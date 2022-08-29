Залужный в День памяти защитников Украины: Обещаю, что ни одна жертва не станет напрасной

29 августа, 11:02
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Валерий Залужный заявил, что погибшие Герои станут духовными ориентирами для будущих поколений (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Валерий Залужный заявил, что погибшие Герои станут духовными ориентирами для будущих поколений (Фото:Генеральный штаб ВСУ / Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный пообещал, что жертвы украинских Героев, отдавших свои жизни в войне с РФ за свободную и независимую Украину, не станут напрасными.

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Об этом он заявил в своем обращении, опубликованном на его странице в Facebook по случаю Дня памяти защитников страны в понедельник, 29 августа.

«На самом деле, каждый день мы должны вспоминать о цене, которую заплатил и продолжает платить наш народ за свою свободу.

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Не существует правильных слов или подходящих моментов, когда речь идет о потерях. Ибо это сломанные судьбы конкретных людей, которые для своих родных были всей Вселенной.

К сожалению, герои умирают. Они обретают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для будущих поколений украинцев. Но их больше нет для тех, кто нуждается в живых.

Склоняю голову и разделяю вместе с близкими и родными боль невосполнимой потери. Спасибо за величайшую жертву, сознательно отданную своему государству. Так творится история и формируется нация, которыми будет восторгаться мир. Обещаю, ни одна жертва не станет напрасной — мы будем продолжать борьбу до нашей Победы.

Стоим со щитом. Помним всех, кто на щитах.

Вечная память Героям!" — написал Залужный.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/pfbid0bKuXJeWQFzuxH7CMQZruTvHa2oHeETvfRJzdUSfJAJ2wBiJjKXHEEEoXaXbwXKpzl
https://www.facebook.com/CinCAFU/videos/396127505803546/

День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность страны был учрежден указом президента Владимира Зеленского от 14 августа 2019 года.

https://www.youtube.com/embed/D5b7OHqdGlo

Таким образом украинский народ чествует воинов, отдавших свои жизни во время Иловайской трагедии и в дальнейшей борьбе за свободу.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные День памяти защитников Украины Валерий Залужный Война России против Украины

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