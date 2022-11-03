День ракетных войск и артиллерии Украины 2022. История праздника и поздравления богов войны в стихах и открытках

3 ноября, 04:22
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Поздравления с Днем ракетных вой и артиллерии Украины (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Поздравления с Днем ракетных вой и артиллерии Украины (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

В Украине 3 ноября празднуют День ракетных войск и артиллерии Украины. Рассказываем, как можно поздравить артиллеристов стихами, прозой и листовками.

Артиллерия начала играть важнейшую роль в ведении войны уже после Первой мировой войны. Во Второй мировой войне артиллеристы уничтожали целые города. Поэтому роль этого рода войск очевидна уже не одно десятилетие.

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После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года украинская артиллерия и использование ПЗРК от союзников с запада помогли украинцам переломить ход войны и уничтожить врага.

День ракетных войск и артиллерии был основан еще во времена СССР в 1964 году. Дата праздника посвящена началу операции по освобождению Киева в 1943 году.

День ракетных войск и артиллерии Украины (Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
День ракетных войск и артиллерии Украины / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Однако Украина не является правопреемницей СССР, и День ракетных войск и артиллерии официально установлен указом Президента № 1215/97 31 октября 1997 года.

Празднование Дня ракетных войск и артиллерии определяет важную роль современных богов войны в сохранении независимости и суверенитета Украины.

В состав ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины входят воинские части тактических ракет, реактивной, гаубической, пушечной и противотанковой артиллерии, а также артиллерийской разведки.

День ракетных войск и артиллерии Украины (Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
День ракетных войск и артиллерии Украины / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии 2022

Поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии! Пожелаю вечного превосходства против противника, боевого духа и оптимистического настроения, бравого здоровья и уважения, правильных позиций в жизни и деятельности, высокого достатка и большого счастья.

***

Поздравляем с Днем ракетных войск и артиллерии! Искренне желаем успехов в ежедневных задачах, крепости тела и силы духа. Пусть каждая цель будет с точным попаданием, руководством благодарным и понимающим!

***

День ракетных войск и артиллерии Украины (Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua)
День ракетных войск и артиллерии Украины / Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

С Днем ракетных войск и артиллерии! Спасибо вам за освобожденные города и села, за мужество и самопожертвование, за верную службу стране и народу! Желаем живыми и здоровыми вернуться домой к родным и жить в мире, добытом вами!

***

Ваш вклад в Победу

Мы никогда не забудем,

Страну родную защищая,

Готовы жизнь положить.

И пусть несутся звуки маршей

Сегодня только в вашу честь,

И радость вас сопровождает,

Во всем сопутствует успех.

***

День ракетных войск и артиллерии Украины (Фото: facebook.com/UkrainianLandForces)
День ракетных войск и артиллерии Украины / Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

С Днем ракетных войск я поздравляю,

Жизни мирной, без войны вам желаю.

Чтобы было небо всегда голубым,

И осталось бы навечно чистым.

Чтоб только салюта выстрелы слышны,

И были всегда духом вы полны.

Идиллия в жизни вашей только царила,

Счастье и удачу судьба бы вам простила.

***

С Днем ракетных войск и артиллерии Украины (Фото: facebook.com/UkrainianLandForces)
С Днем ракетных войск и артиллерии Украины / Фото: facebook.com/UkrainianLandForces

С Днем ракетных войск вас поздравляем

Верные защитники страны,

От души вам в этот день желаем,

Чтобы навеки не было войны.

Охраняйте Родину как надо,

Будьте начеку, но пусть и дальше

В жизни будет не война, а радость!

Редактор: Александр Галаджий

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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