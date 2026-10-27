«Уничтожить украинское слово не удалось». Буданов поздравил украинцев с Днем письменности и языка

Буданов поздравил с Днем украинской письменности и языка и рассказал о преследовании учителей на оккупированных территориях (Фото: Кирилл Буданов / Telegram)

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов поздравил украинцев с Днем украинской письменности и языка и напомнил о многовековых попытках России подавить украинский язык, в частности на временно оккупированных территориях.

Об этом он написал во вторник, 27 октября, в своем Telegram.

«„Не было, нет и быть не может!“ Так российская имперская власть обосновывала ограничения украинского языка в Валуевском циркуляре 1863 года», — напомнил он.

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Руководитель Офиса президента добавил, что впоследствии россияне продолжили попытки переписать историю с помощью Эмского указа, русификации и репрессий.

По его словам, в настоящее время Россия продолжает эту политику на временно оккупированных территориях Украины, где преследует украинских учителей, уничтожает школы и библиотеки и сжигает книги.

«Но уничтожить украинское слово империи так и не удалось. На украинском языке мы обучаем детей, развиваем культуру, укрепляем государственность и боремся за свободу. Украинский язык был, есть и будет языком нашего государства и нашего будущего», — подчеркнул Буданов.

Во вторник, 27 октября, в Украине отмечают День украинской письменности и языка, в этот день традиционно состоялся Радиодиктант национального единства — в 2026 году он проводился уже в 27-й раз. Текст диктанта «Письмо, которое не заканчивается» обнародуют для самопроверки 29 октября, а результаты проверки экспертной комиссией станут известны не ранее чем через месяц.