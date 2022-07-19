Провозглашение Акта Злуки украинских земель на Софийской площади в Киеве, 22 января 1919 года. Снято с колокольни Софийского собора, на горизонте видно еще не разрушенный большевиками Михайловский Златоверхий собор / Фото: Украинский институт национальной памяти

22 января 1919 года на Софийской площади прозвучали такие слова:



«Отныне сливаются в одно веками отделенные друг от друга части Украины — Галичина, Буковина, Закарпатье и приднепровская Украина — в одну Большую Украину. Исполнились исконные мечты, для которых жили и за которые умирали лучшие сыны Украины. Отныне есть только одна независимая Украинская Народная Республика. Отныне украинский народ, освобожденный могучим порывом своих собственных сил, имеет возможность объединить все усилия своих сыновей для создания нераздельного независимого Украинского Государства на добро и счастье украинского народа…».

Празднование Дня воссоединения УНР и ЗУНР в городе Калуш, 1919 год / Фото: Украинский институт национальной памяти

Официальный государственный статус День Соборности Украины получил в 1999 году.



30 декабря 2011 года указом президента Виктора Януковича День соборности на официальном уровне был отменен, а вместо него установлен День соборности и свободы Украины. Однако 13 ноября 2014 года указом президента Украины Петра Порошенко праздник был восстановлен.



Каждый год 22 января на улицах Киева, Харькова, Львова и других городов Украины можно увидеть людей, отмечающих этот праздник. Живые цепи, которые они традиционно образуют, символизируют объединение страны.

Первое официальное празднование Дня соборности Украины

22 января 1939 года впервые за 20 лет был торжественно отмечен на официальном уровне праздник Соборности. Состоялось это в Карпатской Украине, в городе Хуст, в то время — автономной республике Чехословакии. Это был повод напомнить закарпатцам о воле, высказанной на съезде Всенародного собрания украинского в Хусте 21 января 1919 года о присоединении Закарпатья к Украинской Народной Республике со столицей в Киеве.



Это была не просто манифестация, а крупнейшая за 20 лет пребывания края в составе Чехословакии демонстрация местного населения с участием 30 тыс. человек, которые съехались в столицу Карпатской Украины из всех уголков края.

Живая цепь в честь Дня Соборности Украины в 1990 году

Эта акция стала одним из самых ярких событий во время движения за возрождение независимой, соборной и демократической Украины. Патриотические силы в предчувствии распада СССР объединились и 21 января 1990 года организовали живую цепь между Киевом и Львовом, как символ духовного единства людей восточных и западных земель Украины и существования единой, соборной Украины. От 1 до 3 миллионов людей, взявшись за руки, создали на дорогах и шоссе беспрерывную цепь от Киева до Львова.

Одними из организаторов живой цепи выступили диссидент и бывший политзаключенный Богдан Горынь и его брат Михаил.



«Идея появилась после „цепи Единения“, проведенной в республиках Балтии: Литве, Латвии и Эстонии, показавшей советскому режиму их единство. Кроме того, в сентябре 1989 года по моей инициативе мы организовали „цепь грусти“ во Львове, к 50-летию ввода советских войск в Галичину», — рассказал он в интервью Радио Свобода.

Живая цепь в Киеве, 21 января 1990 года / Фото: Украинский институт национальной памяти

Празднование годовщины Акта Злуки на Софийской площади в Киеве, 21 января 1990 года / Фото: Украинский институт национальной памяти

Живая цепь на Лычаковской улице во Львове, 21 января 1990 года / Фото: territoryterror.org.ua

Живая цепь в Ровно, 21 января 1990 года / Фото: Звенислава Калинец-Мамчур, Радио Свобода

Через год и 11 месяцев, 26 декабря 1991-го, Советский Союз прекратил свое существование, а Украина получила долгожданную независимость.

Возрождение живых цепей

В конце 2000-х начала возрождаться традиция создания живых цепей, которые символизируют единство Украины. В 2008 — 2011 годах в Киеве такие цепи создавали на мосту Патона. Таким образом символически объединяли правый и левый берега Днепра. Самого большого размаха достигла акция 2011 года, когда на мост Патона пришли более 1000 человек. 22 января 2011 года живая цепь также была создана в более 20 городах Украины. А во Львове около пяти тысяч людей создали цепь от памятника Тарасу Шевченко до памятника Степану Бандере.

Живая цепь на мосту Патона 22 января 2020 года / Фото: REUTERS / Gleb Garanich

Репортаж Радио Свобода о живой цепи на мосту Патона 22 января 2019 года