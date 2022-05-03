День позора России. В соцсетях начали кампанию к 9 мая 3 мая, 11:05 Цей матеріал також доступний українською Всемирный Конгресс Украинцев призывает провозгласить 9 мая Днем позора России (Фото:@support2ukraine / Instagram)

Всемирный Конгресс Украинцев (ВКУ) начинает кампанию в социальных сетях, призывающую провозгласить 9 мая Днем позора России.

Кампания призывает сторонников Украины со всего мира отвлечь внимание от принудительных празднований Дня победы в России 9 мая, наполнив социальные сети фотодоказательствами зверств, совершенных российской армией в Украине. В то время как Путин делает фальшивые заявления о победе в отдельных частях Украины и прославляет войну, ВКУ призывает всех объединиться, чтобы посрамить Россию и ее агрессию против Украины.

Видео дня

ВКУ просит всех сторонников Украины, от обычных пользователей соцсетей до представителей международных организаций, влиятельных инфлюэнсеров и медиа-персон, поддержать кампанию, распространяя информацию о Дне позора России в социальных сетях одним простым сообщением: НЕТ ПОБЕДЕ УГНЕТАТЕЛЕЙ с хештегом #RussianShameDay

«Мы чествуем всех пожертвовавших своей жизнью за свободный мир во время Второй мировой войны. Сегодня мы должны победить все проявления русского фашизма и нацизма и противостоять попыткам Путина присвоить исторические события, чтобы продвигать фальшивый рассказ о победе и чести, тогда как единственное, с чем должна ассоциироваться современная Россия, это позор. День победы исторически отмечается как день победы над нацизмом, но сейчас те, кто был среди победителей, сами являются его проводниками. В Украине мы скоро будем праздновать собственный День Победы над российским нацизмом, а пока мы призываем всех сторонников Украины показать, что праздновать нечего, а российским нацистам только позор», — заявил президент Всемирного Конгресса Украинцев Павел Грод.

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