Добытчики самых точных данных о планах врага: сегодня в Украине отмечают день военной разведки 7 сентября, 07:13 Шеврон ГУР Минобороны Украины на форме украинского военнослужащего (Фото:ГУР МО / Facebook)

Сегодня, 7 сентября, в Украине отмечают День военной разведки — праздник украинских разведчиков, профессиональные способности которых оказались критически важными во время полномасштабного вторжения РФ.

Собственный праздник у украинских разведчиков появился с 2007 года, когда его ввели в соответствии с приказом министра обороны Украины. Этот ведомственный праздник учредили «в целях воспитания у военнослужащих патриотизма, верности военной присяге и боевым традициям, поддержания на высоком уровне престижа военной службы».

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Его отмечают в органах военного управления, соединениях и воинских частях разведки Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины.



Как появилась и чем занимается украинская военная разведка

Формирование военной разведки Украины началось одновременно с созданием собственных вооруженных сил после провозглашения независимости Украины 31 год назад. До этого подобные структуры подчинялись Москве, поэтому создание собственной разведки в Украине было критически важным вопросом.



7 сентября 1992 года первый президент Украины Леонид Кравчук подписал указ о создании Управления военной стратегической разведки Минобороны – из-за чего этот день позже стал ведомственным праздником. В 1994 году все функции разведки окончательно объединило в себе Главное управление разведки Минобороны (до того часть функций принадлежала Главному штабу ВСУ). С этого времени начала развиваться комплексная, эффективная и многоуровневая система военной разведки Украины.



22 марта 2001 года Верховная Рада приняла закон О разведывательных органах Украины, согласно которому Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) получило статус специального органа государственной власти.

С самого начала российской агрессии в 2014 году в Минобороны неоднократно называли военную разведку Украины «фундаментом обороноспособности государства и мощным инструментом защиты национальных интересов».

С августа 2020 года ГУР Минобороны Украины возглавляет полковник Кирилл Буданов.

Среди примеров зарубежных спецопераций, в которых принимали участие украинские разведчики - чрезвычайно сложная эвакуация из Кабула украинцев, афганцев и граждан других государств в 2021 году.

К основным направлениям деятельности украинских разведчиков относятся:



получение, аналитическая обработка и предоставление разведывательной информации;

выявление и определение степени внешних угроз национальной безопасности Украины, в том числе в киберпространстве; жизни, здоровью ее граждан и объектам государственной собственности за пределами Украины; а также организация и проведение спецмероприятий относительно таких угроз и противодействие иной деятельности, составляющей внешнюю угрозу национальной безопасности Украины;

участие в борьбе с терроризмом, противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины, транснациональной организованной преступности и другой преступной деятельности;

сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, международными организациями;

другие определенные законом функции с целью обеспечения национальной безопасности Украины.

Роль украинских разведчиков во время полномасштабного вторжения России

Из всех силовых структур Украины именно прогнозы ГУР Минобороны, которые озвучивал еще до вторжения РФ глава ведомства Кирилл Буданов (как в прессе, так и на закрытых встречах) оказались самым близким к реальности сценарием войны.

Еще в конце ноября 2021 Буданов, обобщая данные украинской и западной разведок, предупреждал, что Россия готовится к нападению в конце января или в феврале. Тогда же он предполагал, что планы РФ будут включать в себя авиаудары, атаки артиллерии и бронетанковых войск, воздушно-десантные атаки, попытки нападения в районе Одессы и Мариуполя и вторжение через Беларусь.

В декабре 2021 года Буданов также предостерег, что Россия планирует начать вторжение с авиа- и ракетных ударов, прежде всего по складам боеприпасов и по позициям украинских военных. Тогда же он отметил, что украинская армия будет «держаться до последнего патрона», но для отражения наступления России потребуется поддержка Запада.

Наконец, как выяснила недавно Украинская правда, 22 февраля на встрече Владимира Зеленского с председателями всех фракций Рады глава ГУР Минобороны Украины наиболее точно из всех представителей власти и силовых ведомств очертил депутатам перспективы наступления россиян. С картой в руках Кирилл Буданов убеждал, что россияне могут начать войну не только на Донбассе, что под угрозой Херсон и Харьков, есть угроза для Киева, а оккупанты могут попытаться зайти со стороны Чернобыля.

С первых дней вторжения и после оккупации отдельных территорий Украины именно военная разведка помогает и ВСУ, и широкому кругу украинцев узнавать как о планах врага, так и о ситуации на захваченных территориях.

Среди последних разоблачений, важных предупреждений и операций ГУР Минобороны Украины:

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