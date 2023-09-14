Украина впервые отмечает День танковых войск: пять впечатляющих видео, которые доказывают мастерство танкистов в бою 14 сентября, 14:30 Сюжет Экипаж украинского танка, сентябрь 2023 года (Фото:92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко / Facebook)

В четверг, 14 сентября, Украина впервые отмечает День танковых войск — это новый праздник, который учредил президент Украины Владимир Зеленский вместо Дня танкистов, который ранее отмечался по советской традиции ежегодно во второе воскресенье сентября.

Соответствующий указ Зеленский подписал 9 сентября 2023 года. В тот же день он в своем обращении отметил необходимость пересмотреть всю систему профессиональных праздников.

Видео дня

«Очевидно, что есть много недопустимых смешений смыслов. Некоторые профессиональные сообщества отмечают свой день еще по советским лекалам. Некоторые чрезвычайно важные дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в нашем официальном календаре. Некоторые профессиональные сообщества, чья работа заслуживает и уважения, и внимания, пока не имеют своего профессионального дня», — пояснил президент Украины необходимость пересмотреть даты праздников.

Решение о праздновании Дня танковых войск 14 сентября, как говорится в указе Зеленского, принято для того, чтобы почтить «мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций».

В России День танкиста до сих пор отмечают по советской традиции во второе воскресенье сентября. В Украине, согласно указу президента Леонида Кучмы от 1997 года, в этот же день отмечали праздник День танкистов — однако теперь этот указ утратил силу.

Сегодня, 14 сентября, украинских танкистов уже поздравили политические и военные лидеры Украины.

Владимир Зеленский напомнил, что именно 14 сентября после стабилизационных мероприятий был поднят украинский флаг в освобожденном Изюме: «В прошлом году в эти дни завершилась Харьковская наступательная операция. Именно танковые подразделения были одними из войск в основе ударного кулака ОСГВ Хортица. Украинские танкисты одолели превосходящее количество боевых машин оккупантов, уничтожили много другой вражеской техники и затрофеили 77 российских танков. И поэтому именно 14 сентября Украина всегда будет отмечать профессиональную силу наших воинов-танкистов. Сейчас танковые войска, как и всегда, смело и мощно защищают наше государство, уничтожают оккупантов и доказывают, что украинская сила непреодолима. Спасибо за вашу отвагу и непобедимый характер».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назвал воинов-танкистов «надежной броней всего украинского народа». «Всегда они выполняют боевые задачи в сверхсложных условиях. Их профессионализм, храбрость и преданность родине — бесценны. Сегодня они в очередной раз встречают профессиональный праздник на боевых позициях. Сейчас каждый танковый экипаж готов мужественно принять бой и дать достойный отпор врагу на своей боевой машине. Я благодарен каждому из вас за службу!» — поздравил танкистов Залужный.

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев в своем поздравлении подчеркнул: «Крепкая броня и плотный огонь, скорость маневра и отличная меткость делают танковые подразделения незаменимой мощной силой, способной останавливать врага и преодолевать его сопротивление. Мы гордимся героическими поступками воинов-танкистов и склоняем головы перед теми, кто отдал свою жизнь за свободу и свободу украинцев».

Командование Сухопутных войск подчеркнуло роль танковых войск на фронте: «В наступлении и в обороне, днем и ночью отчаянно и уверенно они броней прокладывают путь к нашей победе. Танковые войска — гордость ВСУ!»



По случаю Дня танковых войск NV собрал несколько ярких видео, которые свидетельствуют о мастерстве украинских танкистов на фронте — независимо от того, управляют они западными или украинскими машинами.

1 Leopard 2 против двух российских танков

Видео было снято еще в начале контрнаступления ВСУ в Запорожской области. На этих кадрах видно, как танк Leopard 2 выигрывает быстрый бой у двух российских танков. Один из них был подбит, после чего оба покинули свои позиции.

2 Атака врасплох под флагом Украины

Это видео в марте 2023 года обнародовал 2-й механизированный батальон К-2 из состава 54-й ОМБр ВСУ. Украинские защитники применили военную хитрость, чтобы уничтожить российских оккупантов, которые готовились к атаке.

Воспользовавшись туманом, украинские танкисты подобрались практически вплотную к позициям противника и расстреляли их с дистанции 20 метров.



«В зоне ответственности батальона враг накапливал наступательный потенциал, планируя дальнейшую атаку. Решено было действовать на опережение. Был сильный туман. Поэтому пехота противника не могла видеть, как к ее позициям вплотную приблизился наш танк Т-72. А когда увидела и услышала, то уже не могла ничего сделать, кроме как умереть», — говорится в описании к обнародованным кадрам. Результат удара дополнительно подтвердила дальнейшая съемка с дрона.



3 Победная танковая дуэль

Видео танковой дуэли возле ныне освобожденного села Новодаровка в Пологовском районе Запорожской области появилось в начале июня 2023 года. На нем украинский танк Т-64 БВ уничтожил модернизированный российский танк Т-80 БВ.

4 Танк, давший бой целой колонне российской бронетехники

Видео было снято еще в первые месяцы российского вторжения в селе Новая Басань Черниговской области. Там украинский танк T-64 самостоятельно вступил в бой с целой колонной российской бронетехники.

Его экипажу удалось устроить засаду на оккупантов, заняв чрезвычайно выгодную позицию среди полуразрушенных зданий. Россияне даже не могли понять, кто и откуда открыл по ним огонь.

«Экипаж показал просто блестящее тактическое решение, достиг внезапности, умело маневрировал, показал высокий военный интеллект», — прокомментировал видео журналист Юрий Бутусов. В итоге украинский танк, уничтожив российский БТР, посеял хаос в российской колонне и существенно замедлил ее продвижение, дав возможность артиллерии ВСУ нанести удар по бронетехнике врага.

5 Ювелирный выстрел с сотен метров

Невероятное мастерство в Луганской области продемонстрировали танкисты 4-й бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука.

На видео, которое было обнародовано весной 2022 года, видно, как танк ВСУ поражает российскую БМП с огромного расстояния, да еще и прямо сквозь разрушенное здание.

Контрнаступательный « бонус» от ВСУ: танк-камикадзе

Недавно бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ использовали против россиян в Запорожской области новую тактику — трофейный танк-«камикадзе», который подорвался вблизи позиций врага. Об этом 10 сентября рассказал пресс-офицер закарпатской бригады Ярослав Галас.

И хотя видео самого эпизода обнародовано не было, история этой операции уникальна.

Механик-водитель Василий Дудинец доставил вплотную к вражеским позициям «нашпигованный взрывчаткой и снарядами [трофейный] танк». За несколько сотен метров до врага он должен был выскочить на ходу и подорвать танк дистанционным пультом.

«Обложенный взрывчаткой танк вместе с механиком выходил к врагу на расстояние выстрела, и если бы в него попали из гранатомета, никаких шансов выжить не было бы. Выполнить это задание взялся Василий Дудинец из Мукачево. Простой человек, заробитчанин, много лет работал в Чехии. В феврале прошлого года у Василия родилась дочь, а в начале марта, на следующий же день после крестин, он сам пошел в военкомат. После задания с танком за Василием прочно закрепился позывной Камикадзе», — рассказывают в бригаде.



Перед вражескими укреплениями танк подорвался на мине, но взрыв от детонации заложенного боекомплекта был такой, «что больше с тех позиций нашу пехоту никто не тревожил», добавил пресс-офицер бригады.