«Народ никогда не забудет каждого и каждую». Зеленский обратился к украинцам в День памяти защитников Украины 29 августа, 11:56 Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам 29 августа, в День памяти защитников и защитниц Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Соответствующий пост он обнародовал в Facebook.

«Наш народ никогда не забудет каждого и каждую, кто борется за Украину, кто отдал за нее свою жизнь.

И наша память – это не все, что у нас есть. Наша независимость, которую мы сохраним и передадим нашим детям и внукам, наша победа, которая обязательно будет, станут лучшим чествованием памяти всех погибших в этой войне. Герои живут вечно!", - написал глава государства.

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный по случаю Дня памяти защитников страны пообещал, что жертвы украинских Героев, отдавших свою жизнь в войне с РФ за свободную и независимую Украину, не станут тщетными.

День памяти защитников Украины был учрежден указом президента Владимира Зеленского от 14 августа 2019 года.

Таким образом, украинский народ чествует воинов, отдавших свои жизни во время Иловайской трагедии и в дальнейшей борьбе за свободу.

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