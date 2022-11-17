Сегодня Украина отмечает День студента: история появления праздника и его традиции 17 ноября, 00:10 В Украине отмечают День студента 17 ноября с 1999 года (Фото:КПІ ім. Ігоря Сікорського via Facebook)

17 ноября в Украине отмечается День студента, учрежденный в 1999 году указом президента Леонида Кучмы.

Согласно указу, праздник был учрежден «в поддержку инициативы студенческой молодежи Украины».

Почему День студента отмечают 17 ноября

Дата 17 ноября связана с трагическими событиями времен Второй мировой войны.

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28 октября 1939 года в Праге собралась демонстрация по случаю 21-й годовщины образования Чехословацкой Республики и против оккупации страны нацистами. Эту демонстрацию жестоко разогнали оккупационная полиция и СС, при этом погиб помощник пекаря Вацлав Седлачек и был тяжело ранен 24-летний студент-медик Ян Оплетал.

11 ноября Оплетал умер в больнице от полученных ранений. 15 ноября 1939 года его похороны переросли в массовые студенческие протесты и демонстрации.

В ответ 17 ноября 1939 года немецкие войска окружили студенческие общежития в Праге и других чешских городах. Они задержали около 1,2 тыс. студентов и преподавателей и отправили их в концентрационные лагеря (преимущественно Заксенхаузен), а девятерых лидеров студенческих протестов казнили.

Также оккупационные власти приняли решение закрыть чешские высшие учебные заведения на три года, а их имущество конфисковать. Вузы в Чехословакии снова открыли только после окончательной победы сил антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне.

В 1941 году на собрании в Лондоне Международный совет студентов решил объявить 17 ноября международным Днем ​​студента — в память о трагических событиях в Чехии.

Как отмечают День студента

Сначала День студента отмечали как день студенческой солидарности и мультикультурализма университетов. Со временем он приобрел более общее значение.

Сейчас День студента в Украине считается праздником молодости и студенческой активности, его неизменными атрибутами стали вечеринки и развлекательные празднования.

Установившейся традиции празднования Дня студента в Украине нет. В этот день, как правило, вспоминают и исполняют студенческий гимн Gaudeamus igitur, в высших учебных заведениях проходят посвященные празднику мероприятия.

