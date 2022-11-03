День ракетных войск и артиллерии Украины 2022. История праздника и поздравления богов войны в стихах и открытках
Поздравления с Днем ракетных вой и артиллерии Украины (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)
В Украине 3 ноября празднуют День ракетных войск и артиллерии Украины. Рассказываем, как можно поздравить артиллеристов стихами, прозой и листовками.
Артиллерия начала играть важнейшую роль в ведении войны уже после Первой мировой войны. Во Второй мировой войне артиллеристы уничтожали целые города. Поэтому роль этого рода войск очевидна уже не одно десятилетие.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года украинская артиллерия и использование ПЗРК от союзников с запада помогли украинцам переломить ход войны и уничтожить врага.
День ракетных войск и артиллерии был основан еще во времена СССР в 1964 году. Дата праздника посвящена началу операции по освобождению Киева в 1943 году.
Однако Украина не является правопреемницей СССР, и День ракетных войск и артиллерии официально установлен указом Президента № 1215/97 31 октября 1997 года.
Празднование Дня ракетных войск и артиллерии определяет важную роль современных богов войны в сохранении независимости и суверенитета Украины.
В состав ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины входят воинские части тактических ракет, реактивной, гаубической, пушечной и противотанковой артиллерии, а также артиллерийской разведки.
Поздравления с Днем ракетных войск и артиллерии 2022
Поздравляю с Днем ракетных войск и артиллерии! Пожелаю вечного превосходства против противника, боевого духа и оптимистического настроения, бравого здоровья и уважения, правильных позиций в жизни и деятельности, высокого достатка и большого счастья.
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Поздравляем с Днем ракетных войск и артиллерии! Искренне желаем успехов в ежедневных задачах, крепости тела и силы духа. Пусть каждая цель будет с точным попаданием, руководством благодарным и понимающим!
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С Днем ракетных войск и артиллерии! Спасибо вам за освобожденные города и села, за мужество и самопожертвование, за верную службу стране и народу! Желаем живыми и здоровыми вернуться домой к родным и жить в мире, добытом вами!
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Ваш вклад в Победу
Мы никогда не забудем,
Страну родную защищая,
Готовы жизнь положить.
И пусть несутся звуки маршей
Сегодня только в вашу честь,
И радость вас сопровождает,
Во всем сопутствует успех.
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С Днем ракетных войск я поздравляю,
Жизни мирной, без войны вам желаю.
Чтобы было небо всегда голубым,
И осталось бы навечно чистым.
Чтоб только салюта выстрелы слышны,
И были всегда духом вы полны.
Идиллия в жизни вашей только царила,
Счастье и удачу судьба бы вам простила.
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С Днем ракетных войск вас поздравляем
Верные защитники страны,
От души вам в этот день желаем,
Чтобы навеки не было войны.
Охраняйте Родину как надо,
Будьте начеку, но пусть и дальше
В жизни будет не война, а радость!