Сегодня — день ВМС Украины. Как наши моряки героически противостоят российским оккупантам
Моряк ВМС ВС Украины Станислав с ПЗРК Игла, с помощью которого он сбил российскую ракету (Фото:Армія Inform)
День Военно-морских сил, который с 2015 года отмечают каждое первое воскресенье июля, в 2022 году приходится на 3 июля.
НВ напоминает об истории праздника и успехах ВМС Украины с начала полномасштабного российского вторжения.
История праздника
В независимой Украине впервые День ВМС был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы от 17 августа 1996 года, а впервые его отметили 1 августа 1997 года. Дата была выбрана в честь первых в истории независимой Украины оперативно-тактических учений Море-96, которые проходили с 30 июля до 1 августа 1996 года.
Президент Украины Виктор Ющенко указом от 24 марта 2006 года перенес праздник на первое воскресенье июля — чтобы он не приходился на будний день.
А в 2008 году Ющенко издал указ, которым постановил отмечать День флота Украины (не только ВМСУ, но и морского и речного флота) в последнее воскресенье июля.
После прихода к власти Виктор Янукович перенес празднование Дня флота Украины на последнее воскресенье июля, совместив его с празднованием Дня Военно-морского флота России.
12 июня 2015 года президент Петр Порошенко восстановил празднование Дня Военно-морского флота Украины в первое воскресенье июля.
Развитие ВМС Украины незадолго до полномасштабной войны с Россией
13 ноября 2019 года в состав ВМС Украины включили первые два американских катера Island, экипаж которых обучался в США.
В конце мая 2021 года на тот момент министр обороны Андрей Таран пообещал до конца года сформировать дивизион из пяти быстроходных патрульных катеров Island. Еще два таких катера прибыли в Украину 23 ноября 2021 года.
В октябре 2020 года во время ежегодного выступления в Раде президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине начали строить две государственных военно-морских базы для защиты Черноморского региона.
Примерно в это же время американские водолазы начали осматривать акваторию порта Южный для создания одной из таких баз.
В декабре 2020 года был завершен ремонт буксира Яны Капу, который в 2018 году захватила РФ вместе с катерами Бердянск и Никополь во время перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Буксир был поврежден в результате тарана пограничного корабля ВС РФ.
Оккупационные российские власти обвинили моряков в незаконном пересечении границы. Их освободили только 7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными с Россией. В конце ноября 2019 года Россия передала Украине захваченные в Керченской протоке корабли, однако с них сняли вооружение и часть оборудования. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отмечал, что «россияне их угробили», сняв даже плафоны, розетки и унитазы.
В начале марта 2021 года стало известно, что Великобритания проектирует ракетные катера специально для ВМС Украины.
В конце апреля 2021 года в Минобороны Украины заявили, что в Украине впервые разработали доктрину Военно-морских сил ВСУ.
В документе был взят курс на наращивание корабельного состава. Речь шла о ракетных катерах нового поколения, десантных кораблях различных классов, кораблях и катерах патрульного класса для охраны территориального моря и исключительной (морской) экономической зоны, безэкипажных подводных аппаратах различного назначения и новых типах судов обеспечения различного назначения.
В Доктрине также говорится, что приоритетом в направлении береговой компоненты ВМС ВСУ должно стать оснащение береговых воинских частей новейшими образцами вооружения и развитие авиационной компоненты.
В августе 2021 года одной из задач Украины Зеленский назвал построение большого флота к 2035 году. А в сентябре 2021 года президент ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины. 27 января 2022 года Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Великобританией о переоснащении и модернизации вооружения ВМС ВСУ на сумму до 1,7 млрд фунтов стерлингов (почти 66 млрд грн), которые Украина получит в кредит. По словам министра обороны Алексея Резникова, соглашения касаются строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове, строительства восьми современных ракетных катеров, приобретение тральщиков и ракет.
В июне 2021 года СМИ сообщили, что Украина купит у Великобритании два противоминных корабля. Соответствующее соглашения Зеленский подписал 21 июня 2021 года.
В начале июля того же года президент Зеленский заявил, что к концу 2023 года достроят украинский корвет, корпус которого уже заложен в Турции, а Таран — что Украина в 2022 году получит «москитный флот» из малых кораблей с современными боевыми возможностями.
В июле 2021 года ВМС получили первый Bayraktar TB2.
В октябре 2021 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил о договоренностях двух стран по приобретению ракетного вооружения и военных кораблей.
14 января 2022 года стало известно о заключении контракта на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате Гетман Сагайдачный в Николаеве. Однако отремонтировать его так и не успели — после начала российского вторжения 4 марта 2022 года его затопили, чтобы он не достался врагу. Корабль был флагманом украинского флота.
Уже в начале февраля, за считанные дни до начала вторжения России, пресс-служба ВМС сообщила, что в 2022 году Украина получит американские боевые катера Марк VI.
Достижения ВМС Украины за время войны
В самом начале войны один из морских пехотинцев, дислоцированных на острове Змеиный, Роман Грибов дал знаменитый ответ «русскому военному кораблю» — флагману Черноморского флота РФ Москва, потребовавшего от украинских военных сдаться.
В честь этого ответа, ставшего символом борьбы с оккупантами, Укрпочта выпустила марку. Сначала сообщалось о гибели всех защитников Змеиного, но позже президент Владимир Зеленский рассказал, что часть из них попали в плен и их обменяли на пленных российских военных. Одним из тех, кому удалось спастись, был и Грибов.
В начале войны военнослужащие ВМС Украины несколько раз срывали высадку десанта оккупационных войск в Одесской области. В частности, об этом сообщалось 27 февраля 2022 года.
В апреле в ВМС ВСУ рассказали о героизме морских пехотинцев, защищавших Мариуполь.
«Большинство военных учебников говорят, что подразделение, которое обороняется в полном окружении, может выдержать в современном бою не более недели. Однако воины отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уже 45 суток героически сдерживают российское фашистское нашествие [в Мариуполе]», — заявляли в ВМС ВСУ.
В ВМС ВСУ привели несколько примеров героической борьбы за Мариуполь, которая «без преувеличения войдет во все учебники по военному искусству». Из соображений безопасности имена украинских морских пехотинцев пока не раскрывают.
- Младший сержант М. руководит снайперской группой, которая успешна выполнила боевую задачу по уничтожению снайперов и группы прикрытия противника. «Только за неделю он лично уничтожил 10 рашистов и 8 ранил. Кроме того, морской пехотинец выявлял расположение оружия и техники противника, быстро и точно предоставлял координаты, что позволяло огневыми средствами подавить огонь противника и прекратить обстрел позиций морских пехотинцев», — рассказали в командовании ВМС ВСУ.
- Лейтенант В. на своем счету имеет по меньшей мере два уничтоженных вражеских танка. В частности, 6 марта морской пехотинец в окрестностях Мариуполя во время боя, несмотря на близкое расстояние и опасность попасть под вражеский обстрел, выстрелом из РПГ-7 уничтожил вражеский Т-72. 29 марта 2022 года лейтенант В. во время боя в Мариуполе уничтожил еще один вражеский танк Т-72 вместе с экипажем, на этот раз применив NLAW.
- Кроме того, 22 марта старший матрос Г. сбил БПЛА оперативно-тактического уровня типа Орлан.
- Морские пехотинцы каждый день совершают подвиги, многие из них получали ранения, но снова возвращались в бой. В частности, 9 марта во время артиллерийского обстрела по батальону морской пехоты получили ранения 8 военнослужащих. Рискуя жизнью и здоровьем, матрос Н. на автомобиле Хаммер провел быструю эвакуацию раненых на безопасное расстояние. В ходе выполнения этой задачи морской пехотинец получил осколочные ранения. Однако уже через четыре дня, 13 марта 2022 года, точным выстрелом из РПГ-7 он попал в УРАЛ-4320, в результате чего был уничтожен автомобиль с боеприпасами и живая сила противника.
15 апреля украинской ракетой Нептун был потоплен флагман Черноморского флота России крейсер Москва. На следующий день президент Владимир Зеленский повысил в звании до вице-адмирала командующего ВМС Украины Алексея Неижапу. Неижпапа до указа Зеленского носил звание контр-адмирала.
6 июня в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ сообщили, что корабельную группировку Черноморского флота РФ в Черном море удалось отбросить от украинских берегов на расстояние более 100 километров.
«В настоящее время в акватории Черного моря находится до 12 крупных десантных кораблей, однако более трети из них находятся в ремонте. После уничтожения силами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 3-х десантных катеров типа Раптор и десантного катера типа Серна, группировка противника насчитывает до 15-ти десантных катеров разного типа», — сообщали также в ВМС.
17 июня ВМС Украины поразили буксир Виталий Бех с ЗРК ТОР на борту, направлявшийся на остров Змеиный. Также он вез боеприпасы, оружие и военных ЧФ РФ. Буксир затонул. По предварительным данным оперативного командования Юг, украинские силы сумели поразить до 70% экипажа буксира Василий Бех, судьба остальных неизвестна.
ВМС Украины также принимали участие в освобождении острова Змеиный, который российские захватчики покинули 30 июня.
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