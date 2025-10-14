Украина отмечает годовщину создания УПА: почему ее не перенесли на праздник Покрова

Во вторник, 14 октября, Украина отмечает День создания УПА — 83-ю годовщину основания Украинской повстанческой армии. Ранее эта памятная даты совпадала с праздником Покрова и Днем защитников и защитниц Украины , который теперь отмечают 1 октября. Почему же день УПА не перенесли?

Религиозный праздник Покрова Пресвятой Богородицы еще два года назад действительно был перенесен с 14 октября на 1 октября — а вместе с ним и День защитников и защитниц Украины, в соответствии с традицией казацких времен чествовать защитников на Покров. Это произошло из-за перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь. Именно по этой причине большинство церковных праздников в Украине получили новые даты. Соответственно решение перенести День защитников было подстроено под новую дату праздника Покрова.

Однако, как напоминал экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, «День создания УПА [отмечают] 14 октября, потому что это историческая дата, а не религиозный праздник». «Она не переносится из-за изменений церковного календаря», — подчеркивал он, публикуя документ об основании этой традиции в 1947 году.

Постановление Украинской главной освободительной рады (УГВР), которая была органом политического руководства УПА / Инфографика: Інститут національної пам'яті

Леся Бондарук, региональная представительница Института национальной памяти Украины на Волыни, также напоминала в комментарии Українському радіо. Луцьк, что День украинской повстанческой армии — это историческая, а не религиозная дата, и даже празднование УПА 14 октября укоренилось позже, чем возникла сама Украинская повстанческая армия.

«В 1947 году, в пятилетие деятельности УПА, вышло Постановление Украинского главного освободительного совета (УГВР) Про визнання дня 14 жовтня 1942 року Днем повстання Української повстанської армії та про встановлення цього дня святковим днем УПА», — напоминала Леся Бондарук (копию именно этого документа обнародовал и Вятрович).

Украинские козаки же наоборот свой праздник привязывали к Покрову, потому что они были ревностными христианами — именно поэтому и День защитника перенесли на 1 октября.

«В постановлении (УГВР) говорится об акценте на военные традиции. Потому что УПА не была религиозным военным орденом. Большинство воинов были верующими людьми, но привязывать деятельность военной организации национально-освободительной борьбы к религиозному празднику нелогично», — убеждена Бондарук.

В интервью АрмияInform Вятрович отдельно отмечал, что в документах УПА после 1947 года есть много упоминаний о праздновании Дня создания Украинской повстанческой армии именно 14 октября. «Речь идет и о приказах Главного командования УПА до 1952 года, и об обращении УГВР и т.д.. И в этих документах уже нет непосредственной привязки к Покрову», — приводил примеры Вятрович.



14 октября действительно считают днем основания УПА, хотя историки дискутируют о разных датах формального создания Украинской повстанческой армии.



Считается, что 14 октября 1942 года в городе Сарны (Ровенская область) было сформировано первое подразделение (сотня) УПА во главе с полевым командиром Сергеем Качинским («Остапом»). Качинский был военным референтом Организации украинских националистов (крыла во главе со Степаном Бандерой) в Ровенской области.



В годы Второй мировой войны УПА возникла как военно-политическая формация украинского освободительного движения и была единственной на тот момент силой, которая декларировала целью своей борьбы создание независимого украинского государства.



УПА действовала в Украине до сентября 1949 года, после чего была реорганизована в вооруженное подполье, деятельность которого продолжалась до начала 1960-х годов. На протяжении всего периода немецкой оккупации украинских территорий УПА вела борьбу против войск гитлеровской Германии. Кроме того, весь период своего существования Повстанческая армия считала своим врагом и СССР — как государство, виновное в массовых политических репрессиях в Украине, организации Голодомора и депортациях населения.



Инфографика: NV

УПА формировалась по принципу регулярной армии: имела главный военный штаб и штабы военно-территориальных единиц, офицерские школы, собственную систему званий и наград, напоминает Институт национальной памяти. По его данным, за годы деятельности через ряды УПА прошло более 100 тыс. человек. За участие в повстанческом движении, а также за поддержку его участников в СССР репрессировали более 0,5 млн человек.



Инфографика: NV

В 1944 году был создан орган политического руководства УПА и всего освободительного движения — аналог парламента, который назывался Украинской главной освободительной радой (Українська головна визвольна рада, УГВР).



Именно УГВР в 1947 году своим постановлением закрепила за 14 октября традицию праздновать День создания УПА — отдельно подчеркнув отсылку к казацким традициям гетманской Украины.



«День 14 октября, совпадающий с историческим казацким праздником Покрова, учреждается как праздничный день УПА», — говорилось в этом постановлении.

Традицию отмечать праздник Покрова Богородицы как День УПА в независимой Украине заккрепил третий президент Виктор Ющенко. 14 октября 2006 года он подписал указ, предусматривающий «всестороннее и объективное» изучение и освещение деятельности ОУН-УПА и других организаций национально-освободительного движения, инициировал законопроект о предоставлении статуса ветеранам — воинам ОУН-УПА.

С тех же лет в Украине 14 октября стали традиционно проводить Марш славы героев (Марш УПА) — шествие ветеранских организаций ОУН-УПА и их сторонников.