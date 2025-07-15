В поздравлении с Владимирской горки в Киеве глава государства подчеркнул, что этот день символизирует все этапы создания Государства Украина и то, что объединяет десятки поколений украинцев.

NV публикует полный текст обращения Зеленского по случаю Дня украинской государственности.

***

Дорогие украинцы, дорогие украинки!

Пятнадцатого июля мы отмечаем важный день. День нашей государственности.

День крещения Киевской Руси — Украины. Этот день — о связи. Обо всех этапах нашего государства и о том, что объединяет десятки поколений — тех, кто жил на этой земле тысячу лет назад, и тех, кто живет сейчас.

Мост сквозь времена, который стоит на трех нерушимых опорах: украинцы здесь были, украинцы здесь есть, украинцы здесь будут.

И всегда на этой земле побеждает жизнь, берут верх ценности и наш характер. Лучшее в наших людях, которые несмотря на войну, слезы и боль сохранили в себе человека, берегут друг друга, а значит — берегут свое государство.

И доказывают это тысячи наших судеб, тысячи наших историй. О пережитом, о том, что на сердце у каждого, кем бы ты ни был: воин, учитель, музыкант, разработчик дронов или президент.

Это истории о наших днях, ночи и утра. О ночи «на нуле», которую описывает военный. «Давят. Лезут отовсюду. Стоим. И вы держитесь. Читаем новости об обстрелах мирных городов. Что сказать… Это война всех нас. И дай Бог мира для нас всех».

И сообщение это ночью в метро читает молодая мама с дочкой на руках. И малышка так внимательно рассматривает все вокруг. Словно хочет запомнить все. Рассказать когда-то своим детям об этих ночах в метро, об этой вершине человеческого духа.

Когда дедушка надувает матрас трем внукам, бережно укрывает их одеялом и слышит: «Дедушка, а мультик?» И, доставая планшет, говорит: «Конечно, казаки, как же без мультика?»

А неподалеку люди усаживаются рядом в спальных мешках, на твердом полу, но с такой же твердостью внутри. Твердостью победить эту ночь. И в течение такой ночи на платформах, в паркингах, в укрытиях, в коридорах и ваннах мерцают телефоны десятками оповещений.

«Летит». «Работает ПВО». «Оставайтесь в укрытиях».

И мы остаемся, чтобы остаться украинцами в своем государстве, на своей земле, увидеть, как восходит солнце, и несмотря на все сказать друг другу: «Доброе утро!»

И мы всегда сохраняем веру, что это произойдет. Именно так на протяжении веков и на Руси, и на Сечи, во все эпохи, какой бы враг и с какой бы стороны ни приходил, ничто враждебное не приживается на этой земле и не пускает здесь корни. И Украина остается — остается собой.

И утро непременно наступает.

И хочется еще поспать, но ты находишь силы и поднимаешься. Пишешь своим, радуешься, когда все в порядке. Читаешь сообщение того самого воина: «Отбились! Есть пару часов перевести дух». А кто-то пишет: «Есть несколько срочных потребностей…» Ты забрасываешь на сбор и выходишь на улицу.

В это утро, идя по городу, по своему городу, ты видишь вокруг своих. Видишь лица людей и глаза, в которых несмотря ни на что — жизнь.

Видишь, как вопреки всему открываются кафе, как транспорт едет вопреки всему.

И понимаешь: государство — это люди. Их сила, стойкость, искренность, их свет.

На остановках, в пробках, в очереди за утренним кофе, когда все немного тормозят, потому что спали несколько часов. Но каждый это знает и с таким пониманием и теплотой относится к тем, кто рядом. К украинцам и украинкам, которые держатся 1238 дней.

И каждый такой день мы проживаем вместе. Рядом. Делами, помощью, поддержкой, подбадривая друг друга и, конечно, подшучивая друг над другом. Иногда, потому что без этого никак.

И когда женщины-коммунальщицы сажают цветы в сквере, ты слышишь: «Пусть та русня подавится, а у нас лето, и у нас все должно быть красиво!»

И каждая такая ночь — ночь стойкости, каждое такое утро — утро единства, когда жизнь все равно побеждает, — показывают, кто мы на самом деле.

Мы часто слышим от партнеров: «Как вашим людям это удается? Такая прочность, выдержка, непоколебимость…» Они говорят: «Это феномен украинского народа».

Да, это приятные слова, но сегодня украинцы держатся не ради этого, не ради громких эпитетов в наш адрес. Мы просто люди, которые защищают дом, свой дом, и мы не можем иначе, потому что не хотим иначе. Не хотим, чтобы здесь была Россия. Вот и вся правда.

И все, через что проходит Украина каждый день, — это не обыденность, это — большое дело, которое делаете вы. Герои на фронте, кто держит позиции, кто каждую ночь сбивает ракеты и шахеды, кто тушит огонь, кто разбирает завалы. И каждый гражданин, который держится все это непростое время.

Я благодарю вас. Миллионы украинцев. Миллионам характеров, из которых состоит наше государство. Наш народ. Наша история. И путь от крещения Руси — Украины до сегодняшнего дня. Дня нашей государственности и того опыта каждого поколения, который помогает нам сегодня держаться, верить в себя, верить в Украину, верить, что мы сможем.

Потому что украинцы здесь были, украинцы здесь есть, украинцы здесь будут.

С Днем государственности, дорогие сограждане!

С Днем крещения Руси — Украины!

Слава Украине!