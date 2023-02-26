Лубинец назвал количество политзаключенных, удерживаемых Россией

26 февраля, 10:03
Поделиться:
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец (Фото:Дмитрий Лубинец / Facebook)

С начала оккупации Крыма политзаключенными Кремля стали 180 человек, 116 из которых — крымские татары.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в День сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя, 26 февраля. В этот день в 2014 году в Симферополе прошел массовый митинг в поддержку территориальной целостности Украины.

Видео дня

По словам Лубинца, Россия не прекращает жесткие репрессии и преследования украинских граждан во временно оккупированном Крыму. Речь идет о незаконных обысках, сфабрикованных уголовных делах и надуманных приговорах.

«Вопиющим нарушением Россией основополагающих прав человека и норм международного права стала недавняя гибель в застенках Кремля двух замученных политзаключенных — Константина Ширинга и Джемиля Гафарова. Им не предоставили необходимую медицинскую помощь», — высказался Лубинец.

Читайте также:
Оккупанты строят фортификационные сооружения для обороны Крыма — Генштаб ВСУ

Однако он убежден, что даже столь высокая плата за право жить в свободном, независимом и суверенном государстве не остановит украинский народ.

https://www.youtube.com/embed/Z0xqAUq39qI
Редактор: Артем Ющенко

Теги:   Крым Крымские татары Политзаключенные Война России против Украины Дмитрий Лубинец

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X