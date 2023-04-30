На страже границ и независимости. Сегодня в Украине отмечают День пограничника 30 апреля, 07:36 Пограничники из бригады Стальная граница Гвардии наступления проходят подготовку (Фото:Державна прикордонна служба України via Facebook)

30 апреля, в день основания Госпогранслужбы Украины, отмечают День пограничника. NV рассказывает об истории праздника и участии пограничников в обороне от российского вторжения.

30 апреля День пограничника отмечается с 2018 года после соответствующего указа президента Украины Петра Порошенко, который он подписал в честь столетия Пограничной службы. В этот день в 1918 году украинские войска у станции Колпакова установили свои символы на границе Украинского государства и России.

Видео дня

Во времена СССР День пограничника отмечался 28 мая. После провозглашения Украиной независимости праздник был перенесен на 4 ноября, но в 2003 году президент Леонид Кучма вернул предыдущую дату празднования.

С весны 2014 года украинские пограничники принимают участие в войне России против Украины. Также они защищают Украину от полномасштабного вторжения России – как на границах, так и в наиболее горячих точках фронта.

В первый день полномасштабной войны пограничник с пограничной заставы острова Змеиного дал всемирно известный ответ русскому военному кораблю. 23 мая 2022 года начальник этой заставы Богдан Гоцкий сообщил, что этого пограничника освободили из плена. Его имя не раскрывалось. До этого сообщалось, что автором этой фразы был морской пехотинец из Черкасской области Роман Грибов, освобожденный из плена оккупантов 29 марта. Гоцкий объяснил, что только пограничники имели доступ к каналу радиосвязи. По словам спикера Госпогранслужбы Руслана Демченко, приписывание авторства Грибову было «определенной операцией по прикрытию», а имя подлинного автора не раскрывается из соображений безопасности.

19 марта 2022 года украинский пограничник выразил свое пренебрежение послу Беларуси, передав ему «30 серебряников» для главы пограничного комитета Беларуси, способствовавшего отправке российских войск в Украину.

Пограничники были среди защитников Мариуполя. 29 апреля 2022 года глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко опубликовал записанное ими ко Дню пограничника видео.

Один из защитников Мариуполя, пограничник Павел Пиковец, рассказывал, что находился на Азовстали с ранением с 15 апреля до 17 мая 2022 года. 24 июня 2022 года его обменяли вместе с другими пленными.

«Хочется это все забыть, как сон. Я не скажу, что у нас там какие-то пытки были. К тем, что были из Азовстали, как-то относились по-другому. Уважали или боялись, я не знаю. Но на нас они смотрели как на воинов», — рассказал он о пребывании в плену.

В мае 2022 года пограничники принимали участие в освобождении от оккупантов Харьковской области.

14 ноября 2022 года пограничники вернулись в освобожденный Херсон.

А в декабре 2022 года, строя укрепления на берегу Днепра в Херсонской области, пограничники обнаружили древнеримское поселение.

В настоящее время пограничники принимают участие в обороне Бахмута. 6 апреля Госпогранслужба опубликовала видео выхода четырех пограничников из окружения в этом городе, 4 апреля — видео отражение атаки российских оккупантов.

Бригада пограничников под названием Стальная граница находится в составе Гвардии наступления, которая готовится к масштабной контратаке Украины.