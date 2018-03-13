День в зоне АТО: во время обстрела травмировался один украинский боец

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Боевики продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня

Боевики продолжают срывать договоренности о полном прекращении огня

Во вторник, 13 марта, российско-оккупационные войска трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате один украинский воин получил боевую травму.

Как сообщили в пресс-центре штаба АТО, боевики обстреливали опорные пункты ВСУ из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов недалеко от населенного пункта Луганское на Луганском направлении.

На Донецком направлении оккупанты применили 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие против защитников Песков. Из стрелкового оружия были обстреляны позиции у шахты Бутовка.

Напомним, что 12 марта в зоне АТО было зафиксировано пять обстрелов позиций украинских военных со стороны боевиков. Вследствие вражеского огня двое украинских военных получили ранения.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове