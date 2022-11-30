6 или 19 декабря? В ПЦУ рассказали, когда правильно праздновать Николая

30 ноября, 11:05
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Когда праздновать День Святого Николая в 2022 году (Фото:Православная Церковь Украины \ facebook)

Когда праздновать День Святого Николая в 2022 году (Фото:Православная Церковь Украины \ facebook)

В Украинской Православной Церкви рассказали, когда украинцам в этом году праздновать День Святого Николая Чудотворца.

Недавно ПЦУ разрешила в 2022 году верующим закончить рождественское богослужение 25 декабря (по католическому обычаю) — по общему решению настоятеля и общины. Такое решение было принято в связи с войной и общественным запросом.

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«Такое богослужение не заменяет служб рождественского цикла, определенных традиционным календарем, а является лишь дополнительной возможностью прославить событие Рождества Христова тем, кто желает это сделать 25 декабря», — говорится в сообщении на странице церкви.

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В случае принятия такого решения и совершения богослужения через епархиальные управления Киевской Митрополии должны передать письменную информацию о числе его участников. Она будет изучаться при рассмотрении реальной церковной потребности в переходе на новый юлианский календарь. По словам представителей церкви, это может произойти, если потребности перехода на новый календарь верующие подтвердят не только словами, но и действиями.

https://www.facebook.com/Orthodox.in.Ukraine/posts/pfbid0YTJaE4pbznoNoFUuiU3v6evGDPTPFvzVTDXiJrEXC48Yu624LFVswTVEfTQCoyenl&show_text=false&width=500

В связи с этим многие верующие начали интересоваться, в какой день отмечать праздник в честь святителя Николая Чудотворца — 6 или 19 декабря. В ПЦУ ответили, что 19 декабря: «Не было принято решение об изменении календаря, хотя обсуждение этой возможности продолжается, поэтому даты всех зимних праздников остаются теми же, что и в прошлом году».

Когда отмечать православные зимние праздники в 2022 году:

  • 19 декабря — чествуем святителя Николая Чудотворца;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 14 января — чествуем святителя Василия Великого;
  • 19 января — праздник Крещения Господня.

Также НВ рассказывал, когда праздновать зимние праздники в 2022 году по западному стилю (григорианским календарем). В эти даты их отмечают в Европе и многих других странах.

Ранее НВ рассказывал о традициях и обрядах на Сочельник, а также что нельзя делать в канун Рождества.

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https://www.youtube.com/embed/Z2kPBjwm6as
Редактор: Лилия Витюк

Теги:   Православная церковь Украины Праздники Новогодние празднования ПЦУ Православная церковь в Украине День святого Николая

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