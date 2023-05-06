Зеленский вручил награды пехотинцам: двоим присвоено звание Героя Украины 6 мая, 22:05 Зеленский возле Мариинского вручил награды пехотинцам (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский в День пехоты поздравил воинов-пехотинцев и вручил им государственные награды. В частности, звание Героя Украины присвоено Сергею Сирченко и Валерию Глебову. ( посмертно).

Торжественная церемония прошла на территории Мариинского дворца в Киеве, сообщает пресс-служба ОП.

«Наша героическая пехота является основой защиты на поле боя, а значит — именно вы являетесь источником крепости для всей нашей Украины, для всех, кто сражается ради нашего государства. Государство стоит крепко, потому что вы воюете достойно вместе со всеми украинскими силами обороны и безопасности. Я благодарю вас за это», — сказал Зеленский в обращении к военным.

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Президент отметил, что миру не просто избавляться от многолетних иллюзий о якобы непреодолимой России, но украинские воины, в частности пехотинцы, преодолевают это якобы непобедимое зло, и своей стойкостью и смелостью меняют историю, объединяя мир вокруг Украины.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех героев, отдавших свою жизнь ради свободы и независимости Украины.

Глава государства пожелал пехотинцам и дальше быть надежной, несокрушимой основой героической обороны Украины.

«Уничтожайте оккупанта повсюду, где это возможно и невозможно. Пусть освобождение нашей родной украинской земли станет личным успехом каждого из вас. Успехом, за который вас будут благодарить все последующие поколения, ваши дети, ваши внуки, все украинцы. Украина – победит» – сказал Зеленский.

Президент вручил военным государственные награды. В частности, высшее звание Герой Украины с вручением ордена Золотая звезда присвоено командиру 56-й отдельной механизированной бригады полковнику Сергею Сирченко.

Полковник воевал на востоке с 2014 по 2018 годы. В день полномасштабного вторжения России 24 февраля организовал эффективную разведку, позволившую обеспечить надежную оборону в зоне ответственности бригады. Выполнял ряд боевых задач в Запорожской области, Донецкой области, в частности в Угледаре, Бахмуте и Бахмутском районе.

Также Глава государства передал «Золотую звезду» дочери командира мотопехотной роты капитана Валерия Глебова, удостоенного звания Героя Украины посмертно.

Глебов был участником АТО и ООС с 2015 по 2021 годы. Подразделение под его командованием удержало участок на Изюмском направлении, а также проводило наступательные действия. Впоследствии его подразделение удачно организовало оборону на Бахмутском векторе. Капитан погиб в конце ноября 2022 года в Бахмуте, где во время минометного обстрела получил ранения, несовместимые с жизнью.

Награды из рук Президента также получили еще 14 военнослужащих — бойцы были отмечены орденами Богдана Хмельницкого ІІІ степени, «За мужество» ІІ и ІІІ степени, Даниила Галицкого, медалями «За военную службу Украины» и «Защитнику Отечества».



Кроме того, почетное отличие «За мужество и отвагу» получили три воинские части Сухопутных войск ВСУ: 10-я отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс», 14-я отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого и 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада. Глава государства вручил командирам воинских частей ленту в их боевые флаги.



В ответ командир 10-й ОГШБ подарил Президенту шеврон и планкетку его бригады.

