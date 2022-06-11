7 фактов о провале русификации в Украине из-за российского вторжения

Факт 1 Еще до начала российского вторжения на фоне признания Россией «независимости» «Л/ДНР» в соцсетях запустился флешмоб Я переходжу на українську. Свои мотивы украинцы объясняли тем, что не хотят иметь ничего общего с агрессором, а также не хотят быть "спасенными" из-за языка, на котором общаются.



Согласно опросу Социологической группы Рейтинг по состоянию на 19 марта 2022 года 83% украинцев считали, что украинский язык должен быть единственным государственным. На тот момент это мнение уже доминировало во всех возрастных и языковых группах. Еще в сентябре 2021 года единственным государственным языком украинский хотели видеть 65% украинцев.



Русский язык вторым государственным до полномасштабного вторжения России хотели видеть 22% украинцев, а в марте 2022 года только 7%.



Еще 12% украинцев до полномасштабного вторжения страны-агрессора хотели, чтобы русский язык имел официальный статус в отдельных регионах, в марте 2022 года этот показатель упал до 8%.К августу тенденция только усилилась — количество украинцев, желающих видеть украинский единственным государственным языком, возросло до 86%, тех, кто хочет, чтобы русский был вторым государственным языком, сократилось до 3%. В то же время количество тех, кто хотел бы, чтобы русский был официальным в отдельных регионах, возросло до 10%.



В апреле 2014 года аналогичное исследование Рейтинга показало другие цифры: тогда лишь 47% поддерживали украинский как единственный государственный, тогда как 23% предлагали предоставить русскому официальный статус, а 27% - сделать его вторым государственном языком.

Факт 2 Количество украинцев, которые общаются дома только на русском языке с начала полномасштабной войны, упало вдвое.



Согласно опросу социологической группы Рейтинг, проведенному 17-18 августа 2022 года, только на русском общаются дома 13% украинцев.



В сентябре 2021 года на русском языке общались дома 27% украинцев, в декабре того же года – 26%.В то же время, количество украинцев, которые общаются дома на украинском языке, выросло с 45% в сентябре 2021 года до 51% в августе 2022 года. Количество украинцев, которые общаются дома и на русском, и на украинском за это же время возросло с 28% до 34%.

Факт 3 С начала полномасштабного вторжения России до мая 2022 года в полтора раза выросло количество украинцев, полностью поддерживающих использование украинского языка в сфере обслуживания — с 40,7% до 63,1%.



Об этом свидетельствует исследование Фонда Демократические инициативы им. Илька Кучерива. За это же время количество противников этой нормы сократилось с 4,1% до 1,5%. Интересно, что уровень поддержки обязательного обслуживания на украинском языке вырос за счет центральных регионов Украины. В феврале 2021 года полностью поддерживали эту норму 31,1% их жителей, а в мае 2022 года – уже 72,2%.

Факт 4 После начала полномасштабного вторжения РФ к августу 2022 года в разы упало количество потребителей российского контента.



Об этом свидетельствует опрос Социологической группы Рейтинг.



Если до войны часто смотрели российские сериалы 18% украинцев, после войны их доля упала до 2%. В то же время, ни разу российские сериалы до войны не смотрели 23% опрошенных, а за полгода до 17-18 августа — уже 68%. Похожа ситуация с музыкой российских исполнителей. Количество украинцев, которые ее часто слушали, упало с 27% до войны до 6% за полгода до 17-18 августа. А количество тех, кто вообще не слушает российскую музыку, одновременно возросло с 11 до 53%.

Факт 5 Война не повлекла за собой раскола по языковому признаку.



Согласно мартовскому опросу Социологической группы Рейтинг 67% украинцев считают, что между украиноязычными и русскоязычными гражданами Украины не существует никаких проблем.



Еще 19% считают, что языковая проблема существует, но не важна. Мнения, что языковая проблема серьезна и угрожает внутренней безопасности и миру в Украине придерживается только 12% опрошенных.

Факт 6 Война не изменила стабильную тенденцию роста числа украинцев, считающих родным языком украинский, и сокращение количества украинцев, считающих родным языком русский.



По данным Социологической группы Рейтинг, количество украинцев, считающих родным украинский язык, с июля 2012 года по март 2022 года выросло с 57 до 76%. В то же время количество украинцев, считающих родным, русский язык сократилось с 42 до 20%.