Украина отмечает День Вооруженных сил. Десять впечатляющих цифр о ВСУ и их достижениях в войне против РФ 6 декабря, 07:01 Сюжет Украинские военнослужащие в освобожденном Херсоне (Фото:Андрей Дубчак / Donbas Frontliner)

Во вторник, 6 декабря, украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины. В этом году наравне с Днем защитника (14 октября) это один из самых знаковых праздников года — на фоне полномасштабной войны, которую ведет против Украины Россия.

НВ напоминает об истории праздника и приводит десять важных цифр о ВСУ и их главных достижениях в войне против российских оккупантов.

Почему Украина чествует ВСУ именно 6 декабря

Видео дня

День Вооруженных сил в Украине был установлен в 1993 году в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины.

6 декабря — это день, когда в 1991 году украинский парламент принял закон О Вооруженных силах Украины. Именно этот документ определяет ВСУ как военное формирование, на которое в соответствии с Конституцией Украины возлагаются оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.

Сегодня не только Конституция, но и миллионы украинцев надеются на ВСУ в защите Украины от варварской агрессии РФ, которую Россия начала в 2014 году и расширила в феврале 2022-го до полномасштабной геноцидной войны.

Дата 6 декабря символична еще и потому, что имела определяющее значение в истории Освободительной борьбы — национально-освободительной борьбы украинского народа в 1917—1921 годах.

Именно 6 декабря 1919 года начался Первый зимний поход — партизанский рейд соединений Армии Украинской Народной Республики (УНР) по тылам деникинских и большевистских войск. Эта операция длилась ровно пять месяцев (до 6 мая 1920 года) и началась после того, как украинские войска оказались в окружении трех вражеских армий — Красной, Добровольческой и Польской.

Участники похода под командованием генерал-полковника Армии УНР Михаила Омеляновича-Павленко преодолели более 2500 километров по территории современных Житомирской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Винницкой областей. Они провели около 50 победных боев. «Поход стал одной из самых героических и успешных боевых операций времен Украинской революции 1917−1921 годов», — напоминает Институт национальной памяти.

Повстанческое движение украинцев против большевистской оккупации не только сохранило армию УНР, но и приобрело такую силу, что стало одним из факторов временной смены условий советской оккупации. Коммунисты вынуждены были в 1920-х годах пойти на уступки в национальном и экономическом вопросах: отказаться от политики «военного коммунизма», внедрить украинизацию и НЭП.

С августа 2019 28-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины носит почетное название имени Рыцарей Зимнего похода.

Десять важных цифр о ВСУ в войне с РФ

1. Вооруженным силам доверяют 96% украинцев

Хотя после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и вторглась на Донбасс, украинская армия из года в год занимала первое место по уровню доверия среди граждан Украины, полномасштабная война подняла этот уровень общественной поддержки до рекордного.

По данным опроса социологической службы Центра Разумкова, обнародованного в конце октября 2022 года, 96% украинцев доверяют Вооруженным силам — это самый высокий уровень доверия среди социальных институтов.

Для сравнения, далее в этом рейтинге доверия украинцев следуют:

президент Украины ( доверяют 82% респондентов),

доверяют 82% респондентов), гуманитарные и благотворительные организации ( 78%),

78%), церковь ( 70%),

70%), университеты ( 62%),

62%), женские организации ( 59,5%),

59,5%), государственные учреждения ( 55%),

55%), полиция ( 55%),

55%), экологические организации ( 54%).

Центр Разумкова сравнивает последние данные с прошлыми годами: в 2011 году ВСУ доверяли 59% граждан, а вот в 2020 году уже 71%. Доверие к Вооруженным силам в Украине выше, чем во всех сравниваемых странах, отмечают социологи.



Аналогичные данные показал осенний опрос Киевского международного института социологии, результаты которого были обнародованы в конце сентября 2022 года. Согласно ему, Вооруженным силам Украины доверяют 95% украинцев — это фактически единодушная поддержка населения. В то время как в декабре 2021 года, за два месяца до вторжения РФ, этот показатель в аналогичном опросе КМИС составлял 72% (хотя и тогда ВСУ были лидерами общественного доверия).

2. В активной защите Украины задействовано около 1 млн человек, из них 70% — это ВСУ

Еще летом 2022 года министр обороны Украины Алексей Резников приводил данные, согласно которым в секторе безопасности и обороны Украины в настоящее время задействовано «свыше 1 млн человек в форме». Из них, по оценке Резникова:

до 700 000 человек — непосредственно военнослужащие ВСУ, включая мобилизованных в ряды украинской армии во время военного положения после февральского вторжения России;

до 60 000 — представители Государственной пограничной службы Украины;

до 90 000 — военнослужащие Национальной гвардии;

до 100 000 — работники Национальной полиции.

До вторжения России на Донбасс в 2014 году Вооруженные силы Украины насчитывали около 140 тыс. человек, к февралю 2022 года их численность возросла до 246 тыс. человек (с учетом гражданских работников).



3. Половина боевого состава Вооруженных сил Украины — это Сухопутные войска

Именно Сухопутные войска являются главным носителем боевого могущества ВСУ и составляют половину боевого состава Вооруженных сил, говорится на официальной странице этого рода войск.

Современные Сухопутные войска ВСУ включают в себя:

механизированные и танковые войска,

ракетные войска и артиллерию,

армейскую авиацию,

части и подразделения противовоздушной обороны,

специальные войска,

части логистического обеспечения,

бригады территориальной обороны

Командующим Сухопутными войсками ВСУ является генерал-полковник Александр Сырский — украинский военачальник, чье имя стало известно на мировом уровне после того, как он стал одной из ключевых фигур битвы за Киев, а впоследствии и наступательной операции в Харьковской области осенью 2022 года.

12 декабря Украина особо отметит День Сухопутных войск.

4. За один месяц ВСУ удалось нанести россиянам потери больше, чем СССР понес за 10 лет войны в Афганистане

В ноябре украинские военные установили рекорд по уничтожению российских оккупантов. За этот месяц было ликвидировано около 17 тыс. (16 970) военнослужащих российских сил. Об этом рекорде Сил обороны — наибольшее количество потерь врага за один месяц — 1 декабря сообщило Министерство обороны Украины.

По официальным данным, за 10 лет войны в Афганистане (1979−1989) СССР потерял около 15 тысяч советских военнослужащих погибшими, ранено около 54 тыс. человек.

Всего с начала вторжения 24 февраля Россия потеряла убитыми в Украине более 90 тыс. человек.

5. За сентябрь ВСУ вернули в пять раз больше территорий, чем Россия захватила за три месяца

Такую статистику визуализировало агентство Top Lead в своем Телеграм-канале UA War Infographics.

Если Россия за три летних месяца (июнь, июль и август) захватила около 2125 кв. км территорий Украины, то ВСУ только за сентябрь 2022 года освободили не менее 10 608 кв. км — в частности, значительные территории Харьковской области после удачного контрнаступления.

6. ВСУ и другие Силы обороны освободили 63% территорий, захваченных Россией после 24 февраля

Освобождение и отступление российских войск на восточный берег Днепра в Херсонской области стало новой важной вехой в освобождении оккупированных Россией территорий Украины.

По данным Института изучения войны (ISW), по состоянию на 12 ноября Украина освободила 63% своей территории, захваченной российской армией с начала февральского полномасштабного вторжения.

В феврале — марте 2022 года России удалось захватить почти пятую часть территории Украины, или около 119 тыс. кв. км. На пике российского вторжения, с учетом захваченных после 2014 года территорий Донбасса, Россия оккупировала чуть более 160 тыс. кв. км территории Украины. Однако ВСУ и другим силам обороны Украины удалось освободить от оккупантов почти половину этой территории (47%): после вытеснения россиян сначала из-под Киева и северных областей, затем с северо-востока и наконец из части Херсонской области.

Инфографика: Statista

7. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вошел в список 100 самых влиятельных людей мира

Еще в мае 2022 года журнал TIME включил главнокомандующего ВСУ в свой список 100 самых влиятельных людей планеты. В список также вошли президент Украины Владимир Зеленский и главный редактор Украинской правды Севгиль Мусаева.

Текст о Залужном для этого номера TIME написал глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. «Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный стал тем военным умом, в котором нуждалась его страна. Его руководство позволило украинским Вооруженным силам быстро адаптироваться и проявить инициативу на поле боя против россиян», — подчеркнул Милли.

За 2022 год наиболее влиятельные мировые издания обнародовали свои материалы о Залужном:

8. ВСУ — абсолютный лидер донатов в помощь Украине: 83% переводов на платформе United 24

Как подсчитали 28 ноября аналитики платформы Опендатабот, больше всего донатов в поддержку Украины удается собирать платформе United24. Из более чем 6,8 млрд грн, как поступило через нее на счета НБУ, 83% средств (5,6 млрд грн) было переведено именно на нужды ВСУ. В то время как на счет для медицинской помощи поступило 745 млн грн — это 11% от общей суммы, на гуманитарную помощь — 429 млн грн, или 6% от суммы поступлений.

В дни и после массированных обстрелов гражданской инфраструктуры украинцы поддерживают ВСУ еще более активно, заметили аналитики Опендатабот. Только за октябрь, когда начались удары по энергосистеме Украины, пожертвования на три популярных благотворительных фонда страны — United24, Повернись живым и Фонд Притулы — составили 1,5 млрд грн.

После первой большой бомбардировки энергетической инфраструктуры с 10 по 16 октября сумма донатов на United24 за неделю выросла на 36%. А обстрелы на следующей неделе увеличили поддержку ВСУ уже в 2,8 раза.

Фонд Повернись живым, который с начала вторжения собрал почти 5 млрд грн, за неделю с 10 по 16 октября собрал в 1,6 раза больше, чем за неделю до того. А после обстрелов 15 ноября — в 2,3 раза больше, чем неделю назад.

Фонд Притулы (за 9 месяцев вторжения собрал чуть более 3 млрд грн) зафиксировал увеличение количества пожертвований после начала массовых обстрелов гражданской инфраструктуры в три раза за месяц.

9. За девять месяцев ВСУ уничтожили имидж России как « второй армии мира», хотя она превосходит украинскую по восьми показателям

В ежегодном рейтинге Global Firepower Россия формально занимает второе место среди армий мира после США, но ВСУ (22 позиция в списке из 142) смогли превратить этот факт в мем и повод для насмешек. Составители списка уже сейчас отмечают, что учтут результаты российского вторжения в Украину и его влияние на обе армии в новом рейтинге, который будет обнародован не позднее января 2023 года.

Сейчас же в рейтинге Global Firepower Вооруженные силы Украины уступают российской армии по восьми формальным базовым показателям — что еще раз подчеркивает чрезвычайную волю ВСУ к борьбе и ценности побед Сил обороны Украины.

Речь идет о таких показателях армий и обороноспособности стран:

человеческие ресурсы ( включая потенциальный резерв)

включая потенциальный резерв) сухопутные войска

воздушные силы

военно-морские силы

логистика

финансирование армии

обеспечение топливом

географическое расположение страны

Как видно на графике, по всем этим показателям у России позиции лучше, чем у Украины, однако благодаря усилиям ВСУ и стойкости украинцев первоначальный план российской «быстрой» войны против Украины полностью провалился.

Сравнение показателей России и Украины в рейтинге Global Firepower / Инфографика: globalfirepower.com





10. Более 90% украинцев верят в победу ВСУ над российской армией

92% украинцев уверены, что именно Украина победит Россию в войне. 77% из них твердо верят в победу, еще 15% — скорее верят, свидетельствуют данные недавнего опроса фонда Демократические инициативы и Центра Разумкова. Его результаты были обнародованы 22 августа, в канун Дня независимости Украины.

Из тех, кто верит в победу, большинство украинцев (55%) сочтут победой полное изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление ее границ по состоянию на январь 2014 года. Пятая часть опрошенных (20,5%) убеждены, что победой можно считать уничтожение российской армии и содействие восстанию в России или распаду этой страны. Только 7,5% согласились бы признать победой вытеснение оккупационных войск на линию по состоянию на 23 февраля 2022 года. Еще меньше — 3% готовы признать победой прекращение войны, даже если за Россией останутся территории, захваченные во время вторжения.

Вера в победу — главный объединяющий фактор в украинском обществе. На вопрос социологов в том же опросе о том, что сегодня объединяет людей в украинском обществе, 72,5% респондентов выбрали вариант «вера в победу в войне» (можно было выбирать несколько опций, на втором месте — «вера в лучшее будущее», 48,1%).