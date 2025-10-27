День украинской письменности и языка. Убедительные цифры о том, как укрепился статус украинского за годы войны против России

В 2025 году 63% граждан разговаривают дома на украинском — это самый высокий показатель с 2011 года (Фото: Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко)

27 октября в Украине отмечают День украинской письменности и языка . На 12-м году войны России против Украины 96% украинских граждан гордятся украинским языком или относятся к нему положительно, свидетельствуют социологические опросы.

День украинской письменности и языка официально отмечают с 1997 года. Однако до 2023 года он приходился на 9 ноября — день чествования памяти преподобного Нестора Летописца. После изменения церковного календаря и перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь изменилась и дата праздника — теперь и день преподобного Нестора, и День украинской письменности и языка отмечают 27 октября.

Нестор Летописец является автором Повести временных лет. Составленная еще в начале ХІІ века, эта летопись была написана на церковнославянском языке, однако содержала и огромное количество слов живого разговорного языка Украины-Руси. Именно поэтому Михаил Драгоманов назвал Повесть одним из произведений «местной жизни древней Украины», которые «положили начало украинской литературе». Поэтому Нестора почитают и как одного из тех, кто стоял у истоков языкотворческого процесса в Украине.

«Язык Нестора имеет значительные следы украинской речи», — объяснял в комментарии Радио Свобода профессор Василий Яременко, знаток древних рукописей. Он отмечал, что в летописи Нестора «нет ни одного русского слова, а украинская лексика льется сплошным потоком». Среди таких слов — хоробрий, володіти, рубати, сказати, створити, знемагати, красти, сором, туга, подружжя, корчага, невіглас, орати, наймит, ніколи, жито, кияни, рілля, свита, зоря и другие.

Инфографика: NV

Свои знания языка в День украинской письменности украинцы традиционно могут проверить благодаря Радиодиктанту национального единства.

По случаю праздника NV в своей инфографике напоминает об отношении украинцев к украинскому языку в цифрах социологических опросов, которые свидетельствуют об укреплении его статуса за время войны и полномасштабного вторжения России против Украины.

1 По данным исследования социологической группы Рейтинг, в 2025 году 63% граждан разговаривают дома на украинском (это самый высокий показатель с 2011 года). Еще 27% украинцев заявили, что разговаривают дома на украинском и русском.

278%граждан называют украинский язык родным (тогда как десять лет назад этот показатель достигал только 60%). Еще 13% сейчас считают родными украинский и русский языки.

358% граждан Украины против изучения русского языка в украинских школах, свидетельствует опрос КМИС.

4Наиболее приемлемой языковой политикой украинцы считают стратегическую украинизацию, то есть укрепление позиции украинского языка в долгосрочной перспективе, без давления в отношении бытового использования русского, свидетельствуют данные опроса КМИС.

5По данным Центра Разумкова и фонда Деминициативы, 96% граждан гордятся украинским языком или относятся к нему положительно.

6 75,5% респондентов, отвечая на вопрос, на каком языке более престижно разговаривать среди их друзей и коллег по работе или учебе, назвали украинский язык, 6% ˗ русский, 16% ответили — «безразлично на каком». Динамика этого опроса, который проводит фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива, свидетельствует, что за последнее десятилетие этот показатель «престижности» украинского языка значительно вырос