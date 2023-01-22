«Звуки победы услышит вся Украина». Зеленский обратился к украинцам в День Соборности 22 января, 09:37 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности в воскресенье, 22 января. Во время своего обращения он подчеркнул: достижение настоящего единства после начала развязанной Россией полномасштабной войны стало «новым возрождением соборности».



По словам Зеленского, событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости: если не прекращать борьбу, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено; если не достичь настоящего единства, независимость будет потеряна.

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«Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов, это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель. Всех наших регионов», — сказал президент.

Он подчеркнул. что у украинцев больше нет «чужих» городов, сел улиц — все они «родные». Бойцы из разных городов сражаются за Мариуполь, Купянск, Изюм, а военные оттуда — за Авдеевку, Бахмут и Соледар, «и все вместе защищают Киев», сказал Зеленский.

«Соборность во всей нашей Украине. Летом, осенью, зимой, весной. Все это мы защищаем. Вместе. И победим. Вместе. И звуки победы услышит вся Украина. Мои любимые Закарпатье, Волынь, Подолье, Таврия, Северщина, Полесье, Приднепровье, Донбасс, Галичина, Слобожанщина, Приазовье, Буковина и, конечно, Крым. Моя Украина. Наша Украина. Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая», — подчеркнул глава государства.

В воскресенье, 22 января Украина отмечает День Соборности. В этот день в 1919 году был подписан Акт соединения Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство, вошедшее в историю как «Акт Соединения». Годом ранее — 22 января 1918-го — был подписан IV универсал УЦР, провозгласивший полную независимость УНР.