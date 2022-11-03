Главная мощь ВСУ. Семь фактов об украинских «богах войны» ко Дню ракетных войск и артиллерии 3 ноября, 07:20 Сюжет Украинские артиллеристы ведут огонь из гаубицы FH-70 (калибр 155 мм) в Запорожской области, 27 октября 2022 (Фото:REUTERS/Stringer)

В среду, 3 ноября, Украина отмечает День ракетных войск и артиллерии — одного из самых мощных родов войск на защите государства, упоминание о котором редко обходится без метафоры о «богах войны».

Этот праздник отмечается с 1997 года, согласно указу президента Украины Леонида Кучмы О Дне ракетных войск и артиллерии. К ним относятся соединения, вооруженные оперативно-тактическими и тактическими ракетами, гаубичной, пушечной, реактивной и противотанковой артиллерией. Артиллерия — это также артиллерийская разведка, минометные подразделения и подразделения противотанковых управляемых ракет.

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Именно украинские артиллеристы в войне против РФ поражают значительную часть живой силы врага, российской тяжелой техники и артиллерии, противотанковых средств, вражеской авиации, систем ПВО и других важных объектов.

Этим войскам пришлось основательно измениться и обновиться после того, как в 2014 году Россия впервые вторглась в Украину. В то время, как напоминали в Минобороны Украины, украинские ракетные войска и артиллерия насчитывали менее 200 ракетных, артиллерийских, минометных и противотанковых батарей. Причем большинство из них в начале 2014 года были малоспособны полноценно выполнять задачи из-за неукомплектованности личным составом.

Однако за восемь лет войны, даже еще до начала февральского вторжения РФ в 2022 году, боевой состав ракетных войск и артиллерии в Украине удалось увеличить более чем вдвое. А почти все батареи, входящие в боевой состав этих войск, получили практический опыт участия в боевых действиях. После начала полномасштабной войны РФ против Украины артиллеристы ВСУ получили существенное пополнение благодаря западной помощи современным оружием.

НВ напоминает важные факты, которые стоит знать об украинских артиллеристах и ракетных войсках.

1. Артиллеристы работают не только в ВСУ, но и в Нацгвардии и других структурах

Артиллерийские части и подразделения в своем составе имеют как разные роды войск Вооруженных сил Украины, так и другие военные формирования, в частности это:



ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск ВСУ;



ракетные войска и артиллерия войск береговой обороны Военно-морских сил ВСУ;

артиллерия десантно-штурмовых войск ВСУ;

артиллерия Государственной пограничной службы Украины (в том числе минометные подразделения);

минометные подразделения); артиллерия Национальной гвардии Украины.

В Сухопутных войсках ВСУ именно ракетные войска и артиллерия являются основным средством огневого поражения врага. Эти силы имеют на вооружении (кроме образцов западного оружия):

ракетные комплексы тактических ракет Точка,



реактивные системы залпового огня типа Ольха, Смерч, Ураган, Град,

самоходные артиллерийские установки Пион, Гиацинт-С,

самоходные гаубицы Мста-С, Акация, Гвоздика,

прицепные орудия Гиацинт-Б, Мста-Б, Д-20, Д-30,

противотанковый ракетный комплекс Штурм-С

противотанковые пушки Рапира.

Инфографика: НВ

2. В Вооруженных Силах Украины 12 артиллерийских и ракетных бригад

«Богов войны» для Сухопутных сил ВСУ, в том числе и корректировщиков огня, готовит 356-й учебный артиллерийский полк, который базируется в селе Старичи Львовской области.

В целом же Сухопутные войска ВСУ имеют в своем составе 11 отдельных специализированных артиллерийских и ракетных бригад (помимо артиллерийских групп в механизированных, танковых, воздушно-десантных бригадах)

Ракетные силы

19-я отдельная ракетная бригада ( Хмельницкий) — вооруженная, в частности, тактическими ракетными комплексами Точка-У.

Реактивная артиллерия

27-я отдельная реактивная артиллерийская Сумская бригада ( Сумы)

Сумы) 107 реактивная артиллерийская бригада ( Кременчуг)

Артиллерия большой мощности

43-я отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Тараса Трясила ( Девички, Киевская область)

Другие артиллерийские бригады

26-я отдельная артиллерийская бригада имени генерала-хорунжего Романа Дашкевича ( Бердичев, ОК Север)

Бердичев, ОК Север) 38-я отдельная артиллерийская бригада ( Попельня, Житомирская область)

Попельня, Житомирская область) 40-я отдельная артиллерийская бригада ( Первомайск, Николаевская область, ОК Юг)

Первомайск, Николаевская область, ОК Юг) 44-я отдельная артиллерийская бригада ( Тернополь, ОК Запад)

Тернополь, ОК Запад) 45-я отдельная артиллерийская бригада ( Яворов, Львовская область)

Яворов, Львовская область) 55-я отдельная артиллерийская бригада Запорожская Сечь ( Запорожье, ОК Восток)

Запорожье, ОК Восток) 15-я отдельная бригада артиллерийской разведки ( Дрогобыч, Львовская область), сформирована на базе 15-го реактивного артиллерийского полка

В состав артиллерийских войск ВМС Украины входят:

406-я отдельная артиллерийская бригада имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова ( Николаев)

Николаев) 32-й реактивный артиллерийский полк ( Алтестово, Одесская область)

Инфографика: НВ

Инфографика: НВ

3. Современная эмблема украинских артиллеристов — один из древнейших символов этого рода войск

Современная официальная символика ракетных войск и артиллерии (с 2016 года) — эмблема с изображением скрещенных стволов орудий и бьющей из туч молнии.

Фото: Wikimedia

Как напоминает в своей статье известный украинский геральдист Николай Чмырь, изображение скрещенных стволов орудий используется с XVIII века и является едва ли не самой древней эмблемой рода войск. В Украинском войске эмблема артиллерии впервые была утверждена 17 (30) декабря 1917 года.

Цветом артиллерии вооруженных сил УНР и Украинской Державы, начиная с 1 апреля 1918 года и до завершения освободительной борьбы за украинскую государственность, был красный. В настоящее время красный фон используют на нарукавном знаке этого рода войск (желтый трезубец на красном поле).

«Современная символика ракетных войск и артиллерии вобрала в себя богатые исторические традиции этого рода войск», — отмечает Чмырь.

4. Переход украинской артиллерии на калибр НАТО стал одним из наиболее важных последствий вторжения РФ

Министр обороны Украины Алексей Резников неоднократно отмечал необходимость обеспечить полное замещение калибров советского образца в артиллерии ВСУ распространенными в странах НАТО стандартами.

Этот процесс значительно ускорился после того, как в результате полномасштабного вторжения РФ ВСУ начали получать западные вооружения, о чем недавно напоминал журнал New Yorker.

Когда после ухода из-под Киева Россия перешла к тактике шквальных артиллерийских атак в битве за Донбассе, Украина ощутила острый дефицит вооружений. Был момент, когда генералы ВСУ оценивали запасы артиллерийских боеприпасов украинской армии лишь на две недели интенсивных боев. На тот момент Украина использовала 152-миллиметровые снаряды, которое многие бывшие государства — члены Варшавского договора унаследовали от СССР. Тогда как НАТО использует снаряды калибра 155 мм, «и эти две системы не взаимозаменяемы», напоминает New Yorker.

Главная проблема заключалась в том, что снаряды калибра 152 мм «становилось все труднее найти где-либо в мире». В начале войны западные правительства договорились о поставках из Болгарии и Румынии, а среди крупнейших запасов быле те, которые США намеревались предоставить афганским силам безопасности. Однако после прихода к власти талибов они лежали невостребованными на складах в Восточной Европе. Но и этих запасов было бы недостаточно.



Оставался один вариант: переход Украины на вооружение калибра НАТО. Перед саммитом 26 апреля на авиабазе США в Рамштайне Вашингтон согласился передать Украине 90 гаубиц M777 — что стало первым примером передачи ВСУ тяжелой западной артиллерии. Артиллерийские орудия M777, который были разработан для поддержки операций пехоты в Афганистане и Ираке, были более мощным и точным оружием, чем гаубичная артиллерия Украины. «[Глава Пентагона Ллойд] Остин позвонил и сказал, что решение принято, — сказал Резников. — Я понял, что мы перешли определенный рубикон».

Уже в начале июня 2022 года Резников сообщил, что запасы снарядов 155 мм калибра в Украину благодаря западным поставкам на 10% перевесили запасы снарядов крупных калибров советского типа, на которые могли рассчитывать ВСУ по состоянию на 24 февраля 2022 года.

5. Гаубица Богдана — первое украинское орудие калибра 155 мм — помогла освободить от оккупантов остров Змеиный

155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) Богдана вела прицельный огонь по оккупантам, которые дислоцировались на захваченном острове Змеиный в Черном море, подтвердил 30 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Это первая гаубица украинского производства с орудием калибра НАТО (155 мм).

Впервые эту САУ продемонстрировали широкой публике на параде в День независимости 24 августа 2018 года. Испытания начались в декабре 2019 года. После первых испытаний в конструкцию внесли необходимые поправки, однако дальнейшие тесты затормозились из-за отсутствия 155-мм снарядов. Стрельбы из опытного образца на полигонах возобновили в 2021 году.

В мае 2022-го стало известно, что САУ Богдана используется на фронте, а в июне Залужный поблагодарил ее конструкторов и производителей после успешной операции по освобождению Змеиного.

Инфографика: НВ

6. 200 вражеских целей за полтора месяца: на что способно украинское артиллерийское подразделение, оснащенное гаубицами M777

Буксированные гаубицы M777 калибра 155-мм — один из образцов западной артиллерии, наиболее массово пополнивших украинскую армию с начала российского вторжения. Только США за это время, согласно официальной статистике, передали Украине почти 150 таких орудий и 903 тыс. снарядов.

За это время, как напоминает портал Defence Express, гаубицы M777 «зарекомендовали себя как простое и эффективное оружие, имеющее преимущества перед советскими аналогами». Сейчас они, среди прочего, активно участвуют в освобождении от врага Херсонской области.

Артиллеристы 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова рассказали изданию АрмияInform в конце октября, как такие орудия помогают им освобождать юг Украины. Артиллерист с позывным «Дэн» рассказал, что бойцы его подразделения только за последние полтора месяца уничтожили более 200 целей врага — и это лишь те объекты, поражение которых было подтверждено.

Среди целей M777 за это время были батареи САУ, склады с боеприпасами, российские танки и боевые машины пехоты и даже два зенитных ракетных комплекса С-400: «Последние два уничтожили максимально точно: оба выстрела прямо в цель».

По словам артиллеристов, «три топора» — почти неуловимое оружие благодаря дальности их стрельбы. «М777 — это простота в работе. У нас новые гаубицы, работают гораздо лучше: с ними легче справляться, технически более успешно продуманные узлы и агрегаты. И, что не менее важно, вес — это серьезная характеристика, от этого зависит скорость оставления огневой позиции и выполнение огневых задач, ну и, в опредленной степени, точность стрельбы», — рассказал Олег, командир одного из орудий.

7. Комплексы Ольха и РСЗО HIMARS — главная дальнобойная сила украинской артиллерии

«Когда мы говорим о дальнобойном оружии украинской армии, прежде всего мы опираемся на потенциал HIMARS, с дальностью 80 км, и на наши ракеты Ольха, которые могут уничтожать противника на расстоянии 120 км», — подчеркнул в недавнем интервью Радио НВ аналитик. Defense Express Сергей Згурец, комментируя дальнобойный потенциал Вооруженных сил Украины.

Ольха — украинский тактический ракетный комплекс с корректированным боеприпасом калибра 300 м. Это одна из новейших украинских разработок. Комплекс был принят на вооружение украинской армии в 2018 году.

Ольху используют против армии РФ с первых дней полномасштабного вторжения. Только за первую неделю боевых действий после начала полномасштабной войны этим оружием нанесено около 50 точных ракетных ударов по системам противовоздушной обороны, станциям радиоэлектронной борьбы и скоплениям бронетехники врага.

Ракетный комплекс Ольха разработан на базе советского РСЗО Смерч. За 48 секунд система выпускает пакет из 12 ракет, максимальная дальность поражения до 70 км (Ольха-М — до 130 км), а точность составляет примерно 10 м и 30 м (на дальности более 100 км). Может применяться для поражения как наземных, так и надводных целей. Ракета оснащена системами наведения и приема сигналов спутниковой навигации. При этом масса ракеты составляет примерно 800 кг, а ее боевой части — до 250 кг. Боеголовка унифицирована и в зависимости от задач может устанавливаться осколочно-фугасный, кассетный или другой заряд.

HIMARS — хотя Украина пока не получила боеприпасы для этих РСЗО дальностью более 80 км, с начала июля эти реактивные системы залпового огня оказали заметное влияние на ход войны в Украине. Они позволяют ВСУ наносить точные удары по вражеским тыловым командным штабам, складам боеприпасов и топлива, скоплениям живой силы оккупантов.

Главная сила этой РСЗО — в высокоточности, скорострельности и высокой мобильности. Круговое вероятное отклонение американских HIMARS составляет всего 5 метров, поскольку они используют ракеты с GPS-наведением.

Перезарядка HIMARS занимает до 10 минут — за счет того, что военным не нужно вручную загружать каждую ракету в систему, поскольку она использует заранее подготовленные ракетные блоки (по шесть ракет в каждом).

Инфографика: НВ