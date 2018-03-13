День в зоне АТО: во время обстрела травмировался один украинский боец

Во вторник, 13 марта, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате один украинский воин получил боевую травму.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, боевики обстреливали опорные пункты ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Луганское на Луганском направлении.

На Донецком направлении оккупанты применили 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Песков. Из стрелкового оружия были обстреляны позиции у шахты Бутовка.

Напомним, что 12 марта в зоне АТО было зафиксировано пять обстрелов позиций украинских военных со стороны боевиков. Вследствие вражеского огня двое украинских военных получили ранения.