День танковых войск. Украина будет чествовать танкистов 14 сентября, а не сегодня, как Россия и СССР — новый указ Зеленского 10 сентября, 09:49 Учения танкистов ВСУ на севере Украины, 8 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Ежегодно во второе воскресенье сентября в Украине отмечался День танкистов. Однако в этом году аналогичный праздник — День танковых войск — будет отмечаться не сегодня, а 14 сентября. Соответствующий указ накануне подписал президент Украины Владимир Зеленский.



В России День танкиста до сих пор отмечают по советской традиции во второе воскресенье сентября. В Украине, согласно указу президента Леонида Кучмы от 1997 года, в этот же день отмечали украинский праздник День танкистов.

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Однако 9 сентября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал новый указ. Согласно ему День танковых войск отныне ежегодно будет отмечаться 14 сентября. Указ Леонида Кучмы от 1997 года о Дне танкистов утратил силу, а документ Зеленского уже вступил в силу «со дня его опубликования».

Соответствующее решение, как говорится в указе Зеленского, принято для того, чтобы почтить «мужество и героизм воинов-танкистов, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций».

9 сентября Зеленский в своем обращении отметил необходимость пересмотреть всю систему профессиональных праздникови дал соответствующее поручение правительству.



Он отметил, что, например, уже много лет во вторую субботу сентября отмечается сразу два профессиональных праздника: День физической культуры и День украинского кино.

По словам президента, таких совпадений в украинском календаре «слишком много», в частности, совпадают День юриста и День художника, День строителя и День работников ветеринарной медицины.

Он также обратил внимание на то, что некоторые профессиональные праздники совпадают с днями памяти, например, День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и День науки в мае 2024 года.

«Очевидно, что есть много недопустимых смешений смыслов. Некоторые профессиональные сообщества отмечают свой день еще по советским лекалам. Некоторые чрезвычайно важные дни памяти и дни украинских достижений вообще не отражены в нашем официальном календаре. Некоторые профессиональные сообщества, чья работа заслуживает и уважения, и внимания, пока не имеют своего профессионального дня — например, сообщество украинских историков. Я поручил правительству Украины, соответствующим государственным институтам пересмотреть всю эту систему государственного внимания и обновить ее — справедливо и логично», — подытожил Зеленский.



Предложенные президентом изменения относительно Дня танковых войск произошли настолько быстро, что начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала и командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев сегодня утром успели обнародовать поздравления для украинских танкистов — однако оба сообщения уже удалены с официальных страниц.

Инфографика: Генштаб ВСУ