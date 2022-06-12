Оккупанты в Херсоне устроили день России, но жители города проигнорировали «празднование» 12 июня, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты в Херсоне устроили празднование дня России (Фото:Российский пропагандистский телеграмм-канал)

В Херсонской области оккупационные власти организовали «празднование» дня России. Местные жители на «праздник» не пришли.

Об этом сообщил глава Херсонского областного совета Александр Самойленко в комментарии Суспільному.

«Более позорного стыда Россия не могла себе представить. Там херсонцев 30 или 40 человек. Даже если бы учесть тех, кто ходит на все праздники, несмотря на их политический окрас, их должно быть больше. Просто невозможно привить мертвое дерево к живому», — сказал Самойленко.

Видео дня

Советник главы Херсонской военной администрации Сергей Хлань говорит, что россияне не только в Херсоне, но и по всей области подготовили мероприятия.

"По всей области россияне организовали в традиционном своем стиле концерты „песни и пляски“ Южного военного округа. Анонсированы также выступления певцов, а по области - творческих коллективов", - сказал Хлань.

Также Сергей Хлань сообщил, что движение Сопротивления расклеило открытки с QR-кодами по всему городу.

"Сегодня по всему Херсону, движение Сопротивления расклеило открытки с QR-кодами, по которым можно подробнее ознакомиться с предложениями Сдал оккупанта — получи деньги и т.д. Такие листовки поклеили даже на здании, где военные РФ разместили свой штаб ФСБ, и на занятых россиянами административных зданиях", - рассказал Хлань.

На видео «празднования», обнародованных местные телеграмм-каналы, также видно, что люди не пришли на организованные Россией пропагандистские мероприятия.

Афиши с программой празднований пропагандистские СМИ распространяют уже несколько дней. Мероприятия были намечены в Херсоне и Новой Каховке.



Накануне во временно оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей захватчики начали выдавать местному населению российские паспорта.

Эта акция также оказалась не массовой, несмотря на старания оккупантов. Как сообщают российские пропагандистские СМИ, в Херсоне 11 июня было выдано около 25 российских паспортов. В том числе гражданство РФ получил коллаборант и экс-нардеп Владимир Сальдо, провозгласивший себя «председателем Херсонской ИГА».

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