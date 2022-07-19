Политика насильственной коллективизации, развернутая в СССР сталинским режимом в конце 20-х и ужесточенная в начале 30-х годов минувшего века, в Украине усугубилась целенаправленными репрессиями против жителей страны. Миллионы украинцев погибли в годы Большого голода, еще больше — так и не появились на свет.



В нескольких знаковых цифрах НВ напоминает о том, как разворачивались события Голодомора 1932−1933 годов.

Вчетверо за два года СССР нарастил экспорт зерна за счет Украины

Планы хлебозаготовок в СССР в 1930 году выросли вдвое по сравнению с 1928-м. Этот главный инструмент коллективизации еще с 1920-х годов нанес огромный урон сельскому хозяйству Украины, однако к началу 1930-х ситуация стала критической.



На тот момент Иосиф Сталин считал экспорт зерновых из страны едва ли не главным двигателем советской экономики, а вырученные от него средства — залогом успешной индустриализации. «Нужно бешено форсировать вывоз хлеба», — писал Сталин в письме Вячеславу Молотову в августе 1930 года.



И если в 1929 году СССР экспортировал 1,3 млн тонн зерна, то в 1930-м — уже 4,8, а в 1931 году — 5,2 млн тонн. Таких цифр Союз больше не видел: то были максимальные показатели зернового экспорта вплоть до Второй мировой войны.



Самую дорогую цену за эти рекорды заплатила Украина, ведь именно на долю УССР и Кубани (еще одного региона, населенного этническими украинцами) в те годы приходилось до 70% экспортируемого советского зерна.

Крестьяне сдают хлеб в Барышевском районе Киевского округа, 1930 год / Фото: ЦГКФФА Украины им. Г. Пшеничного

Одновременно в украинских селах власти развернули настоящую войну за «раскулачивание» и разорение наиболее успешных хозяйств. Летом 1930 года генсек ЦК КП (б)У Станислав Косиор заявил, что крестьяне будто бы отказываются собирать урожай и хотят «сгноить зерно, чтобы задушить советское правительство костлявой рукой голода».



«Но враг просчитался. Мы покажем ему, что такое голод. Ваша задача покончить с кулацким саботажем урожая. Вы должны собрать его до последнего зернышка и сразу отправить на заготовительный пункт, — заявил тогда Косиор на партийном съезде. — Крестьяне не работают. Они рассчитывают на предварительно собранное зерно, которое они спрятали в ямах. Мы должны заставить их открыть свои ямы».



Для жителей украинских сел такая политика наряду с неподъемными планами хлебозаготовок была равнозначна невозможности выжить. Уже зимой 1931−1932 годов голод стал причиной смерти около 150 тыс. украинцев. Летом 1932 года Политбюро ЦК КП (б)У констатировало полное отсутствие запасов муки в Украине.



К тому времени сотни районов в УССР отказались выполнять нормы хлебозаготовок: сельские советы и колхозы пытались убедить чиновников в их нереалистичности. Высшее руководство страны считало такую позицию саботажем и беспричинным бунтом со стороны Украины.

Более 50 тыс. человек были осуждены по «закону о пяти колосках» за первые месяцы его действия

7 августа 1932 года был принят самый известный нормативный акт, превративший назревавшее бедствие в катастрофу, позже признанную геноцидом украинцев.



В этот день Совнарком СССР издал постановление Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперативов и об укреплении общественной (социалистической) собственности, которое вошло в историю как «закон о пяти колосках». Согласно ему, хищение имущества колхозов каралось расстрелом, и лишь при «смягчающих обстоятельствах» за такое «преступление» могли дать 10-летний срок.



На практике это означало, что украинские крестьяне полностью потеряли доступ к выращенному ими же урожаю и возможности прокормить себя и свои семьи.

Спецотряды вывозят хлеб из колхоза Волна пролетарской революции, село Алексеевка Алексеевского района Харьковской области, 1932 год / Фото: Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им. Г. Пшеничного

К началу 1933-го, за неполные полгода после принятия постановления, по «закону о пяти колосках» в УССР осудили 54,6 тыс. человек, из них более 2 тыс. приговорили к смертной казни.



При этом в августе 1932-го, когда был утвержден репрессивный закон, Сталин в письме Лазарю Кагановичу подчеркивал, что особое внимание должно быть приковано к УССР. «Самое главное сейчас — Украина. Дела в Украине совсем плохи. […] Если не возьмемся теперь же за исправление положения в Украине, Украину можем потерять. […] Имейте в виду, что в украинской компартии […] немало гнилых элементов, сознательных и несознательных петлюровцев, наконец — прямых агентов Пилсудского», — писал Сталин. Эту цитату приводит Энн Эпплбаум в своей книге Красный голод. Война Сталина против Украины.

Страдающие от голода люди, Харьковская область, 1933 год / Фото: Alexander Wienerberger/ Центральный государственный кинофотофоноархив Украины им. Г. Пшеничного

До 80% населенных пунктов и колхозов УССР, обязанных выполнять зерновые планы, попали на «черные доски»

Режим «черных досок» стал одним из главных и наиболее устрашающих инструментов Голодомора 1930-х годов. За «злостный саботаж хлебозаготовок» — а фактически невозможность выполнить заоблачные планы — целые районы, населенные пункты, колхозы, сельсоветы заносились на так называемые «черные доски».

Газета Зоря от 1 января 1933 года / Историческая правда

Такое решение обкомов и райкомов ЦК КП (б)У означало, что местные жители теряли право выезжать за пределы своего населенного пункта, а всю еду у них изымали. Спецотряды и войска блокировали села, изымали все продукты питания, запрещали любые формы торговли и фактически оставляли людей без шансов выжить либо искать спасения в городах.



По данным Института национальной памяти и Исторической правды, пик таких репрессивных мер выпал на конец ноября-декабрь 1932 года, когда на «черных досках» оказались свыше 80% всех населенных пунктов, колхозов, сельсоветов, районов, где оценивали выполнение хлебозаготовок.

Газета Зоря, 1933 год / Историческая правда

Кроме УССР, такой режим действовал и на нескольких других территориях СССР, заселенных украинцами (Поволжье, Кубань, Дон, Серый Клин в Казахстане).



«В селі Кленоточі люди вмирали, як і скрізь на Україні, — їхній хліб і всяку поживу забрано, а самих покинуто на неминучу гибіль; бо держава, використавши силу проти них, як смертельний противник, відняла, крім харчів, також можливість заробити на прожиття. Стан — гірший, ніж під час чуми», — описывал реалии тех лет украинский писатель Василий Барка в своем романе о Голодоморе Жовтий князь.

15 месяцев без мяса — изначальный размер «натурального штрафа» за срыв плана

Каждые несколько месяцев 1932 года карательные меры, спровоцировавшие Голодомор, ужесточались. 18 ноября 1932-го было издано постановление ЦК КП (б)У о дополнительных мерах по усилению хлебозаготовок, согласно которому отдельные хозяйства карались за невыполнение планов натуральными штрафами — как минимум конфискацией 15-месячной нормы мяса.



Через два дня Совнарком УССР разрешил применять натуральные штрафы и к колхозам. Вскоре перечень продуктов, которые изымались в качестве «компенсации» за зерно, расширили картофелем и салом, а уже к концу 1932 года — большинством других продуктов.

Умерший от голода мужчина в Харькове, 1932 год / Фото: Alexander Wienerberger - Diocesan Archive of Vienna (Diözesanarchiv Wien)/BA Innitzer





Параллельно с ноября 1932 года Политбюро ЦК КП (б)У распорядилось начать в Украине масштабную кампанию против «идеологов и организаторов кулацкого саботажа», провести чистки среди бухгалтеров и счетоводов, и нанести «решительный удар кулацким элементам». В изданной в 1990-м году книге Голод 1932−1933 років на Україні : очима істориків, мовою документів указано, что на тот период подобные натуральные штрафы применялись для абсолютного большинства колхозов Украины (их избежали не более 6,4% колхозов).Параллельно с ноября 1932 года Политбюро ЦК КП (б)У распорядилось начать в Украине масштабную кампанию против «идеологов и организаторов кулацкого саботажа», провести чистки среди бухгалтеров и счетоводов, и нанести «решительный удар кулацким элементам».

10 лет в лагерях получали люди, сохранившие для истории память о Голодоморе

Среди них — учительница из Харьковской области Александра Радченко, о чьей судьбе ранее рассказывала Историческая правда. Как госслужащая она имела права на пищевые пайки и смогла спасти свою семью, однако вела дневник об ужасах Голодомора, которые видела вокруг.

Александра Радченко

Учительница

Вот некоторые из ее записей:



«5 апреля 1932, вторник. Голод, искусственно созданный голод, приобретает ужасный характер. Зачем забирают до последнего зерна хлеб — никому не понятно, и теперь, когда уже видят результат такого изъятия, все-таки продолжают требовать хлеб для посева… А дети голодают замученные, худые, истерзанные глистами, потому что едят одни лишь буряки, и те вот-вот закончатся, а до урожая еще четыре месяца. Что будет?»



«9 января 1933, понедельник. В Харькове творится ужас голода. Воруют детей и продают колбасу из человеческого мяса. Заводят обманом взрослых людей (более полных) под предлогом продажи обуви. Даже в газетах об этом писали, успокаивая, что принимают меры, но… дети все исчезают».



«23 марта 1933, четверг. Горя человеческого в этот день я видела ужасно много. С тяжелыми впечатлениями возвращалась домой. […]



Выезжая в Бабку [село под Харьковом], мы догнали мальчика семи лет, мой спутник крикнул, но мальчик шел, пошатываясь, и будто не слышал. Конь догнал его, я крикнула, мальчик неохотно свернул с дороги, меня тянуло посмотреть ему в лицо. И ужасное, страшное, неизгладимое впечатление оставило выражение этого лица.



Наверное, выражение глаз такое бывает у людей, когда они знают, что должны вот-вот умереть и не хотят смерти. Но это был ребенок! Нервы у меня не выдерживали: «За что? За что дети?». Я плакала тихонько, чтобы не видел мой спутник. Мысль, что я не могу ничего сделать, что миллионы детей погибают от голода, что это все стихия, довела меня до отчаяния.



[…]Несколько дней назад приходил конюх — лицо уже опухло, руки опухшие. Говорит, что ноги тяжелые, спокойно приготовился умереть. «Детей жаль, — говорит. — Они ничего не понимают — не виноваты».

Жертвы Голодомора на улицах Харькова, 1933 год / Фото: Alexander Wienerberger / Diocesan Archive of Vienna (Diözesanarchiv Wien)/BA Innitzer

Семья Александры Радченко пережила Голодомор, сменила несколько мест проживания в Украине. Однако в июле 1945 года, уже после окончания Второй мировой войны в Европе, следователи НКВД арестовали Радченко.



Во время обыска в ее квартире нашли семь тетрадей с дневниками за 1926−1943 годы. На их основании женщину обвинили в «антисоветской пропаганде и агитации». В обвинительном акте указывалось, что Александра Радченко, «будучи враждебно настроенной к советской власти в период 1930—1933 годов, писала дневник контрреволюционного содержания, в котором осуждала действия коммунистической партии по организации колхозов в СССР и описывала тяжелое материальное положение трудящихся».



За это Радченко получила 10 лет лагерей ГУЛАГа и отбыла полный срок заключения, вернувшись в Украину лишь летом 1955 года. На суде она безуспешно пыталась доказать, что свои записи вела для будущих поколений. «Я писала, что через 20 лет дети не поверят, что такими жестокими методами строили социализм», — объясняла Радченко.

6 млн человек не родились в Украине из-за Голодомора

Демографические потери Украины, как и число прямых жертв Голодомора, остается предметом исторических дискуссий и исследований — однако нет сомнений, что счет этот идет на миллионы.



В 2010 году Апелляционный суд Киева, изучив материалы уголовного дела по факту геноцида в Украине в 1932—1933 годах, пришел к выводу, что Голодомор унес жизни 3,9 млн человек, из-за чего в нашей стране не родились еще 6,1 млн человек (т.н. дефицит рождаемости).

Дети, страдающие от Большого голода в Украине 1932–1933 годов / Фото: holodomormuseum.org.ua





Весной и летом 1933 года смертность от голода в Украине приобрела наиболее катастрофические масштабы. По данным Западный историк Тимоти Снайдер считает, что количество жертв составляло как минимум 3 млн человек, а в 2016 году на международной конференции Голодомор 1932−1933: потери украинской нации, состоявшейся в КНУ им. Т. Шевченко, озвучивались оценки в 7 млн жертв Голодомора в УССР и 10 млн — по всему СССР.Весной и летом 1933 года смертность от голода в Украине приобрела наиболее катастрофические масштабы. По данным Национального музея Голодомора-геноцида , к июню 1933-го ежесуточно мученической смертью в Украине умирали 28 тыс. человек, каждый час — 1168, каждую минуту — 20.

Ноль человек были наказаны за Голодомор в советской Украине

До развала СССР причины Голодомора никогда не расследовались, тема этой трагедии десятилетиями оставалась под запретом, и никто из чиновников не понес наказание за организацию искусственного голода в Украине.



Лишь в декабре 1987 года первый секретарь ЦК Компартии Украины Владимир Щербицкий в докладе, посвященном 70-летию образования УССР, упомянул о факте массового голода в 30-х годах.

Жертва Голодомора в Харьковской области, 1933 год / Фото: Alexander Wienerberger / Diocesan Archive of Vienna

В 2009 году главное следственное управление СБУ возбудило дело по ч. 1 ст. 442 Уголовного кодекса Украины — в связи с совершением должностными лицами геноцида в Украине в 1932—1933 годах, из-за которого погибли миллионы граждан.



В январе 2010 года Апелляционный суд Киева вынес свое заключение по этому делу, подтвердив выводы следователей СБУ об организации в тот период на территории УССР «геноцида украинской национальной группы — то есть искусственного создания жизненных условий, рассчитанных на ее частичное физическое уничтожение». Суд пришел к выводу, что ответственными за организацию Голодомора были руководители большевистского тоталитарного режима — Иосиф Сталин, Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович, Павел Постышев, Станислав Косиор, Влас Чубарь и Мендель Хатаевич.



Обвинительный приговор им вынесен не был, поскольку дело закрыли в связи со смертью упомянутых лиц. Однако, по мнению тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко, процесс имел принципиальное историческое значение для Украины. Он напоминал, что геноцид является преступление против человечности, которое, согласно Конвенции ООН от 26 ноября 1968 года, не имеет срока давности.



«Таким образом, решением компетентного суда наша страна выполнила свои международные обязательства — принимать меры для предупреждения геноцида и наказывать за его совершение», — заявлял Наливайченко.