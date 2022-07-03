Сегодня — день ВМС Украины. Как наши моряки героически противостоят российским оккупантам 3 июля, 08:04 Сюжет Моряк ВМС ВС Украины Станислав с ПЗРК Игла, с помощью которого он сбил российскую ракету (Фото:Армія Inform)

День Военно-морских сил, который с 2015 года отмечают каждое первое воскресенье июля, в 2022 году приходится на 3 июля.

НВ напоминает об истории праздника и успехах ВМС Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

История праздника

В независимой Украине впервые День ВМС был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы от 17 августа 1996 года, а впервые его отметили 1 августа 1997 года. Дата была выбрана в честь первых в истории независимой Украины оперативно-тактических учений Море-96, которые проходили с 30 июля до 1 августа 1996 года.

Видео дня

Президент Украины Виктор Ющенко указом от 24 марта 2006 года перенес праздник на первое воскресенье июля — чтобы он не приходился на будний день.

А в 2008 году Ющенко издал указ, которым постановил отмечать День флота Украины (не только ВМСУ, но и морского и речного флота) в последнее воскресенье июля.

После прихода к власти Виктор Янукович перенес празднование Дня флота Украины на последнее воскресенье июля, совместив его с празднованием Дня Военно-морского флота России.

12 июня 2015 года президент Петр Порошенко восстановил празднование Дня Военно-морского флота Украины в первое воскресенье июля.





Развитие ВМС Украины незадолго до полномасштабной войны с Россией

13 ноября 2019 года в состав ВМС Украины включили первые два американских катера Island, экипаж которых обучался в США.

В конце мая 2021 года на тот момент министр обороны Андрей Таран пообещал до конца года сформировать дивизион из пяти быстроходных патрульных катеров Island. Еще два таких катера прибыли в Украину 23 ноября 2021 года.

В октябре 2020 года во время ежегодного выступления в Раде президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине начали строить две государственных военно-морских базы для защиты Черноморского региона.

Примерно в это же время американские водолазы начали осматривать акваторию порта Южный для создания одной из таких баз.

В декабре 2020 года был завершен ремонт буксира Яны Капу, который в 2018 году захватила РФ вместе с катерами Бердянск и Никополь во время перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Буксир был поврежден в результате тарана пограничного корабля ВС РФ.

Оккупационные российские власти обвинили моряков в незаконном пересечении границы. Их освободили только 7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными с Россией. В конце ноября 2019 года Россия передала Украине захваченные в Керченской протоке корабли, однако с них сняли вооружение и часть оборудования. Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отмечал, что «россияне их угробили», сняв даже плафоны, розетки и унитазы.

В начале марта 2021 года стало известно, что Великобритания проектирует ракетные катера специально для ВМС Украины.

В конце апреля 2021 года в Минобороны Украины заявили, что в Украине впервые разработали доктрину Военно-морских сил ВСУ.

В документе был взят курс на наращивание корабельного состава. Речь шла о ракетных катерах нового поколения, десантных кораблях различных классов, кораблях и катерах патрульного класса для охраны территориального моря и исключительной (морской) экономической зоны, безэкипажных подводных аппаратах различного назначения и новых типах судов обеспечения различного назначения.

В Доктрине также говорится, что приоритетом в направлении береговой компоненты ВМС ВСУ должно стать оснащение береговых воинских частей новейшими образцами вооружения и развитие авиационной компоненты.

В августе 2021 года одной из задач Украины Зеленский назвал построение большого флота к 2035 году. А в сентябре 2021 года президент ввел в действие секретное решение СНБО о развитии ВМС Украины. 27 января 2022 года Рада ратифицировала соглашение между Украиной и Великобританией о переоснащении и модернизации вооружения ВМС ВСУ на сумму до 1,7 млрд фунтов стерлингов (почти 66 млрд грн), которые Украина получит в кредит. По словам министра обороны Алексея Резникова, соглашения касаются строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове, строительства восьми современных ракетных катеров, приобретение тральщиков и ракет.

В июне 2021 года СМИ сообщили, что Украина купит у Великобритании два противоминных корабля. Соответствующее соглашения Зеленский подписал 21 июня 2021 года.

В начале июля того же года президент Зеленский заявил, что к концу 2023 года достроят украинский корвет, корпус которого уже заложен в Турции, а Таран — что Украина в 2022 году получит «москитный флот» из малых кораблей с современными боевыми возможностями.

В июле 2021 года ВМС получили первый Bayraktar TB2.

В октябре 2021 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил о договоренностях двух стран по приобретению ракетного вооружения и военных кораблей.

14 января 2022 года стало известно о заключении контракта на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате Гетман Сагайдачный в Николаеве. Однако отремонтировать его так и не успели — после начала российского вторжения 4 марта 2022 года его затопили, чтобы он не достался врагу. Корабль был флагманом украинского флота.

Уже в начале февраля, за считанные дни до начала вторжения России, пресс-служба ВМС сообщила, что в 2022 году Украина получит американские боевые катера Марк VI.

Достижения ВМС Украины за время войны

В самом начале войны один из морских пехотинцев, дислоцированных на острове Змеиный, Роман Грибов дал знаменитый ответ «русскому военному кораблю» — флагману Черноморского флота РФ Москва, потребовавшего от украинских военных сдаться.

В честь этого ответа, ставшего символом борьбы с оккупантами, Укрпочта выпустила марку. Сначала сообщалось о гибели всех защитников Змеиного, но позже президент Владимир Зеленский рассказал, что часть из них попали в плен и их обменяли на пленных российских военных. Одним из тех, кому удалось спастись, был и Грибов.

В начале войны военнослужащие ВМС Украины несколько раз срывали высадку десанта оккупационных войск в Одесской области. В частности, об этом сообщалось 27 февраля 2022 года.

В апреле в ВМС ВСУ рассказали о героизме морских пехотинцев, защищавших Мариуполь.

«Большинство военных учебников говорят, что подразделение, которое обороняется в полном окружении, может выдержать в современном бою не более недели. Однако воины отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уже 45 суток героически сдерживают российское фашистское нашествие [в Мариуполе]», — заявляли в ВМС ВСУ.

В ВМС ВСУ привели несколько примеров героической борьбы за Мариуполь, которая «без преувеличения войдет во все учебники по военному искусству». Из соображений безопасности имена украинских морских пехотинцев пока не раскрывают.

Младший сержант М. руководит снайперской группой, которая успешна выполнила боевую задачу по уничтожению снайперов и группы прикрытия противника. «Только за неделю он лично уничтожил 10 рашистов и 8 ранил. Кроме того, морской пехотинец выявлял расположение оружия и техники противника, быстро и точно предоставлял координаты, что позволяло огневыми средствами подавить огонь противника и прекратить обстрел позиций морских пехотинцев», — рассказали в командовании ВМС ВСУ.

Лейтенант В. на своем счету имеет по меньшей мере два уничтоженных вражеских танка. В частности, 6 марта морской пехотинец в окрестностях Мариуполя во время боя, несмотря на близкое расстояние и опасность попасть под вражеский обстрел, выстрелом из РПГ-7 уничтожил вражеский Т-72. 29 марта 2022 года лейтенант В. во время боя в Мариуполе уничтожил еще один вражеский танк Т-72 вместе с экипажем, на этот раз применив NLAW.

Кроме того, 22 марта старший матрос Г. сбил БПЛА оперативно-тактического уровня типа Орлан.

Морские пехотинцы каждый день совершают подвиги, многие из них получали ранения, но снова возвращались в бой. В частности, 9 марта во время артиллерийского обстрела по батальону морской пехоты получили ранения 8 военнослужащих. Рискуя жизнью и здоровьем, матрос Н. на автомобиле Хаммер провел быструю эвакуацию раненых на безопасное расстояние. В ходе выполнения этой задачи морской пехотинец получил осколочные ранения. Однако уже через четыре дня, 13 марта 2022 года, точным выстрелом из РПГ-7 он попал в УРАЛ-4320, в результате чего был уничтожен автомобиль с боеприпасами и живая сила противника.

15 апреля украинской ракетой Нептун был потоплен флагман Черноморского флота России крейсер Москва. На следующий день президент Владимир Зеленский повысил в звании до вице-адмирала командующего ВМС Украины Алексея Неижапу. Неижпапа до указа Зеленского носил звание контр-адмирала.

6 июня в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ сообщили, что корабельную группировку Черноморского флота РФ в Черном море удалось отбросить от украинских берегов на расстояние более 100 километров.

«В настоящее время в акватории Черного моря находится до 12 крупных десантных кораблей, однако более трети из них находятся в ремонте. После уничтожения силами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 3-х десантных катеров типа Раптор и десантного катера типа Серна, группировка противника насчитывает до 15-ти десантных катеров разного типа», — сообщали также в ВМС.

17 июня ВМС Украины поразили буксир Виталий Бех с ЗРК ТОР на борту, направлявшийся на остров Змеиный. Также он вез боеприпасы, оружие и военных ЧФ РФ. Буксир затонул. По предварительным данным оперативного командования Юг, украинские силы сумели поразить до 70% экипажа буксира Василий Бех, судьба остальных неизвестна.

ВМС Украины также принимали участие в освобождении острова Змеиный, который российские захватчики покинули 30 июня.

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