Президент Владимир Зеленский в День украинской письменности и языка выразил благодарность всем, кто активно работает над сохранением и распространением украинского языка и культуры. Об этом глава государства сообщил в понедельник, 27 октября.

«Сегодня важно поблагодарить особенно всех наших людей, которые учат языку — несмотря на все и где бы они ни были. Всем родителям, которые говорят со своими детьми на украинском. Каждому учителю, кто открывает для детей безграничное пространство культуры на украинском. Каждому и каждой, кто бережет украинское здесь и за рубежом», — заявил Зеленский.

Особые слова благодарности президент адресовал тем, кто проявляет мужество, изучая и сохраняя украинский язык на временно оккупированных территориях, а также военным.

«И, конечно, всем тем смелым украинским сердцам, которые верны Украине и учат украинскому даже на временно оккупированной территории. Каждому нашему воину — потому что где есть украинские позиции, там и продолжается борьба за жизнь Украины, нашего народа, нашей культуры», — подчеркнул он.

Зеленский также отметил важность связи между национальной идентичностью и смелостью.

«Помним, что быть украинцем — это быть смелым. На свете много народов, но только смелые смогли отстоять свою независимость. Украинцы именно такие. Слава Украине!», — написал глава государства.

27 октября Украина отмечает День украинской письменности и языка — в день чествования памяти Преподобного Нестора-Летописца. В этом году Всеукраинский радиодиктант национального единства состоялся в 26-й раз.

Автором текста стала писательница Евгения Кузнецова. Составленный ею текст диктанта называется Надо жить! Прочитала его Народная Артистка Украины, актриса театра и кино Наталья Сумская.