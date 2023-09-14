Украина впервые отмечает День танковых войск: пять впечатляющих видео, которые доказывают мастерство танкистов в бою

14 сентября, 14:30
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Экипаж украинского танка, сентябрь 2023 года (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко / Facebook)

Экипаж украинского танка, сентябрь 2023 года (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко / Facebook)

В четверг, 14 сентября, Украина впервые отмечает День танковых войск — это новый праздник, который учредил президент Украины Владимир Зеленский вместо Дня танкистов, который ранее отмечался по советской традиции ежегодно во второе воскресенье сентября.

Соответствующий указ Зеленский подписал 9 сентября 2023 года. В тот же день он в своем обращении отметил необходимость пересмотреть всю систему профессиональных праздников.

Видео дня

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«Очевидно, что есть много недопустимых смешений смыслов. Некоторые профессиональные сообщества отмечают свой день еще по советским лекалам. Некоторые чрезвычайно важные дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в нашем официальном календаре. Некоторые профессиональные сообщества, чья работа заслуживает и уважения, и внимания, пока не имеют своего профессионального дня», — пояснил президент Украины необходимость пересмотреть даты праздников.

Решение о праздновании Дня танковых войск 14 сентября, как говорится в указе Зеленского, принято для того, чтобы почтить «мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций».

В России День танкиста до сих пор отмечают по советской традиции во второе воскресенье сентября. В Украине, согласно указу президента Леонида Кучмы от 1997 года, в этот же день отмечали праздник День танкистов — однако теперь этот указ утратил силу.

Сегодня, 14 сентября, украинских танкистов уже поздравили политические и военные лидеры Украины.

Владимир Зеленский напомнил, что именно 14 сентября после стабилизационных мероприятий был поднят украинский флаг в освобожденном Изюме: «В прошлом году в эти дни завершилась Харьковская наступательная операция. Именно танковые подразделения были одними из войск в основе ударного кулака ОСГВ Хортица. Украинские танкисты одолели превосходящее количество боевых машин оккупантов, уничтожили много другой вражеской техники и затрофеили 77 российских танков. И поэтому именно 14 сентября Украина всегда будет отмечать профессиональную силу наших воинов-танкистов. Сейчас танковые войска, как и всегда, смело и мощно защищают наше государство, уничтожают оккупантов и доказывают, что украинская сила непреодолима. Спасибо за вашу отвагу и непобедимый характер».

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал воинов-танкистов «надежной броней всего украинского народа». «Всегда они выполняют боевые задачи в сверхсложных условиях. Их профессионализм, храбрость и преданность родине — бесценны. Сегодня они в очередной раз встречают профессиональный праздник на боевых позициях. Сейчас каждый танковый экипаж готов мужественно принять бой и дать достойный отпор врагу на своей боевой машине. Я благодарен каждому из вас за службу!» — поздравил танкистов Залужный.

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Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в своем поздравлении подчеркнул: «Крепкая броня и плотный огонь, скорость маневра и отличная меткость делают танковые подразделения незаменимой мощной силой, способной останавливать врага и преодолевать его сопротивление. Мы гордимся героическими поступками воинов-танкистов и склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь за свободу и свободу украинцев».

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Командование Сухопутных войск подчеркнуло роль танковых войск на фронте: «В наступлении и в обороне, днем и ночью отчаянно и уверенно они броней прокладывают путь к нашей победе. Танковые войска — гордость ВСУ!»

https://www.facebook.com/UALandForces/posts/pfbid0L37gbHNwuiTRCsJWeqUPWPP4APsenZSCHpybS3aabuBWK1WsWm3T3W1LGqTsQe7Ll?__cft__[0]=AZVogAc80R7hDHfOLVNCMf5x-0mz04Yw9qGjCL6ina29ZgDHueyhe2Va8YHNVxlbGOcYpWDLPvglAuywmvaBfTdXNFkK39qOuGiDGeUf0Y669ftvUqbTz5W_HnsYKevlyJB3lGBjZ34WL8_XrUjYdO-HWOyGx2w8M4gzD3WhEYEAQb7NkDKxWwz0IPI417MfrKg&__tn__=%2CO%2CP-R

По случаю Дня танковых войск NV собрал несколько ярких видео, которые свидетельствуют о мастерстве украинских танкистов на фронте — независимо от того, управляют они западными или украинскими машинами.

1 Leopard 2 против двух российских танков

Видео было снято еще в начале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. На этих кадрах видно, как танк Leopard 2 выигрывает быстрый бой у двух российских танков. Один из них был подбит, после чего оба покинули свои позиции.

https://twitter.com/externalPilot/status/1700543927957278728?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1700543927957278728%7Ctwgr%5Ea2258a9636545d2281d16cf5285283d616893f1e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ffakty.com.ua%2Fua%2Fukraine%2F20230909-leopard-2-efektno-znyshhyv-rosijskyj-tank-a-inshogo-zmusyv-vtekty-oprylyudnene-video%2F

2 Атака врасплох под флагом Украины

Это видео в марте 2023 года обнародовал 2-й механизированный батальон К-2 из состава 54-й ОМБр ВСУ. Украинские защитники применили военную хитрость, чтобы уничтожить российских оккупантов, которые готовились к атаке.

Воспользовавшись туманом, украинские танкисты подобрались практически вплотную к позициям противника и расстреляли их с дистанции 20 метров.

«В зоне ответственности батальона враг накапливал наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку. Решено было действовать на опережение. Был сильный туман. Поэтому пехота противника не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш танк Т-72. А когда увидела и услышала, то уже не могла ничего сделать, кроме как умереть», — говорится в описании к обнародованным кадрам. Результат удара дополнительно подтвердила дальнейшая съемка с дрона.

https://www.facebook.com/K2.54OMBr/videos/772227637317091/

3Победная танковая дуэль

Видео танковой дуэли возле ныне освобожденного села Новодаровка в Пологовском районе Запорожской области появилось в начале июня 2023 года. На нем украинский танк Т-64 БВ уничтожил модернизированный российский танк Т-80 БВ.

4 Танк, давший бой целой колонне российской бронетехники

Видео было снято еще в первые месяцы российского вторжения в селе Новая Басань Черниговской области. Там украинский танк T-64 самостоятельно вступил в бой с целой колонной российской бронетехники.

Его экипажу удалось устроить засаду на оккупантов, заняв чрезвычайно выгодную позицию среди полуразрушенных зданий. Россияне даже не могли понять, кто и откуда открыл по ним огонь.

«Экипаж показал просто блестящее тактическое решение, достиг внезапности, умело маневрировал, показал высокий военный интеллект», — прокомментировал видео журналист Юрий Бутусов. В итоге украинский танк, уничтожив российский БТР, посеял хаос в российской колонне и существенно замедлил ее продвижение, дав возможность артиллерии ВСУ нанести удар по бронетехнике врага.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/videos/1055234968759997

5 Ювелирный выстрел с сотен метров

Невероятное мастерство в Луганской области продемонстрировали танкисты 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука.

На видео, которое было обнародовано весной 2022 года, видно, как танк ВСУ поражает российскую БМП с огромного расстояния, да еще и прямо сквозь разрушенное здание.

https://twitter.com/Blue_Sauron/status/1515996535514927107?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1515996535514927107%7Ctwgr%5E68598bc489f96d780a61056f4e95c67bb58d9a30%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnv.ua%2Fukr%2Fukraine%2Fevents%2Fukrajinskiy-tank-znishchiv-bmp-rf-kriz-budivlyu-video-novini-ukrajini-50234775.html

Контрнаступательный «бонус» от ВСУ: танк-камикадзе

Недавно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ использовали против россиян в Запорожской области новую тактику — трофейный танк-«камикадзе», который подорвался вблизи позиций врага. Об этом 10 сентября рассказал пресс-офицер закарпатской бригады Ярослав Галас.

И хотя видео самого эпизода обнародовано не было, история этой операции уникальна.

Механик-водитель Василий Дудинец доставил вплотную к вражеским позициям «нашпигованный взрывчаткой и снарядами [трофейный] танк». За несколько сотен метров до врага он должен был выскочить на ходу и подорвать танк дистанционным пультом.

«Обложенный взрывчаткой танк вместе с механиком выходил к врагу на расстояние выстрела, и если бы в него попали из гранатомета, никаких шансов выжить не было бы. Выполнить это задание взялся Василий Дудинец из Мукачево. Простой человек, заробитчанин, много лет работал в Чехии. В феврале прошлого года у Василия родилась дочь, а в начале марта, на следующий же день после крестин, он сам пошел в военкомат. После задания с танком за Василием прочно закрепился позывной Камикадзе», — рассказывают в бригаде.

Перед вражескими укреплениями танк подорвался на мине, но взрыв от детонации заложенного боекомплекта был такой, «что больше с тех позиций нашу пехоту никто не тревожил», добавил пресс-офицер бригады.

https://www.facebook.com/slavik.galas/posts/pfbid0Z21ZeUXE64WCiVG17ZEzTYUTxKPXL93op5XZfqG1EoUYM4zgWE13333CSXN3yBWbl?__cft__[0]=AZX_hdOGmX9hHzi-prAQLh6MXMLr4_4DuxIGKYx3kQ41DPaP-AVN5OdW8n41nOl8EtteV4Q07gThijtbt0ks6GKP24Q8vOORGkpyA2ieUmzy_PRCDX2fhiqJ0EM45CGo_iw&__tn__=%2CO%2CP-R
Редактор: Инна Семенова

Теги:   Танки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Видео Танк Сюжет NV

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