Боги войны. Почему HIMARS и натовские гаубицы в руках украинцев стали для оккупантов ужасом — военный эксперт
НА ЛИНИИ ОГНЯ: Украинская САУ работает по врагу вблизи Бахмута (Фото:AP Photo/LIBKOS)
Ко Дню ракетных войск и артиллерии НВ поговорил об их роли на войне с РФ с Александром Мусиенко, руководителем Центра военно-правовых исследований.
3 ноября страна отметит День ракетных войск и артиллерии. К этой дате НВ оценил значимость ракет и орудий на войне с россиянами, а также попытался понять, почему появление в ВСУ западных образцов ощутимо повлияло на положение дел на фронте. Редакция сделала это с помощью эксперта, которым стал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.
Как бы вы охарактеризовали роль ракетных войск и артиллерии в этой войне? Насколько от них зависит ситуация на фронте?
Непосредственно зависит, потому что они играют очень важную роль. В первую очередь — в обороне нашего государства, то есть для сдерживания продвижения врага и нанесения ему серьезного огневого поражения. А во-вторых, в контрнаступательных действиях, потому что без поддержки реактивной или ствольной артиллерии не обходится практически ни одно военное действие. Как только есть какое-то решение о занятии новых рубежей, либо о проведении контрнаступательных действий, либо по уничтожению техники или живой силы противника, либо по уничтожению складов с боеприпасами, командных пунктов
Поэтому без них не обходится почти ничего из того, что происходит на поле боя, за исключением тех операций, которые проводятся силами спецопераций, спецподразделениями, которые проводятся в тылу противника и так далее.
Как они сейчас помогают в наступлении и обороне?