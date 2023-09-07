День военной разведки. Пять самых дерзких и успешных операций ГУР Минобороны за последнее время 7 сентября, 07:43 Сюжет Поврежденное в результате атаки дрона здание в Москве, 18 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Shamil Zhumatov)

7 сентября Украина отмечает День военной разведки, установленный год назад указом президента Украины Владимира Зеленского 7 сентября 2022 года. Однако профессиональный праздник разведчиков в этот день отмечали еще с 2007 года, когда соответствующий приказ № 302 подписал на тот момент министр обороны Анатолий Гриценко.



Дата 7 сентября связана с тем, что в этот день в 1992 году первый президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о формировании Управления военной стратегической разведки Министерства обороны Украины.

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В 1994 году все функции разведки окончательно объединило в себе Главное управление разведки Минобороны (до того часть функций принадлежала Главному штабу ВСУ).

NV напоминает о наиболее дерзких и успешных операциях ГУР Минобороны за последние месяцы.

Высадка десанта в Крыму на День Независимости

24 августа 2023 года представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов рассказал, что подразделения ГУР во взаимодействии с Военно-морским флотом провели высадку в оккупированном Крыму.

«Цели достигнуты, потерь среди личного состава нет. Продолжается спецоперация, все детали мы не раскрываем, есть потери среди личного состава противника, а также среди сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется», — заявил он.

До этого издание Крым.Реалии со ссылкой на свои источники сообщало, что возле села Маяк на мысе Тарханкут около 5 утра 24 августа произошел бой с привлечением авиации и плавсредств. По данным издания, это место базирования радиолокационных станций (РЛС) россиян, а по периметру здесь подготовлены позиции для ПВО.

В середине этого же дня Юсов сообщил, что украинские военные уже вернулись после спецоперации и она имела характер рейда. Он уточнил, что рейд состоялся на территории мыса Тарханкут, в населенных пунктах Маяк и Еленовка.

Позже в Telegram-канале ГУР сообщили, что во время столкновения в Крыму противник понес потери личного состава и техники и показали видео, на котором, в частности, зафиксировано установление на оккупированном полуострове украинского флага.

Позже стало известно, что разведчики повредили четыре быстроходных катера и ликвидировали по меньшей мере 30 россиян.

Комментируя эту спецоперацию, глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что она была необходима, чтобы люди в оккупации поверили, что победа Украины не за горами.

«Будет наземная операция, будет возвращение наших территорий. Скоро все дождутся возвращения домой», — отметил он, добавив, что любая дипломатия без наличия «реальной силы» бессильна.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что во время спецоперации в Крыму Украина применила свое самое современное вооружение и отметил, что это первая спецоперация Украины на территории Крыма, которая стала публичной.

«Не обо всех операциях мы можем докладывать нашему обществу. Единственное, что могу сказать, что они не будут заканчиваться до тех пор, пока вся территория нашей страны, включая АРК, не будет освобождена от террористов», — сказал он.

Перелет в Украину российского вертолета Ми-8 вместе с экипажем

23 августа журналист Юрий Бутусов заявил, что российский вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел на украинский аэродром Полтава и сдался ВСУ.

Журналист объяснил, что об этом сообщил российский пропагандистский канал, назвав причиной навигационные ошибки, однако аэродром Полтава расположен примерно в 300 км от линии фронта, и приземлиться там россияне могли только сознательно.

«Вертолет летит на низкой высоте, на малой скорости, и экипаж хорошо видит все наземные ориентиры, ошибиться на 300 км просто невозможно, это большой расход топлива. Никаких случайностей быть не может», — отметил он.

По его словам, если все было так, как написали россияне, то не исключено, что имеет место первая в истории осознанная сдача в плен российского боевого вертолета.

В тот же день представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов подтвердил эту информацию.

«Официальная информация будет. Предварительно да, такая информация есть… Немножко надо подождать. Ведется работа, с экипажем в том числе. Все в порядке, новости будут», — заявил он.

Инфографика: Інфографіка NV

Между тем Украинская правда со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что российский Ми-8 оказался в Украине в результате операции ГУР Минобороны, которая длилась более полугода.

По данным издания борт совершал рейс между двумя авиабазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30 СМ. Вместе с пилотом на борту были двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. По информации источника УП, Ми-8 приземлился в Харьковской области

О деталях этой спецоперации рассказал также глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов.

«Смогли найти правильный подход к человеку, смогли создать условия, чтобы вывезти незаметно всю семью, и в конце создать такие условия, чтобы он смог перегнать это воздушное судно с экипажем, который не знал, что происходит. Когда они поняли, где они сели, они попытались убежать. К сожалению, они были уничтожены, хотелось бы (взять) живыми, но имеем, что имеем», — заявил он.

Глава ГУР сообщил, что вертолет перевезли в Киев, а его пилот «прекрасно себя чувствует».

Буданов добавил, что увидеть вертолет и пообщаться с его пилотом можно будет после обнародования «официального кино», и назвал эту операцию одной из лучших, проведенных его ведомством за всю историю Украины.

Атаки беспилотников на Москву

Рано утром 23 августа 2023 года в один из небоскребов Москва-Сити врезался беспилотник, который запустило ГУР Минобороны, сообщил источник NV в военной разведке.

Представитель ГУР добавил, что эта и все предыдущие атаки дронов на деловой центр столицы страны-агрессора являются делом рук подчиненных Кирилла Буданова.

«Уже традиционные удары по Москве, которые приводят к сбоям работы аэропортов, срыву рейсов, эвакуации чиновников и работников спецслужб с рабочих мест, демонстрируют неспособность Путина защитить даже столицу», — заявили в украинской разведке, заверив, что ГУР увеличивает усилия в этом направлении.

В тот же день представитель ГУР Юсов объяснил, что частые атаки беспилотников на Москва-Сити связаны с тем, что там расположены ведомства, вовлеченные в войну против Украины.

«Эти благородные неизвестные летающие объекты направляются исключительно на те объекты и учреждения, которые непосредственно вовлечены в геноцидную войну современной России против Украины», — отметил он.

В течение августа и в конце июля на Москву был осуществлен целый ряд атак беспилотниками.

30 июля столицу России атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось в частности здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 18 августа в Подмосковье и столице России прогремели взрывы. Некоторые ресурсы сообщили о «взрыве беспилотника» возле одной из башен Москва-Сити, опубликовав видео, на котором россиянка рассказывает, что «Сити снова взорвали». Из-за атаки в Москве закрывали все аэропорты.

После атаки 24 июля СМИ сообщили, что этот налет на Москву был спецоперацией ГУР Минобороны Украины.

Уничтожение пяти самолетов за три дня на российских аэродромах Шайковка и Сольцы

По данным источника NV в ГУР, именно их ударами были уничтожены пять российских самолетов, в том числе и стратегические бомбардировщики, которые наносили ракетные удары по украинским городам на аэродромах Шайковка и Сольцы.

Утром 19 августа 2023 года агенты, сотрудничающие с украинской военной разведкой, атаковали беспилотниками военный аэродром в Сольцах Новгородской области РФ. Был уничтожен бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения.

Инфографика: Інфографіка NV

А утром 21 августа в Калужской области России на аэродроме Шайковка в результате атаки дронов, управляемых диверсантами ГУР, повреждения получили еще два российских бомбардировщика.

«Эти операции с дронами координируются ГУР и нанесли чувствительные потери врагу в военной авиации. Да и главное, что таких самолетов [речь идет о Ту-22 М3] в стране-агрессоре уже не производят», — добавил источник редакции в ГУР.

Взрывы в Энергодаре

28 августа ГУР Минобороны сообщило, что с помощью движения сопротивления на оккупированной части Запорожской области осуществили доразведку и эффективно уничтожили ряд объектов россиян.

В частности, 23 августа в штабе «отделения» российской ФСБ в Энергодаре во время мероприятия для личного состава оккупационных войск, на которое собралось много оккупантов, около 19:00 прогремел взрыв.

Когда россияне начали эвакуацию, по парковке возле здания нанесли еще один удар, который дополнительно уничтожил личный состав оккупантов и значительно повредил автомобили, заявили в разведке.

28 августа ГУР Минобороны опубликовало видео совершенного в этот день удара дроном по штабу ОМОНа во временно оккупированном Энергодаре.

Согласно сообщению, операцию, которую координировали украинские разведчики, осуществило местное движение сопротивления.

В 09:50 украинские силы попали в импровизированную «казарму» подразделения Ахмат-1 в здании на улице Строителей, 46. Ранее там было отделение одного из украинских банков. Его кадыровцы захватили после оккупации города и переоборудовали для своих нужд.

В результате удара в помещении начался пожар. На место происшествия прибыли пожарные расчеты и кареты скорой помощи.

Пострадал личный состав оккупантов и припаркованные во дворе автомобили. Информацию о количестве убитых и раненых «кадыровцев» пока уточняют. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет, отметили в ГУР.

По данным разведки, после серии взрывов оккупанты срочно эвакуировали местную военно-гражданскую администрацию.