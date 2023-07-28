«Не верим, что Россия не захочет вернуться. Нужно побеждать». Зеленский выступил в Киеве в День украинской государственности 28 июля, 12:48 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский выступил на Михайловской площади в Киеве в День украинской государственности, 28 июля. Он наградил защитников.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Во время мероприятия Зеленский заявил, что история государственности Украины, которой уже больше тысячи лет, доказывает: стране нужно именно побеждать, «ведь нет веры, что Россия не захочет вернуться с агрессией даже после того, как российских оккупантов выгонят с украинской земли».

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По его словам, развязанная Россией полномасштабная война определила национальные приоритеты, первый из которых — оборона.

Фото: Офис президента

«Именно наша государственность — это наш ответ на потребность в безопасности и мире для Украины[…] Наше желание победить определило, какой быть Украине в дальнейшем. Сильной. Свободной. Европейской. Чистой от внутреннего раздора. Государством, которое ценит свое внутреннее единство… Защищаться, а не убегать. Сражаться, а не отступать. Бороться за Украину, а не откупаться какой-то ее частью или ценностью», — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что победа Украины в войне «определит национальный путь на поколение вперед и подтвердит ценностные ориентиры, заложенные тысячелетия назад». Он убежден, что даже усталость только ускорит движение украинцев к победе.

«Стоит непоколебимо наше украинское государство. Наш центр истории. Европейский центр православия, христианских ценностей, человеческих ценностей. Здесь, на этих киевских склонах, на нашей земле ценности всегда побеждают. Зло всегда проигрывает. Всегда будет так. Мы обязательно победим», — добавил он.

Фото: Офис президента

Зеленский вручил бойцам, в частности, ордена Золотая звезда, Богдана Хмельницкого, За мужество, награду Крест боевых заслуг. Также он присвоил 66-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ почетное наименование «имени князя Мстислава Храброго».

Фото: Офис президента

Фото: Офис президента

В пятницу, 28 июля, Украина во второй раз отмечает День украинской государственности — в память о святом равноапостольном князе Владимире и в знак чествования Дня крещения Киевской Руси — Украины. Уже в следующем году этот праздник будут отмечать 15 июля.

