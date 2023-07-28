Сегодня День украинской государственности. Почему этот праздник скоро изменит дату и как опровергает ложь РФ о Киевской Руси и ее крещении 28 июля, 07:10 Сюжет Митрополит Епифаний (справа) во время своего визита во Владимир-Волынскую епархию, одну из древнейших православных епархий на территории Украины, май 2023 года (Фото:ПЦУ / Facebook)

В пятницу, 28 июля, Украина во второй раз отмечает День украинской государственности — в память о святом равноапостольном князе Владимире и в знак чествования Дня крещения Киевской Руси — Украины. Уже в следующем году этот праздник будут отмечать 15 июля.

NV напоминает, что важно знать о традиции чествования Дня украинской государственности, изменении даты праздника и о попытке России «присвоить» историю Киевской Руси.



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Как появился День украинской государственности и что это за праздник

Менее чем за год до полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский положил начало традиции праздновать День украинской государственности. Он подписал соответствующий указ на Майдане Независимости в 30-ю годовщину Независимости Украины, 24 августа 2021-го.

Документ воплотил в жизнь идею отмечать новый праздник ежегодно 28 июля — в День Крещения Киевской Руси-Украины. До сих пор именно в этот день Украина чествовала одного из первых своих "государственников" — святого равноапостольного Владимира Великого, князя Киевского.

В президентском указе Зеленского указано, что история украинской государственности уходит своими корнями во «времена основания города Киева и расцвета государства времен князя Киевского Владимира Великого». Именно он, приняв в 988 году христианство, «засвидетельствовал цивилизационный выбор Киевской Руси».

Наследниками Киевского государства тех времен Украина считает:

Галицко-Волынское княжество,

Украинское казацкое государство,

Украинскую Народную Республику,

Западно-Украинскую Народную Республику,

Украинское Государство,

Карпатскую Украину

современную независимую Украину.

В указе также подчеркивается, что День украинской государственности Украина празднует, руководствуясь Актом провозглашения независимости от 24 августа 1991 года, который был одобрен 1 декабря 1991 года всенародным голосованием.

В этот день украинское общество также чтит память "выдающихся представителей национальной элиты и борцов за государственность и независимость Украины», среди которых Тарас Шевченко, Николай Костомаров, Владимир Антонович, Михаил Драгоманов, Иван Франко, Леся Украинка, Михаил Грушевский и другие.

«Мы — молодая семья из славной династии Киевской Руси — Украины. Из рода основателей. Рода крестителей. Из храброго рода. Мудрого рода. Казацкого рода. Мы не сироты и не найденыши. Мы потомки могучей страны, которая была центром Европы, — сказал Зеленский, выступая на Майдане в августе 2021-го по случаю 30-й годовщины независимости. — Здесь начиналось православие, отсюда берет начало старославянский язык, правопреемником которого является современный украинский язык. Здесь началась и наша государственность. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в день Крещения Киевской Руси — Украины».

Тогда же, 24 августа 2021-го президент выступил с отдельной речью в Верховной Раде, попросив народных депутатов сделать День украинской государственности выходным. Для этого в парламент был внесен специальный законопроект (№ 5864).

Рада приняла его 31 мая 2022 года. Новый закон предусматривает внесение изменений в ст. 73 Кодекса законов о труде Украины. Она была дополнена новым абзацем об учреждении 28 июля Дня украинской государственности как праздничного дня. Закон вступил в силу 9 июня 2022 года. Однако до завершения военного положения все государственные праздники в Украине считаются рабочими днями — в том числе и День украинской государственности.

Сам же праздник Дня крещения Киевской Руси — Украины учредил еще третий президент Украины Виктор Ющенко. Соответствующий указ о праздновании его 28 июля он издал летом 2008 года в рамках празднования 1020-летия крещения Киевской Руси. Тогда Ющенко выбрал именно такую дату в день памяти князя Владимира. А в его указе было отмечено значение православных традиций в истории и развитии украинского общества и государства.

Почему дату праздника перенесут уже со следующего года

Начиная с 2024 года Украина будет отмечать День украинской государственности 15 июля, а не 28 июля. Такое решение Верховная Рада утвердила 14 июля 2023-го, приняв законопроект о переносе дат трех праздников:

Рождество Христово отныне будут отмечать 25 декабря вместо 7 января;

День Украинской Государственности — 15 июля вместо 28 июля;

День защитников и защитниц Украины ( совпадает с церковным праздником Покрова Пресвятой Богородицы) — 1 октября вместо 14 октября.

Инициатором такого шага стал Владимир Зеленский. В пояснительной записке его президентского законопроекта отмечается, что целью нововведения является «отказ от российского наследия» и навязывания соответствующих дат Россией.

Ранее в 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) уже перешли на новоюлианский календарь вместо юлианского, которого придерживается российская церковь. Согласно обновленному календарю, именно 15 июля соответствует 28 июля по юлианскому — поэтому на эту дату был перенесен и День Украинской Государственности.

Таким образом, праздник и в дальнейшем будут отмечать в день чествования крестителя Киевской Руси, князя Киевского Владимира Великого, но по другому церковному календарю.

При чем здесь День Крещения Киевской Руси — Украины, и как РФ пытается присвоить его историю

На фоне полномасштабного вторжения в Украину российская пропаганда и российская историография усилили попытки разорвать любую связь истории украинского государства с Киевской Русью.

Из российских школьных учебников теперь вычеркивают упоминания Киева как столицы Киевской Руси. Еще прошлым летом BBC проанализировала содержание основных школьных учебников, одобренных к использованию российским министерством просвещения, а также различия между их изданиями 2016 и 2022 годов. Большинство упоминаний об Украине и Киеве из книг действительно изъято, даже сам термин «Киевская Русь» заменили на «Русь» или «Древнюю Русь».

Кроме того, пропагандисты вслед за российским диктатором Владимиром Путиным пытаются постоянно доказывать, что до создания УССР в составе СССР украинского государства якобы никогда не существовало, а Украина является «искусственным» образованием.

Впрочем, как напоминает Украинский институт национальной памяти (УИНП), Украина как государство унаследовала немало символов Киевской Руси: ее наследием является герб Украины (трезубец), денежная единица (гривна), а, главное — Киев как политический и культурный центр Украины.

Кроме того, День украинской государственности недаром отмечается в тот же день, когда украинские христианские церкви чтят память киевского князя Владимира Великого и День Крещения Киевской Руси — Украины. «Князь Владимир Великий — олицетворение развития Руси. Принятие им в 988 году христианства как государственной религии стало для Украины цивилизационным выбором. Русь поддерживала политические, экономические и культурные связи с большинством европейских государств того времени», — напоминают историки УИНП.

Именно с тех пор не прерывается преемственность и преемственность государствообразующих традиций Украины вплоть до сегодняшнего дня. В частности традиции Руси в развитии ориентированного на Европу государства и культурно-религиозного пространства продолжили Галицко-Волынское княжество, казацкое государство, Украинская Народная Республика (УНР), Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР), Украинское Государство гетмана Павла Скоропадского, Карпатская Украина и современная независимая Украина.

«День Украинской Государственности напоминает нам о тысячелетней истории создания государства нашей страны. В этот праздник мы чествуем все этапы нашего государства — от Руси до наших дней, и всех, кто приложил усилия, чтобы Украина состоялась как государство», — констатируют в УИНП.

Известный историк Ярослав Грицак в своих книгах признает, что профессиональные историки не считают Русь национальным государством — российским, украинским или скандинавским. Однако, подчеркивает он, «принимая христианство, Владимир Великий включил Русь в европейскую цивилизацию, а не, как утверждает Кремль, заложил основы «русского мира».

«Чтобы выяснить, какое из двух утверждений является историческим, а какое — пропагандой, достаточно посмотреть на эту статистику: из 52 междинастических браков киевских князей три четверти пришлись на западные страны — Англию, Скандинавию, Польшу, Германию, Венгрию и Францию», — напоминает Грицак.

По его словам, этот и другие примеры подает в частности опубликованная в Гарварде работа Кyivan Rus in Medieval Europe. «Не буду пересказывать книгу, ограничусь выводом: почти за 250 лет существования (от Крещения 988 года до упадка центральной киевской власти в 1146 году) Русь была полноправной частью тогдашней Европы», — подчеркивает украинский историк.

Еще в прошлом году министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил, что Украине, в отличие от РФ, «не нужно ничего приватизировать, потому что мы как были на своей земле 1000 лет, так и остаемся на ней».

«Это вы приходите на чужую землю, пытаясь ее присвоить, это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет, и указ президента Украины просто зафиксировал этот факт», — отметил Кулеба в ответ на нелепые обвинения Сергея Лаврова в том, что Украина якобы «приватизировала» День крещения Руси.

Кулеба также напомнил, что «попытки Москвы как исторической периферии называться центром не новые» и были уже сотни лет назад. «Но факт остается фактом: двух Киевов нет. Есть один Киев, и это украинский Киев, и это столица Украинского государства, который был с самого начала столицей Древней Руси. Это наша история, наше прошлое, наше настоящее и наше будущее», — резюмировал Кулеба.