Сегодня — день ВМС Украины. Как наши моряки героически противостоят российским оккупантам 2 июля, 11:13 Сюжет Моряк ВМС ВС Украины Станислав с ПЗРК Игла, с помощью которого он сбил российскую ракету (Фото:Армія Inform)

День Военно-морских сил, который с 2015 года отмечают каждое первое воскресенье июля, в 2023 году приходится на 2 июля.

NV напоминает об истории праздника и успехах ВМС Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

История праздника

В независимой Украине впервые День ВМС был установлен указом президента Украины Леонида Кучмы от 17 августа 1996 года, а впервые его отметили 1 августа 1997 года. Дата была выбрана в честь первых в истории независимой Украины оперативно-тактических учений Море-96, которые проходили с 30 июля по 1 августа 1996 года.

Видео дня

Президент Украины Виктор Ющенко указом от 24 марта 2006 года перенес праздник на первое воскресенье июля, чтобы он не приходился на будний день.

А в 2008 году Ющенко издал указ, которым постановил отмечать День флота Украины (не только ВМСУ, но и морского и речного флота) в первое воскресенье июля.

После прихода к власти Виктор Янукович перенес празднование Дня флота Украины на последнее воскресенье июля, совместив его с празднованием Дня Военно-морского флота России.

12 июня 2015 года президент Петр Порошенко возобновил празднование Дня Военно-морского флота Украины в первое воскресенье июля.





Развитие ВМС Украины незадолго до полномасштабной войны с Россией

13 ноября 2019 года в состав ВМС Украины включили первые два американских катера Island, экипажи которых обучались в США.

В конце мая 2021 года на тот момент министр обороны Андрей Таран пообещал до конца года сформировать дивизион из пяти быстроходных патрульных катеров Island. Еще два таких катера прибыли в Украину 23 ноября 2021 года.

В октябре 2020 года во время ежегодного выступления в Раде президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украине начали строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

Примерно в это же время американские водолазы начали осматривать акваторию порта Южный для создания одной из таких баз.

В декабре 2020 года был завершен ремонт буксира Яны Капу, который в 2018 году захватила РФ вместе с катерами Бердянск и Никополь во время перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. Буксир был поврежден в результате тарана пограничного корабля ВС РФ.

Оккупационные российские власти обвинили моряков в незаконном пересечении границы. Их освободили только 7 сентября 2019 года в рамках обмена пленными с Россией. В конце ноября 2019 года Россия передала Украине захваченные в Керченском проливе корабли, однако с них сняли вооружение и часть оборудования. Командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко отмечал, что «россияне их угробили», сняв даже плафоны, розетки и унитазы.

В начале марта 2021 года стало известно, что Великобритания проектирует ракетные катера специально для ВМС Украины.

В конце апреля 2021 года в Минобороны Украины заявили, что в Украине впервые разработали доктрину Военно-морских сил ВСУ.

В документе был взят курс на наращивание корабельного состава. Речь шла о ракетных катерах нового поколения, десантных кораблях разных классов, кораблях и катерах патрульного класса для охраны территориального моря и исключительной (морской) экономической зоны, безэкипажных подводных аппаратах различного назначения и новых типах судов обеспечения различного назначения.

В Доктрине также говорится о том, что приоритетом в направлении береговой компоненты ВМС ВСУ должно стать оснащение береговых воинских частей новейшими образцами вооружения и развитие авиационной компоненты.

В августе 2021 года одной из задач Украины Зеленский назвал построение большого флота до 2035 года. А в сентябре 2021 года президент ввел в действие секретное решение СНБО по развитию ВМС Украины. 27 января 2022 года Рада ратифицировала соглашения между Украиной и Великобританией о переоснащении и модернизации вооружения ВМС ВСУ на сумму до 1,7 млрд фунтов стерлингов (почти 66 млрд грн). По словам министра обороны Алексея Резникова, соглашения касаются строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове, строительства восьми современных ракетных катеров, приобретение тральщиков и ракет.

В июне 2021 года СМИ сообщили, что Украина купит у Великобритании два противоминных корабля.

В начале июля того же года президент Зеленский заявил, что до конца 2023 года достроят украинский корвет, корпус которого заложен в Турции, а Таран — что Украина в 2022 году получит «москитный флот» из малых кораблей с современными боевыми возможностями.

В июле 2021 года ВМС получили первый Bayraktar TB2.

В октябре 2021 года посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил о договоренности двух стран о приобретении ракетного вооружения и военных кораблей.

14 января 2022 года стало известно о заключении контракта на проведение комплекса ремонтно-модернизационных работ на фрегате Гетман Сагайдачный в Николаеве. Однако отремонтировать его так и не успели — после начала российского вторжения 4 марта 2022 года его затопили, чтобы он не достался врагу. Корабль был флагманом украинского флота.

Уже в начале февраля, за считанные дни до начала вторжения России, пресс-служба ВМС сообщила, что в 2022 году Украина получит американские боевые катера Марк VI.

Достижения ВМС Украины во время войны

В самом начале войны один из морских пехотинцев, дислоцированных на острове Змеиный, дал известный ответ «российскому военному кораблю» — флагману Черноморского флота РФ Москва, который потребовал от украинских военных сдаться.

В честь этого ответа, который стал символом борьбы с оккупантами, Укрпочта выпустила марку. Сначала сообщалось о гибели всех защитников Змеиного, но позже президент Владимир Зеленский рассказал, что часть из них попала в плен и их обменяли на пленных российских военных.

В начале войны военнослужащие ВМС Украины несколько раз срывали высадку десанта оккупационных войск в Одесской области. В частности, об этом сообщалось 27 февраля 2022 года.

В апреле в ВМС ВСУ рассказали о героизме морских пехотинцев, которые защищали Мариуполь.

«Большинство военных учебников говорят, что подразделение, которое обороняется в полном окружении, может выдержать в современном бою не более недели. Однако воины отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского уже 45 суток героически сдерживают российское фашистское нашествие [в Мариуполе]», — заявляли тогда в ВМС ВСУ.

15 апреля 2022 года украинской ракетой Нептун был потоплен флагман Черноморского флота России крейсер Москва. На следующий день президент Владимир Зеленский повысил в звании до вице-адмирала командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу. Неижпапа до указа Зеленского носил звание контр-адмирала.

6 июня в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ сообщили, что корабельную группировку Черноморского флота РФ в Черном море удалось отбросить от украинских берегов на расстояние более 100 километров.

«В настоящее время в акватории Черного моря находится до 12 больших десантных кораблей, однако более трети из них находятся в ремонте. После уничтожения силами Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины трех десантных катеров типа Раптор и десантного катера типа Серна, группировка противника насчитывает до 15 десантных катеров различного типа», — сообщали также в ВМС.

17 июня 2022-го ВМС Украины поразили буксир Василий Бех с ЗРК ТОР на борту, который направлялся на остров Змеиный. Также он вез боеприпасы, оружие и военных ЧФ РФ. Буксир затонул. По предварительным данным оперативного командования Юг, украинские силы сумели поразить до 70% экипажа буксира Василий Бех, судьба остальных неизвестна.

ВМС Украины также участвовали в освобождении острова Змеиный, который российские захватчики оставили 30 июня 2022 года. Через год Зеленский отметил, что освобождение острова — это одна из самых значимых побед Украины. По его словам, весной 2022 года никто не ожидал, что Украина сможет обезопасить значительную часть Черноморской акватории, но Силы обороны это сделали и не дали стране-террористу России уничтожить украинский юг.

2 октября 2022 года в Турции спустили на воду первый корвет класса Ada для Военно-морских сил ВСУ, названный в честь гетмана Ивана Мазепы.