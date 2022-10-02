Праздник на фоне войны. Сегодня в Украине отмечают день учителя 2 октября, 06:07 Учительницы готовятся к проведению онлайн-занятий в школе Николаева, 31 августа (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Сегодня, 2 октября в Украине отмечают День учителя. День работников образования, согласно Указу Президента от 11 сентября 1994 отмечается в первое воскресенье октября.

В школах этот праздник традиционно отмечают накануне — в пятницу или в четверг.

1 сентября в украинских школах начался новый учебный год в условиях войны.

Многие украинские школьники учатся онлайн либо по смешанной системе обучения, а те из них, кто из-за российского вторжения оказался за границей вынуждены, насколько это возможно, совмещать посещение школ в странах, где они находятся, с обучением по украинской программе.

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В июне министр образования и науки Сергей Шкарлет заявлял, что за границу также переехали 26 тысяч украинских учителей, которые, по его словам, несмотря на это задействованы в образовательном процессе.

Тем же, кто остался в Украине и проводит уроки оффлайн, приходится прерывать их во время воздушных тревог и эвакуироваться вместе с учениками в убежища.

Однако в наиболее тяжелом положении оказались учителя, оставшиеся на оккупированных территориях, где оккупанты требуют переводить обучение на российские программы. По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в этом городе в случае отказа от сотрудничества педагогам угрожали последствиями от фильтрационных лагерей до ограничения гуманитарной помощи. В Херсоне оккупанты угрожали родственникам руководителей учебных заведений, которые выехали и организовали обучение в формате онлайн с территории, подконтрольной Украине. А в Энергодаре нескольких педагогов похитили накануне начала учебного года.

На сотрудничество с оккупантами украинские педагоги соглашаются нечасто. Так, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что все директора школ написали заявления на увольнение в знак протеста и нежелания работать с оккупантами.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко также сообщал об отказе учителей работать на оккупантов.

