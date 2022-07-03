Моряки-герои. 5 подвигов военнослужащих ВМС ВСУ во время войны с Россией 3 июля, 06:04 Сюжет 3 июля — День военно-морских сил Украины (Фото:ВМС ЗС України / Facebook)

В воскресенье, 3 июля, отмечают День Военно-морских сил Украины. С первых часов вторжения РФ офицеры и матросы, бойцы морской пехоты, береговая охрана и морская авиация мужественно противостоят агрессору. Именно представитель ВМС ВСУ Виталий Скакун во время этой войны стал первым награжденным Золотой звездой Героя Украины.



НВ вспоминает пять героических эпизодов обороны Украины с участием военных моряков.

Дамир Аулин

21 марта 2014 года на плацу Севастопольского военно-морского института им. Нахимова российские оккупанты сняли украинский флаг и подняли свой. Группа курсантов не стала молча наблюдать за надругательством — ребята громко запели гимн Украины.

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Среди смельчаков был и второкурсник из Кропивницкого Дамир Аулин. Он затем перевелся в Институт ВМС Национального университета Одесская морская академия, в 2017 году окончил его, стал лейтенантом.

«Когда только началась аннексия Крыма, очень беспокоилась моя мама. Она в то время жила в Севастополе, себя винила, что подтолкнула меня к поступлению в академию, но я безгранично ей за это благодарен, потому что именно она когда-то меня направила туда, где я действительно нужен», — рассказывал Дамир радио Армия FM.

Тогда же, в 2017-м, молодой офицер был назначен командовать малым бронированным артиллерийским катером Вышгород. В 2019 году, после стажировки в США, Аулин возглавил экипаж патрульного катера Славянск (типа Айленд).

Патрульный катер Славянск / Фото: Радио Свобода

Катер прошел оценку по стандартам НАТО; в 2021 году участвовал в международных учениях в Черном море.

«Стандарты НАТО — это важно. Они кое в чем похожи на наши, но есть и существенные отличия. Их легко усвоить, на самом деле. Мешает только языковой барьер. Больше ничего нам и не мешает, в принципе. Поэтому мы так и стараемся, учим английский язык», — говорил Аулин Укринформу.

3 марта 2022 года катер выполнял боевое задание по разведке и охране портов Одесса, Черноморск и Южный. Он был атакован российским самолетом. Повреждения от ракетного удара оказались роковыми — корабль затонул. «В ходе поисково-спасательной операции благодаря профессионализму, обученности и уверенным действиям часть экипажа удалось спасти. К сожалению, не всех, остальные члены экипажа пропали без вести», — сообщили в ВМС ВСУ.

Тела командира Аулина не обнаружили. Славянск стал первой потерей украинского корабля во время вторжения российской орды.

Игорь Бедзай

В 2014 году уроженец Николаева Игорь Бедзай командовал авиабригадой ВМС ВСУ, дислоцировавшейся в Саках. Он понимал, что вторгшиеся на полуостров россияне попытаются заблокировать авиабазу. Поэтому решил действовать, не дожидаясь указаний из Киева.

3 марта 2014-го пилоты Сакской бригады поднялись в небо с аэродрома в Новофедоровке и перегнали самолеты и вертолеты в Кульбакино Николаевской области. За остальными бортами Бедзай и его подчиненные вернулись на следующий день. Таким образом командир сохранил всю технику, что не удалось тогда ни одной другой украинской части в Крыму.

«Фактически благодаря лидерству Игоря Владимировича мы сохранили морскую авиацию», — писал волонтер Тарас Чмут.

«Игорь был блестящим офицером, добрым командиром, великим профессионалом своего дела, летавшим как на вертолетах, так и на самолетах, и при этом очень скромным человеком», — писала о нем Думская.

Он продолжал летать и став начальником службы безопасности полетов ВМС ВС Украины, заместителем командующего ВМС по авиации.

Бедзай с наградным оружием, 2018 год / Фото: Думская

7 мая 2022 года экипаж Бедзая отправился на вертолете-амфибии Ми-14 на боевое задание у побережья Одесской области. При возвращении вертолет заметили россияне. Самолет Су-25 выпустил ракету, Ми-14 загорелся и упал в море. Все члены экипажа погибли.

49-летнего Игоря Бедзая посмертно наградили звездой Героя Украины. А 24 июня указом президента Владимира Зеленского имя Бедзая присвоили 10-й авиационной бригаде, которой он когда-то командовал.

Сергей Волынский

30-летний офицер с густой бородой стал одним из самых узнаваемых защитников Мариуполя. Волынский возглавил группу из нескольких сотен морских пехотинцев 36-й отдельной бригады, которая 13 апреля с боем прорвалась к бойцам полка Азов и пограничникам, державшим оборону комбината Азовсталь.

Волынский и Зеленский, 2021 год / Фото: Сергей Волына / Facebook

Другая группа во главе с комбригом Владимиром Баранюком решила прорываться из окружения в сторону линии фронта. Однако была рассеяна, частично попала в окружение и в плен. Многие бойцы погибли и были ранены.

Так майор Сергей Волынский (позывной Волына) фактически стал командиром бригады. Он почти каждый день давал интервью и записывал обращения на украинском, русском и английском языках к мировым лидерам с просьбой деблокировать Мариуполь. Морпех требовал обеспечить эвакуацию гражданских с Азовстали, а также применить к гарнизону процедуру экстракции. В частности, обращался к Папе Римскому Франциску и основателю SpaceX Илону Маску.

«Морская пехота — это моя семья. Это защитники Украины, которые без колебаний отдают свою жизнь за Родину. Это побратимы, всегда делящие последнее поровну на всех, готовые подставить свое плечо и протянуть руку помощи.

Потому что одна на всех — общая любовь к матери-Украине! Мы боремся… Если у мировой цивилизации еще есть общие духовные ценности и идеалы, если люди способны понимать боль и страдания других, если слова о помощи понуждают действовать, то я призываю бороться за гарнизон Мариуполь», — писал Волынский.

20 мая 2022 года Волына одним из последних вышел из подземелий Азовстали, сейчас он — в российском плену.

Виталий Скакун

Прорыв огромной группировки рашистов из Крыма в первые часы полномасштабной войны был внезапным. Чтобы замедлить продвижение врага, командование батальона 35-й бригады морской пехоты решило взорвать Генический мост. 25-летний сапер Виталий Скакун вызвался добровольцем.

«Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел. По словам побратимов, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что подрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Наш собрат погиб», — сообщили 24 февраля 2022 года в Генеральном штабе ВСУ…

Виталий Скакун заключил контракт с бригадой морской пехоты в 2021 году / Фото: 20 минут

Скакун родился в Бережанах Тернопольской области. «Виталий всегда реагировал на несправедливость и везде был первым, чтобы ее изменить, говорит директор школы, где учился молодой человек и где работала его мама», — писал сайт 20 минут.

Закончил львовское Высшеее профессиональное училище № 20, по специальности электрогазосварщик, уточнял Zaxid.net.

Мать Виталия сейчас живет в Италии, отец в прошлом году умер. После этого Скакун заключил контракт с бригадой морской пехоты.

26 февраля президент Зеленский посмертно наградил сапера званием Героя Украины — это был первый случай награждения военнослужащего наивысшим отличием во время войны.

2 марта Скакуна похоронили в родных Бережанах.

Похороны Героя Украины Виталия Скакуна / Фото: 20 минут

В тот же день глава районной администрации района Прага-6 Ондржей Коларж сообщил, что один из путепроводов через железную дорогу в чешской столице будет носить имя Виталия Скакуна.

Дмитрий Томилов

Выстрел старшего матроса Томилова из ПЗРК Игла по российскому истребителю Су-34 считается уникальным. С борта военного корабля Дмитрию удалось сбить вражеский боевой самолет.

Томилов родился и вырос в Измаиле. После окончания девятого класса учился в военно-морском лицее с усиленной физической подготовкой, затем поступил в университет. На втором курсе подписал контракт с ВМС ВСУ.

В мае экипаж украинского корабля после выполнения боевого задания в Черном море отошел для пополнения боекомплекта. Как раз во время загрузки в небе почти беззвучно появились два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Оккупанты нанесли авиационные удары по городу и арсеналу. А когда самолеты пошли на второй круг, то их уже встречал Дмитрий с ПЗРК Игла, писал ресурс Армия Информ.

Времени на наведение было маловато, но мне помогал товарищ. После громкого взрыва одним самолетом в российской армии стало меньше, — рассказывает Томилов. — Сначала ничего героического в своем поступке не ощущал. Радостно было, что 25 побратимов в живых остались".

Он шутит, что из старого советского ПЗРК, который стоит 60—80 тысяч долларов, был уничтожен современный самолет за 40 миллионов долларов: «Нас совсем не удивляют их новые самолеты, каких они лет выпуска, каких поколений. Мы их можем даже старенькой Иглой снять».

За этот поступок моряк награжден медалью За военную службу Украине и именным оружием.

Дмитрий Томилов и министр обороны Алексей Резников / Фото: Армия Информ

Боец говорит, что жена очень гордится им, родители же отреагировали на новость круглыми глазами и удивленным восклицанием папы: «Как сбил!?»

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