Сурок Тимка III дал прогноз на весну-2023 2 февраля, 16:11 Сурок Тимка (Фото:Олена Клименко/Суспільне Харків)

Сурок Тимка III на биостанции в Гайдарах дал прогноз на весну-2023, согласно которому потепления стоит ожидать в середине марта. Об этом сообщает Суспільне Харків.

«Тимка сказал, что весна наступит обязательно. Но не раньше, чем через шесть недель», — объяснил смотритель сурка Владимир Ронкин.



У Тимки также поинтересовались, что нужно есть украинцам, чтобы быть здоровыми, и он выбрал свеклу. Он получил в подарок корзину с овощами, печеньем и сгущенным молоком и погасил лапкой марки со своим изображением.

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В Укргидрометцентре уже заявили, что прогнозы сурка «не имеют отношения к синоптике».

Сурок живет в Купянском районе Харьковской области, который подвергается обстрелам оккупантов, и зимует в погребе. По словам его смотрителя Владимира Ронкина, Тимка плохо спит и сильно похудел — возможно, в результате стресса из-за войны.



«Я один раз заходил в погреб, когда были обстрелы, было ощущение, словно землетрясение. Думаю, это влияет на то, что сурки плохо спят, они последние годы плохо спят из-за каких-то климатических проблем, а здесь дополнительный стресс», — сказал он.

Украинский аналог американского Дня сурка появился по инициативе экологов и зоологов Харьковского национального университета. 2 февраля 2004 года они вместе с Харьковским пресс-клубом организовали акцию на биологической станции в селе Гайдары, чтобы привлечь внимание к проблеме выживания вида.

Среди живших в питомнике сурков на роль «метеоролога» выбрали пятилетнего Тимку. В 2010 году Тимку I сменил его сын Тимка II, с 2018-го — Тимка III. 14 февраля 2020 года скончался его хранитель, профессор Виктор Токарский.

После начала полномасштабного вторжения РФ Тимка III и все другие сурки c биостанции университета имени Каразина в Нестеровке оказались в оккупации. Село было освобождено в сентябре.