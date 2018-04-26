День рождения НАБУ. Чем за три года может похвастаться Антикоррупционное бюро

Почти 200 госслужащих топ-уровня обвинены в коррупции. Об этом отчитался председатель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник. Глава агентства подвел итоги за три года деятельности. Он отметил, что международные эксперты по результатам оценки работы НАБУ, которое проводилось в октябре - декабре прошлого года, признали ведомство политически незаангажированным и независимым. Об успехах за три года работы - в сюжете Радио НВ.

"Мы наконец пошатнули касту неприкасаемых. За три года 200 детективов НАБУ сделали то, что не могла осуществить правоохранительная система за 20 лет. Начали привлекаться к ответственности лица, которые избегали этого", - рассказывает Артем Сытник.

Вчера сотрудники НАБУ задержали работника Службы безопасности Украины на взятке больше 47 тыс. долларов. Он работал по поручению следователя в рамках уголовного производства по факту незаконной выдачи документов, дающих право проживания на территории Украины. Задержанный принимал по 3 тыс. долларов от каждого лица, которое на основании фейковых документов проживает на территории Украины.

Резонансные дела

Стоит отметить, что некоторые должностные лица среди задержанных детективами НАБУ сейчас находятся на свободе. Суд их оправдал или до сих пор продолжает заседание.

В марте 2017 детективы НАБУ задержали голову ДФС Романа Насирова. Его подозревали в злоупотреблении служебным положением, что имело тяжелые последствия. Чиновник знал, что его задержат и лег в больницу Феофания, откуда его вывезли в карете скорой помощи в сопровождении представителей НАБУ. В ходе следствия оказалось, что Насиров имел несколько паспортов, что и стало формальным поводом его увольнения с должности. По Насирову внесли залог, его дело все еще рассматривается судом.

Экс-нардепа Николая Мартыненко задержали в партийном офисе Народного фронта по подозрению в растрате денег государственного предприятия Східний гірничо-збагачувальний комбінат. Мартыненко суд выпустил на поруки и его дело еще рассматривается. Председатель ЦИК Михаила Охендовского детективы НАБУ подозревали в получении взятки в размере 50 тыс. долларов от регионалов, что стало известно благодаря черной бухгалтерии партии. Впрочем Печерский суд объявил Охендовского пострадавшим, а Специализированная антикоррупционная прокуратура приостановила производство в отношении него.

Сына министра Авакова задержали по подозрению в нанесении ущерба государству при закупке тактических рюкзаков для Нацгвардии. Во время суда у его здания находились представители Нацгвардии, а также заседание посетил советник Авакова-старшего Илья Кива. В конце прошлого года Соломенский райсуд постановил вернуть загранпаспорт Александру Авакова, а также снять с него электронный браслет.

Председатель Совета общественного контроля при НАБУ Роман Маселко отмечает, что с появлением Бюро Украины значительно продвинулась в расследовании коррупционных дел. Вместе с тем эксперт указывает на то, что детективы все еще не имеют права прослушивания. Кроме того, НАБУ нередко встречает сопротивление со стороны судов.

"Дела НАБУ показывают способность борьбы с коррупцией, если есть для этого политическая воля и соответствующие органы", - считает Маселко.

На днях главы министерств иностранных дел стран G7 призвали украинскую власть к созданию Антикоррупционного суда в Украине по рекомендациям Венецианской комиссии.