриншотом новости о хлопке в Брянской области.

Украинский экоактивист, писатель, журналист и командир отделения 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Павел Вышебаба на своей странице в Twitter отметил, что в День ВСУ хочет поблагодарить «не только богов войны, но и десятки тысяч служащих ВСУ, которые осуществляют ежедневную рутинную работу, которая не видна в новостной ленте — поваров, инженеров, связистов, ремонтников, делопроизводителей, техобеспечение и т. д. ».

«Без вашей добросовестной службы невозможна победа», — убежден он.

Шеф-повар и телеведущий Евгений Клопотенко в День ВСУ подчеркнул, что «мы должны быть украинцами, достойными своих героев».

«Любой благодарности мало. Живем сейчас ради друг друга. Слава ВСУ!» — добавил он.

«С днем Вооруженных Сил, наши котики! Вы — гордость. Вы — наш щит и меч. Вы — Боги. Нет в мире равных. И это не пафосные слова, а доказанный войной факт. Спасибо каждому! Возвращайтесь живыми! Слава Украине! Слава #ВСУ!», — написала на своей странице в Twitter украинская телеведущая Янина Соколова.

Поздравление с днем ВСУ опубликовала на своей официальной странице в Facebook группа Океан Эльзы.

«Когда-то это был День раз в год. Сейчас — это ежесекундно, каждое освобожденное село или город, каждая сбитая ракета, возможность дышать, оставаться свободными и людьми, работать, творить. Спасибо за жизнь, за страну и будущее! Героям Слава! С Днем Вооруженных Сил Украины!» — говорится в нем.

Многие пользователи Сети также публикуют ко Дню ВСУ шутливые иллюстрации о победах украинских воинов над страной-агрессором.