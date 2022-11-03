Боги войны. Почему HIMARS и натовские гаубицы в руках украинцев стали для оккупантов ужасом — военный эксперт 3 ноября, 06:30 Эксклюзив НВ НА ЛИНИИ ОГНЯ: Украинская САУ работает по врагу вблизи Бахмута (Фото:AP Photo/LIBKOS)

Ко Дню ракетных войск и артиллерии НВ поговорил об их роли на войне с РФ с Александром Мусиенко, руководителем Центра военно-правовых исследований.

3 ноября страна отметит День ракетных войск и артиллерии. К этой дате НВ оценил значимость ракет и орудий на войне с россиянами, а также попытался понять, почему появление в ВСУ западных образцов ощутимо повлияло на положение дел на фронте. Редакция сделала это с помощью эксперта, которым стал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

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Как бы вы охарактеризовали роль ракетных войск и артиллерии в этой войне? Насколько от них зависит ситуация на фронте?

Непосредственно зависит, потому что они играют очень важную роль. В первую очередь — в обороне нашего государства, то есть для сдерживания продвижения врага и нанесения ему серьезного огневого поражения. А во-вторых, в контрнаступательных действиях, потому что без поддержки реактивной или ствольной артиллерии не обходится практически ни одно военное действие. Как только есть какое-то решение о занятии новых рубежей, либо о проведении контрнаступательных действий, либо по уничтожению техники или живой силы противника, либо по уничтожению складов с боеприпасами, командных пунктов и т. п. , практически во всех этих операциях всегда задействуются наши артиллерийские подразделения.

Поэтому без них не обходится почти ничего из того, что происходит на поле боя, за исключением тех операций, которые проводятся силами спецопераций, спецподразделениями, которые проводятся в тылу противника и так далее.

Как они сейчас помогают в наступлении и обороне?