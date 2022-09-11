Стальные. Сегодня в Украине отмечают День танкистов 11 сентября, 07:10 Украинские танкисты (Фото:АрміяИнформ)

11 сентября в Украине отмечают профессиональный праздник те, кто связан с танковыми войсками. НВ напоминает историю праздника и рассказывает, как танкисты приближают победу в войне с рашистскими агрессорами.



У праздника нет фиксированной даты в календаре: он отмечается во второе воскресенье сентября. В СССР в эти же сроки отмечался День танкиста. Поэтому, когда в 1997 году в Украине было принято решение чествовать эту военную профессию, ничего менять не стали.

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В указе президента Леонида Кучмы от 29 августа 1997-го говорилось: «В поддержку инициативы ветеранов танковых войск и танкостроителей Украины, учитывая боевые заслуги танкистов в годы Второй мировой войны, и с целью воспитания воинов-танкистов Вооруженных Сил Украины на лучших традициях… установить в Украине праздник — День танкистов».

Что собой представляют танковые войска Украины

Танки используются в трех родах Вооруженных Сил Украины — Сухопутных, Десантно-штурмовых и морской пехоте. Также тяжелые бронированные машины находятся на вооружении Национальной гвардии.

Готовят личный состав в Институте танковых войск НТУ ХПИ в Харькове. Этот вуз с особой жестокостью атаковали российские захватчики в 20-х числах февраля 2022 года — в первые дни полномасштабного вторжения.

Основная боевая машина — Т-64 (в разных модификациях). Кроме того, различные части имеют в своем составе Т-72, Т-80 и наиболее современный Т-84 Оплот.

Летом партнеры Украины передали ВСУ свои танки: Т-72 поступили от Чехии и Черногории, Польша предоставила свои PT-91 Twardy. Ожидается поставка нескольких десятков Т-72 от Словакии.

Еще одним «поставщиком» тяжелой бронированной техники стала… Россия. По данным портала Oryx, отслеживающего потери сторон по видеоматериалам с фронта, на 8 сентября 297 российских танков были захвачены украинцами как трофеи.

Тот же источник утверждает, что безвозвратно уничтожены 633 танка РФ (Генштаб ВСУ оценивает общие потери российских танков в 2112 единиц). Для сравнения: по данным Oryx, Украина бесповоротно потеряла 136 танков, еще 105 захвачены врагом.

Герои-танкисты

Хотя эксперты называют нынешнюю войну войной артиллерии (а также разведки и авиации), танки играют существенную роль. Украина превосходит врага в эффективности, уступая в общем количестве бронетехники.

При этом больших танковых сражений, как во время Второй мировой, на фронте не фиксировали.

Украинский танк возле Бахмута Донецкой области, 7 сентября 2022 года / Фото: REUTERS/Ammar Awad

В 2014—2015 годах, а также в 2022-м десятки украинских танкистов вошли в историю благодаря своему мужеству и смекалке, что позволяло наносить агрессору весомые потери.

Евгений Межевикин (Адам)

В сентябре 2014-го произошло легендарное сражение на взлетной полосе Донецкого аэропорта. Экипаж командира 4-й тактической батальонной группы 93-й бригады Евгения Межевикина, умело маневрируя, уничтожил два российских танка. Украинская машина осталась невредимой.

Вскоре Т-64 Межевикина столкнулся сразу с тремя вражескими Т-72, подбил один из них и удачно покинул опасное место.

Евгений Сидоренко

24 августа 2014 года украинские бойцы захватили под Иловайском новый российский танк Т-72Б3. Полковник Евгений Сидоренко обнаружил, что трофейная машина вполне пригодна для использования и решил перегнать ее в тыл. Однако по пути 26 августа он узнал, что большая колонна бронетехники россиян пытается атаковать украинский блокпост.

Сидоренко, сам, без экипажа, на трофейном танке выехал на дорогу перед колонной противника, пересел с места механика-водителя на место командира и открыл огонь из крупнокалиберного пулемета, прикрывая позиции артиллеристов на блокпосту. Украинцам удалось остановить врага и безопасно отойти.

Евгений Пальченко

К моменту начала полномасштабного вторжения командиру танковой роты 59-й бригады Евгению Пальченко было только 23 года. Он встретил войну недалеко от Херсона. Задачей роты была защита Антоновского моста, по которому оккупанты переправлялись на правый берег Днепра.

Зайти на мост танки уже не могли; Пальченко решил ударить по врагу из поселка Надднепрянское, чуть выше по течению. Однако украинцев атаковали с севера прорвавшиеся из Каховки российские танки.

«Я понимаю: мост мостом, но жизнь моих ребят мне важнее. Возвращаемся назад. Наши два танка, прикрывавшие позиции, стояли чуть ниже, я занял позицию на холме над ними, проломив дырку в бетонном заборе. Эти два танка открыли огонь, один из них уничтожил два вражеских танка», — рассказывал Пальченко изданию НикВести.

После удачного боя молодой офицер возглавил прорыв, позволивший украинским танкистам с малыми потерями выйти из окружения.

Сергей Пономаренко

В Харьковской области подразделение во главе с заместителем командира батальона 3-й танковой бригады Сергея Пономаренко сожгло по меньшей мере девять вражеских танков. Это произошло в марте 2022 года.

А летом капитан Пономаренко с побратимами совершили вылазку почти что в тыл врага и захватили новый российский Т-80.

«На грани наглости и смелости выскочили двумя танками на их позиции, и пока одна машина подцепляла вражеский танк и вытаскивала его, другая совершала прикрытие, выбросила дымы», — рассказывал он НВ.

Враг опомнился и начал вести артиллерийский огонь. Оборвало тросы, которыми тянули трофей. Но Пономаренко решил рискнуть: «Прыгнул на танк сверху четвертым членом экипажа, развернули машину, поехали снова к тому танку, снова подцепили на тросы. И вытащили».

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