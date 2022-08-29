«Народ никогда не забудет каждого и каждую». Зеленский обратился к украинцам в День памяти защитников Украины

29 августа, 11:56
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам 29 августа, в День памяти защитников и защитниц Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Соответствующий пост он обнародовал в Facebook.

«Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь.

И наша память – это не все, что у нас есть. Наша независимость, которую мы сохраним и передадим нашим детям и внукам, наша победа, которая обязательно будет, станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне. Герои живут вечно!", - написал глава государства.

Видео дня

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02dXTnx991AbE1TBkDphZv5r1jaW3GGMB8qpTdBsWJ9g7viEnCLAsigzoM79K68WdDl

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по случаю Дня памяти защитников страны пообещал, что жертвы украинских Героев, отдавших свою жизнь в войне с РФ за свободную и независимую Украину, не станут тщетными.

День памяти защитников Украины был учрежден указом президента Владимира Зеленского от 14 августа 2019 года.

https://www.youtube.com/embed/WREt1ssWrIA

Таким образом, украинский народ чествует воинов, отдавших свои жизни во время Иловайской трагедии и в дальнейшей борьбе за свободу.

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Теги:   Владимир Зеленский День памяти защитников Украины

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